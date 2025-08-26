Thứ Ba, 26/8/2025
Lao động - Việc làm

Tổ chức thu thập thông tin thị trường lao động từ ngày 28/8

MAI QUẾ 26/08/2025 06:40

UBND thành phố ban hành Kế hoạch số 58/KH-UBND về tổ chức thu thập, cập nhật, lưu trữ và tổng hợp thông tin thị trường lao động trên địa bàn thành phố.

Theo đó, UBND thành phố giao UBND các xã, phường tổ chức thu thập và cập nhật thông tin về nguồn cung lao động, đối tượng là người từ đủ 15 tuổi trở lên đang thực tế thường trú tại địa bàn nơi thực hiện thông tin. Thời gian thực hiện từ 28/8/2025 đến 30/10/2025.

Trung tâm Dịch vụ việc làm Đà Nẵng (Sở Nội vụ) chủ trì, phối hợp Ban quản lý Khu công nghệ cao và các khu công nghiệp Đà Nẵng; Ban Quản lý các Khu kinh tế và khu công nghiệp tỉnh Quảng Nam thực hiện thu thập và cập nhật thông tin về nhu cầu lao động. Thời gian thực hiện từ 1/9/2025 đến 30/10/2025.

Sở Nội vụ thực hiện thu thập thông tin về người lao động nước ngoài làm việc trên địa bàn thành phố, thời gian thực hiện hoàn thành trước 30/10/2025.

