Chính trị Tọa đàm khoa học về xây dựng con người mới thành phố Đà Nẵng trong kỷ nguyên phát triển mới ĐNO - Sáng 16/8, tại Đà Nẵng, Vụ Quản lý Khoa học - Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh phối hợp Học viện Chính trị Khu vực III tổ chức tọa đàm khoa học “Xây dựng con người mới ở thành phố Đà Nẵng trong kỷ nguyên phát triển mới”.

PGS.TS Đinh Ngọc Giang, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ - Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh phát biểu tại tọa đàm. Ảnh: NGỌC PHÚ

PGS.TS Đinh Ngọc Giang, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ - Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh nhấn mạnh, Chủ tịch Hồ Chí Minh chỉ rõ: “Muốn xây dựng chủ nghĩa xã hội, trước hết cần có những con người xã hội chủ nghĩa”. Đồng thời, trong công cuộc đổi mới, Đảng luôn xác định vai trò trung tâm của con người: con người vừa là động lực, vừa là mục tiêu của quá trình phát triển, của cuộc cách mạng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam. Vì vậy, nhiều chủ trương, chính sách, giải pháp xây dựng con người Việt Nam có sức khỏe tốt, đạo đức trong sáng, có trí tuệ, năng lực và thẩm mỹ cao, đóng vai trò động lực quyết định sự nghiệp đổi mới, phát triển đất nước đã được ban hành và phát huy hiệu quả trong thực tiễn.

Đà Nẵng đang tiếp tục triển khai thực hiện hiệu quả các nghị quyết, chủ trương của Trung ương và thành phố nhằm xây dựng con người Đà Nẵng văn minh, thân thiện, làm nền tảng xây dựng thành phố an bình, đáng sống. Đó là Nghị quyết số 43-NQ/TW ngày 24/1/2019 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển thành phố Đà Nẵng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; Nghị quyết số 33-NQ/TW về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước; Chỉ thị số 23-CT/TU ngày 27/12/2022 của Thành ủy Đà Nẵng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác xây dựng và phát triển văn hóa; Đề án "Phát triển văn hóa - xã hội đồng bộ với phát triển kinh tế, chú trọng xây dựng con người Đà Nẵng văn minh, thân thiện, làm nền tảng xây dựng thành phố an bình, đáng sống, hình thành các giá trị bản sắc riêng, phù hợp với truyền thống, phù hợp với lịch sử, văn hóa của người Đà Nẵng giai đoạn 2022 - 2030".

Theo đó, hàng loạt các biện pháp được thực hiện, như khai thác tốt các tiềm năng, thế mạnh, phát triển mạnh mẽ, trở thành một thành phố năng động, sáng tạo; phát triển văn hóa, xã hội, giáo dục và đào tạo, y tế, giảm nghèo được triển khai nhằm phát triển nguồn nhân lực, góp phần nâng cao chỉ số phát triển con người (HDI), nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của đại bộ phận nhân dân, tạo điều kiện để mỗi người dân được phát triển toàn diện... Nhờ đó, việc xây dựng con người mới ở thành phố Đà Nẵng đã đạt được những kết quả tích cực, trở thành hình mẫu để các tỉnh thành khác trong cả nước tham khảo, học tập.

Toàn cảnh tọa đàm. Ảnh: NGỌC PHÚ

Trong bối cảnh toàn Đảng, toàn dân đang triển khai các quyết sách chiến lược nhằm tinh gọn bộ máy chính trị, sắp xếp đơn vị hành chính và vận hành hiệu quả chính quyền địa phương, việc xây dựng con người mới xã hội chủ nghĩa trở thành yêu cầu cấp thiết, đặc biệt tại Đà Nẵng.

Tại tọa đàm, các đại biểu tập trung thảo luận về các yếu tố tự nhiên, kinh tế - xã hội, văn hóa, con người Đà Nẵng, những thành tựu và hạn chế hiện nay, đồng thời đề xuất những giải pháp trọng tâm nhằm xây dựng con người mới trong thời kỳ phát triển mới.

Các đề xuất bao gồm: hoàn thiện mô hình con người Đà Nẵng trong bối cảnh mới; ban hành chính sách đột phá tạo môi trường thuận lợi về kinh tế, chính trị, văn hóa, giáo dục, khoa học công nghệ; phát huy vai trò của các cấp, ngành, tổ chức, doanh nghiệp và cộng đồng; xây dựng hệ tiêu chí phát triển con người mới phù hợp với đặc thù thành phố.

Từ kinh nghiệm thực tiễn của Đà Nẵng, các đại biểu cũng gợi mở bài học cho các địa phương khác và kiến nghị với Đảng, Nhà nước về chính sách phát triển con người mới, góp phần hoàn thiện các dự thảo văn kiện trình đại hội đảng các cấp và Đại hội XIV của Đảng.