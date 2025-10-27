Thông tin doanh nghiệp Tời điện KENBO chính hãng: Giải pháp nâng hạ tối ưu cho công trình Lạc Hồng phân phối hơn 200 model tời điện KENBO chính hãng, đáp ứng mọi nhu cầu từ dân dụng đến công nghiệp.

Trong bối cảnh ngành xây dựng và sản xuất công nghiệp không ngừng mở rộng, nhu cầu về thiết bị nâng hạ an toàn và hiệu quả ngày càng trở nên thiết yếu. Tời điện hiện là trợ thủ quan trọng trong các công trình, nhà xưởng và kho bãi. Với vai trò là nhà phân phối hàng đầu tời điện chính hãng KENBO tại Việt Nam, Lạc Hồng mang đến hơn 200 sản phẩm đa dạng, đáp ứng mọi nhu cầu nâng hạ với hiệu suất và độ tin cậy vượt trội.

Tời điện - Trợ thủ đắc lực cho mọi công trình

Tời điện là thiết bị nâng hạ vận hành bằng động cơ điện, được thiết kế để kéo, nâng hoặc di chuyển vật nặng như vật liệu xây dựng, hàng hóa trong các công trình xây dựng, nhà xưởng và dự án công nghiệp. So với phương pháp truyền thống dùng sức người, tời điện giúp giảm thiểu sức lao động, tiết kiệm thời gian thi công, đồng thời đảm bảo độ an toàn cao và hiệu quả vượt trội.

Nhờ cơ chế tự động hóa và các tính năng an toàn được tích hợp, tời điện đã trở thành lựa chọn hàng đầu của các nhà thầu xây dựng, chủ nhà xưởng và doanh nghiệp sản xuất trên toàn quốc. Tùy vào quy mô công trình và yêu cầu sử dụng, người dùng có thể lựa chọn từ các dòng tời mini nhỏ gọn cho công trình dân dụng đến các dòng tời công nghiệp mạnh mẽ phục vụ nhà máy quy mô lớn.

KENBO PA - Dòng tời mini được tin dùng nhất

KENBO PA là dòng tời điện mini được ưa chuộng nhất tại Việt Nam nhờ chất lượng bền bỉ và công nghệ tiêu chuẩn châu Âu đạt chứng nhận GS, CE. Sản phẩm được chế tạo từ hợp kim thép cao cấp, chịu tải tốt trong mọi điều kiện làm việc. Thiết kế nhỏ gọn, trọng lượng chỉ 11-34,5kg giúp dễ dàng lắp đặt và di chuyển, sử dụng điện dân dụng 220V nên rất tiện lợi cho các công trình nhỏ.

KENBO PA có tải trọng từ 60kg đến 1500kg, dây cáp dài 12-40m, phù hợp cho nhiều nhu cầu nâng hạ khác nhau. Động cơ được làm mát hiệu quả nhờ vỏ nhôm tản nhiệt và quạt tốc độ cao, rotor thép silic giúp tăng hiệu suất và độ bền. Dây cáp chống xoắn, hệ thống giới hạn hành trình tự động, phanh an toàn và tay điều khiển có nút dừng khẩn cấp mang lại sự an tâm tuyệt đối khi vận hành.

KENBO CC600 - Tốc độ siêu nhanh cho công trình cấp bách

Với những công trình đòi hỏi tiến độ cao, KENBO CC600 là lựa chọn hoàn hảo nhờ tốc độ nâng hạ ấn tượng - đạt 48m/phút ở chế độ móc đơn và 24m/phút ở móc đôi, nhanh gấp 4-5 lần so với tời mini thông thường, giúp tiết kiệm đáng kể thời gian thi công.

Sản phẩm có tải trọng 300-600kg (thực tế 183–366kg), sử dụng điện 220V một pha, công suất 1500W. Động cơ dây đồng 100% vận hành êm ái, tản nhiệt tốt, nhiệt độ chỉ khoảng 50°C. Dây cáp 6mm chống xoắn giúp vận hành an toàn và bền bỉ.

KENBO KCD - Linh hoạt đa năng cho mọi nhu cầu

KENBO KCD là dòng tời điện đa năng nổi bật nhờ khả năng lắp đặt linh hoạt - vừa treo trên cao như tời treo, vừa đặt cố định trên mặt đất. Sản phẩm có thể hoạt động theo cả phương thẳng đứng và phương ngang, đáp ứng đa dạng yêu cầu trong nhà xưởng, kho bãi hay công trình xây dựng.

KCD được trang bị động cơ dây đồng 100%, vỏ nhôm tản nhiệt cùng quạt gió giúp máy vận hành bền bỉ suốt 8 giờ mỗi ngày. Móc cẩu hợp kim thép chịu lực, hộp giảm tốc vỏ gang và phanh điện từ tự động kích hoạt khi mất điện đảm bảo an toàn tuyệt đối. Thiết kế đế thép chắc chắn cho phép lắp đặt linh hoạt tùy nhu cầu.

Cam kết chất lượng từ Lạc Hồng

Lạc Hồng cam kết mang đến sản phẩm 100% chính hãng, nhập khẩu trực tiếp từ nhà sản xuất, đầy đủ giấy tờ CO-CQ và tem bảo hành rõ ràng. Nhờ nhập khẩu số lượng lớn, giá bán luôn cạnh tranh nhất thị trường, đi kèm nhiều chương trình ưu đãi và giảm giá tới 5% khi mua kèm phụ kiện.

Tất cả sản phẩm đều được bảo hành từ 6-12 tháng tùy dòng, miễn phí cho các lỗi kỹ thuật của nhà sản xuất. Đội ngũ kỹ thuật viên chuyên nghiệp hỗ trợ bảo hành tận nơi, tư vấn và hướng dẫn sử dụng chi tiết. Lạc Hồng còn cung cấp dịch vụ toàn diện gồm giao hàng toàn quốc, lắp đặt tận nơi, bảo trì định kỳ 3-6 tháng, cùng đầy đủ phụ kiện như tay điều khiển từ xa, khung cẩu xoay và cáp cẩu hàng - giúp khách hàng yên tâm sử dụng thiết bị bền bỉ và hiệu quả lâu dài.

