Thông tin doanh nghiệp Top 5 bức tranh đồng quê lúa chín đẹp tại Siêu thị tranh treo tường AmiA Tranh đồng quê lúa chín là chủ đề tranh treo tường rất được ưa chuộng trong trang trí nhà cửa, đặc biệt là không gian phòng khách gia đình hay trên bàn ăn nhà bếp. Với những hình ảnh quen thuộc như nhà tranh mái lá, dòng sông xanh mát, đồng lúa chín vàng, trẻ em chăn trâu, phụ nữ quang gánh… mang tới vẻ đẹp của quê hương xưa thanh bình thư thả pha chút mộc mạc bình dị, gợi lại những ký ức về tuổi thơ của những người xa quê. Hãy cùng Siêu thị tranh treo tường AmiA tìm hiểu về 5 mẫu tranh vẽ phong cảnh đồng quê đẹp bằng chất liệu sơn dầu đẹp.

Mẫu 01 là một bức tranh phong cảnh đồng quê đẹp đang vào vụ thu hoạch. Những cánh đồng lúa chín với màu vàng óng bừng sáng cả khung hình, trên một số thửa ruộng người dân đang thu hoạch trong không khí nhộn nhịp tươi vui. Pha lẫn sắc vàng của lúa là màu xanh của những thửa rau màu, cây cối tươi xanh, ngôi nhà tranh mái lá đơn sơ, đống rơm rạ.

Mẫu 02 mang tới một khung cảnh của làng quê Bắc Bộ xưa với những hình ảnh quen thuộc như cây đa cổ thụ và quán nước dưới gốc cây, những con đường đất mộc mạc và cỏ xanh hai bên, dòng sông, ao cá, cây cầu… Rồi hình ảnh của cổng làng tam quan, mái đình xưa, giếng nước, nhà tranh mái lá, cảnh người dân với các hoạt động sinh hoạt thường nhật.

Mẫu 03 là một bức tranh phong cảnh đồng quê với bố cục đẹp và thoáng cùng gam màu tươi sáng. Bên khung hình vẽ một khóm tre xanh cạnh hồ nước, những con đường đất uốn lượn xa khuất tầm mắt, hai bên là cánh đồng lúa chín vàng đang vào vụ thu hoạch. Cảnh người dân lao động nhộn nhịp đang cắt lúa dưới ruộng, quang gánh trên đường, con trâu kéo xe, trẻ em đi lại…khiến bức tranh thêm phần sinh động.

Mẫu tranh đồng quê 04 bừng sáng với màu vàng óng của cánh đồng lúa chín cùng nền trời sáng tạo được độ sâu. Điểm nhấn ấn tượng là hình ảnh con đường đất mộc mạc với cỏ xanh hai bên chạy uốn cong vắt qua cánh đồng dẫn tới khu dân cư. Những ngôi nhà tranh mái lá đơn sơ lấp ló bên những bóng cây, khóm tre, cây cau, cảnh người dân gặt lúa, con trâu kéo xe.

Mẫu 05 là một bức tranh phong cảnh đồng quê đẹp khổ lớn hợp với các không gian treo rộng. Các họa sĩ dùng màu sơn dầu phác họa lên hình ảnh cánh đồng lúa chín vàng với những bông sai trĩu quả và cảnh người dân đang thu hoạch rất nhộn nhịp. Pha phối giữa các mảng vàng của lúa là màu xanh của bờ cỏ và cây cối, cảnh làng quê lấp ló xa xa, những dãy núi non trùng điệp và mây trời mờ ảo.

Địa chỉ bán tranh đồng quê lúa chín đẹp

Tại tranhtreotuong.com cung cấp hơn 200 mẫu tranh phong cảnh đồng quê làng quê đẹp để khách hàng chọn lựa. Bao gồm đầy đủ chất liệu như tranh vẽ sơn dầu, tranh in canvas, tráng gương, in ép gỗ hay tranh thêu. Ngoài bán sẵn, cửa hàng cũng nhận làm tranh theo yêu cầu riêng.

Thông tin liên hệ:

Siêu thị tranh treo tường AmiA

Công ty TNHH AmiA Việt Nam

Địa chỉ: 211 Vũ Tông Phan, phường Khương Đình, Hà Nội

Hotline/Zalo: 0916.225.866