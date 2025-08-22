Thông tin doanh nghiệp Trải nghiệm các tính năng AI thiết yếu và bảo mật với Samsung Galaxy A17 và Galaxy A07 Samsung Electronics vừa công bố ra mắt các sản phẩm Galaxy A Series mới nhất - bao gồm Galaxy A17 5G/LTE và Galaxy A07 LTE hoàn toàn mới. Với Galaxy A17 và A07, Samsung tiếp tục khẳng định cam kết phổ cập trải nghiệm AI thông minh đi kèm khả năng bảo mật hàng đầu, giúp người dùng yên tâm tận hưởng các yếu tố công nghệ trong mọi khoảnh khắc cuộc sống.

Samsung ra mắt bộ đôi Galaxy A17|A07 mới với những cải tiến vượt trội về AI, bảo mật và độ bền sản phẩm.

Trải nghiệm AI liền mạch, toàn diện cùng khả năng giải trí đỉnh cao cho mọi người

Galaxy A17 mới mang đến các tính năng nổi bật từ dòng Galaxy S, giúp phổ cập trải nghiệm AI tiên tiến. Máy cũng tích hợp tính năng kích hoạt Gemini dễ dàng bằng nút bên cạnh và Gemini Live, cho phép người dùng tương tác rảnh tay qua giọng nói với các ứng dụng như Samsung, Google và Spotify.

Tính năng Khoanh tròn để tìm kiếm cũng được tích hợp, giúp tìm kiếm thông tin nhanh chóng chỉ bằng cách khoanh tròn trên màn hình, bao gồm tìm kiếm bản nhạc xung quanh hoặc từ loa phát.

Đối với các trải nghiệm trong điều kiện thiếu sáng, Galaxy A17 mới được trang bị hệ thống ổn định hình ảnh quang học cải tiến, giúp quay video mượt mà không rung lắc và tạo ra hình ảnh sáng hơn 2,5 lần so với thế hệ tiền nhiệm. Máy còn sở hữu cụm ba camera gồm ống kính siêu rộng 5MP, ống kính rộng 50MP và cảm biến 2MP, cho phép ghi lại trọn vẹn chi tiết của những khoảnh khắc đáng nhớ trong mọi bối cảnh.

Người dùng có thể kỳ vọng vào trải nghiệm xem mượt mà và sống động với các mẫu Galaxy A mới. Galaxy A17 được trang bị màn hình Super AMOLED kích thước lớn 6,7 inch. Đối với Galaxy A07, màn hình đã được nâng cấp đáng kể về độ lớn so với thế hệ cũ, đồng thời mang đến trải nghiệm thị giác mượt mà cùng độ chính xác hoàn thiện. Các mẫu Galaxy A series mới đều sở hữu tần số quét nâng cấp 90Hz cùng bộ vi xử lý ứng dụng (AP) cải tiến, mang lại hiệu năng nhanh chóng và mượt mà cho các nhu cầu sử dụng Galaxy khi chơi game, phát video trực tuyến và các tác vụ đa nhiệm khác.

Với thời lượng pin bền bỉ của Galaxy A17 và Galaxy A07 cùng công nghệ Sạc Nhanh 25W, người dùng có thể duy trì kết nối suốt cả ngày, tận hưởng trải nghiệm liền mạch và liên tục với thời gian gián đoạn tối thiểu.

Với dung lượng pin lớn, người dùng hoàn toàn yên tâm sử dụng đa tác vụ xuyên suốt ngày dài.

Độ tin cậy sẵn sàng cho tương lai

Galaxy A17 và Galaxy A07 sẽ được hỗ trợ nâng cấp sáu thế hệ hệ điều hành Android cùng sáu năm cập nhật bảo mật, nhằm mang đến trải nghiệm di động luôn hiện đại và an toàn trong một thời gian dài.

Người dùng cũng có thể tận dụng những cải tiến hàng đầu của Samsung về bảo mật và quyền riêng tư. Samsung Knox Vault với chứng nhận EAL 5+ bảo vệ thông tin cá nhân trong một phần cứng chống giả mạo tách biệt, mang lại sự an tâm cao hơn khi người dùng tham gia các hoạt động trong môi trường số.

Thiết kế bền bỉ và tinh tế

Với triết lý thiết kế hướng đến sử dụng lâu dài, mặt lưng của Galaxy A17 và Galaxy A07 được chế tạo từ vật liệu polymer gia cường sợi thủy tinh (Glass Fiber Reinforced Polymer – GFRP), mang lại khả năng chịu lực tốt hơn và trọng lượng nhẹ hơn. Cụ thể, mặt kính trước của Galaxy A17 sử dụng Corning® Gorilla® Glass Victus®+, thường chỉ xuất hiện trên các dòng máy cao cấp, giúp gia tăng độ bền với bề mặt ngoài chắc chắn cùng khả năng giảm trầy xước ấn tượng.

Galaxy A17 5G được trang bị chuẩn kháng nước cùng mặt kính Gorilla Victus với khả năng chống trầy xước ấn tượng.

Bên cạnh đó, cả Galaxy A17 và A07 đều đạt chuẩn kháng bụi và nước IP54, một lần nữa củng cố độ bền bỉ của sản phẩm trong mọi bối cảnh sử dụng. Thiết kế mỏng nhẹ và các cải tiến AI di động cùng mức giá phải chăng giúp Galaxy A17 và A07 mang đến trải nghiệm cầm nắm tiện lợi và đáp ứng nhu cầu sử dụng hàng ngày.

Giá bán và thời điểm mở bán

Galaxy A17 5G/LTE và Galaxy A07 LTE mới sẽ được mở bán với mức giá lần lượt là 6.190.000 đồng, 5.190.000 đồng và 3.390.000 đồng, cùng nhiều tùy chọn màu sắc hấp dẫn. Cụ thể, Galaxy A17 5G có các màu Đen, Xám và Xanh dương; Galaxy A17 LTE có các màu Đen, Bạc và Xanh nhạt; trong khi Galaxy A07 LTE được giới thiệu với các màu Tím nhạt, Xanh lá và Đen.

Chương trình khuyến mãi đặc biệt dành cho các sản phẩm A07 và A17 LTE: Trả góp 0% lãi suất, giúp bạn dễ dàng sở hữu sản phẩm. Ngoài ra, khi mua A07 và A17 LTE, khách hàng sẽ nhận ngay củ sạc 25W miễn phí. Đặc biệt, khi mua A17 5G/LTE, khách hàng sẽ được tặng voucher Grab trị giá 50.000 đồng cùng gói VieON VIP 6 tháng trị giá 414.000 đồng.