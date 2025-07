Y tế Trạm y tế xã Thăng Điền nâng cao chất lượng khám bệnh cho người dân ĐNO - Sau sáp nhập đơn vị hành chính mới, Trạm Y tế Bình Trung (xã Thăng Điền, TP.Đà Nẵng) tiếp tục phát huy vai trò chăm sóc sức khỏe ban đầu cho người dân. Nhờ cải tạo cơ sở vật chất, duy trì khám bảo hiểm y tế, trạm thu hút đông người dân đến khám chữa bệnh, đảm bảo hoạt động thông suốt.

Trạm y tế Bình Trung khang trang, sạch sẽ, giường bệnh đảm bảo. Ảnh: GIANG BIÊN

Nhiều năm nay, Trạm y tế Bình Trung đã triển khai khám chữa bệnh nội trú bằng thẻ bảo hiểm y tế (BHYT), do đó người dân thường xuyên tới đây để khám bệnh.

Là cán bộ hưu trí, ông Vương Văn Đông (72 tuổi, thôn Tứ Sơn, xã Thăng Điền) thường ghé trạm y tế xã để kiểm tra sức khỏe định kỳ. Lần này thấy cơ thể có dấu hiệu bệnh, ông Đông đến trạm, được cán bộ y tế đo huyết áp, tìm hiểu tiền sử bệnh trên hệ thống chăm sóc sức khỏe điện tử gần đây nhất để chẩn đoán bệnh và cấp phát thuốc nằm trong danh mục BHYT.

“Tôi thường xuyên ghé trạm y tế xã này để kiểm tra sức khỏe, xin thuốc. Mọi thủ tục rất gọn nhẹ, nhân viên y tế nhiệt tình, nhẹ nhàng nên chúng tôi rất an tâm” - ông Đông chia sẻ.

Ông Vương Văn Đông được cán bộ y tế đo huyết áp. Ảnh: GIANG BIÊN

Nắng nóng trong hai ngày qua khiến ông Hồ Tấn Sỹ (thôn An Dưỡng, xã Thăng Điền) mệt mỏi, tay chân co rút. Ông Sỹ được cháu đưa tới Trạm Y tế Bình Trung để khám. Qua thăm khám lâm sàng, cán bộ y tế cho biết do làm việc liên tục dưới thời tiết nắng nóng khiến cơ thể ông Sỹ suy nhược, mất nước, thêm phần ăn uống dinh dưỡng không đảm bảo dẫn đến tình trạng trên. Ông Sỹ được nhân viên y tế xã truyền đạm để phục hồi sức khỏe.

Ông Sỹ cho hay, dù là người dân xã Bình An (cũ) nhưng vì tiện đường và điều kiện cơ sở vật chất ở đây khá đảm bảo, khang trang, nhân viên y tế nhiệt tình, chu đáo nên ông thường xuyên đến Trạm Y tế Bình Trung để khám chữa bệnh.

Nhân viên y tế xã khám bệnh cho người dân

Xã Thăng Điền được thành lập trên cơ sở sáp nhập từ xã 3 cũ gồm Bình Trung, Bình Tú và Bình An với quy mô dân số hiện tại 42.280 người. Để phục vụ tốt hơn nhu cầu của xã mới, các trạm y tế Bình An, Bình Trung và Bình Tú vẫn hoạt động liên tục dưới sự quản lý từ Trung tâm Y tế khu vực Thăng Bình.

Đối với Trạm Y tế Bình Trung, hiện nay số lượng người dân đến khám chữa bệnh tại trạm ngày càng tăng, trung bình từ 25 - 30 lượt người/ngày. Từ đầu năm 2025, Trạm Y tế Bình Trung được cải tạo, nâng cấp khu điều trị từ Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội sau dịch Covid-19, nhờ đó có diện mạo mới, khang trang hơn.

Theo ông Nguyễn Tấn Dũng - Phó Trạm Y tế Bình Trung, hiện trạm vẫn hoạt động bình thường với 5 nhân viên y tế. “Chúng tôi cắt cử lực lượng để trực cấp cứu, đảm bảo mọi hoạt động khám chữa bệnh ban đầu cho người dân diễn ra thông suốt, bình thường” - ông Dũng cho hay.

Hiện Trạm Y tế Bình Trung đang triển khai khám, điều trị ngoại trú có bảo hiểm y tế theo đúng quy định; khám và điều trị các bệnh mãn tính không lây. Trạm cũng theo dõi, cấp phát thuốc định kỳ cho các đối tượng có BHYT, tư vấn sức khỏe, phòng bệnh và quản lý bệnh nhân điều trị ngoại trú. Bên cạnh đó, trạm cũng thực hiện tiêm chủng, khám thai, chăm sóc sức khoẻ ban đầu; hoạt động trạm sơ cứu, cấp cứu điều trị…

“Dù đã thực hiện sáp nhập địa giới hành chính, nhưng Trạm Y tế Bình Trung vẫn duy trì hoạt động ổn định và thực hiện tốt nhiệm vụ chăm sóc sức khỏe ban đầu cho nhân dân. Nhờ vậy, người dân trên địa bàn tiếp tục yên tâm đến khám, chữa bệnh, hoạt động không bị xáo trộn hay gián đoạn trong quá trình tiếp cận dịch vụ y tế” - ông Dũng nói.