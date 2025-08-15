Thứ Sáu, 15/8/2025
Trao hơn 160 triệu đồng cho người cao tuổi và khuyết tật

T. HUY 15/08/2025 14:55

ĐNO - Sáng 15/8, Hội Chữ thập đỏ thành phố Đà Nẵng phối hợp với Cộng đồng doanh nhân Readi trao hơn 160 triệu đồng tiền mặt và hiện vật cho học viên Trung tâm Chăm sóc người cao tuổi và người khuyết tật tại phường Ngũ Hành Sơn.

img_8909.jpg
Đại diện Cộng đồng doanh nhân Readi trao quà cho các học viên tại trung tâm. Ảnh: T.HUY

Đây là chương trình “Chia sẻ yêu thương” hưởng ứng chuỗi hoạt động nhân đạo năm 2025. Chương trình hướng tới lan tỏa tinh thần tương thân tương ái, chung tay hỗ trợ những hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn.

img_8901.jpg
Đại diện Cộng đồng Doanh nhân Readi (áo đỏ) trao quà cho đại diện trung tâm. Ảnh: T. HUY

Trong khuôn khổ chương trình, nhiều phần quà thiết thực đã được trao tặng cho người cao tuổi và người khuyết tật đang được chăm sóc tại trung tâm nhằm tiếp thêm nghị lực để họ vượt qua khó khăn, vươn lên trong cuộc sống.

img_8912.jpg
Cộng đồng doanh nhân Readi trao quà cho các học viên trung tâm. Ảnh: T.HUY

Tổng giá trị các phần quà và tiền mặt được trao tại chương trình hơn 160 triệu đồng (trong đó hơn 120 triệu đồng tiền mặt và 50 suất quà tương đương 40 triệu đồng).

