Giảm nghèo - An sinh Trao phương tiện sinh kế cho phụ nữ khó khăn Nhằm chăm lo đời sống phụ nữ khó khăn, các cấp Hội Liên hiệp phụ nữ thành phố Đà Nẵng triển khai nhiều hoạt động hỗ trợ, nổi bật là trao phương tiện sinh kế, giúp chị em phát triển kinh tế và lan tỏa tinh thần sẻ chia trong cộng.

Hội LHPN xã Trà My trao phương tiện sinh kế cho chị Hà Thị Hoàng Anh. Ảnh: TIẾN DŨNG

Mới đây, Hội Liên hiệp phụ nữ (LHPN) xã Trà My tổ chức trao phương tiện sinh kế cho chị Hà Thị Hoàng Anh, hội viên phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn tại thôn Đàng Bộ. Phần hỗ trợ gồm 20 con gà giống địa phương, nhằm giúp chị phát triển chăn nuôi, tăng thu nhập, ổn định đời sống.

Bà Võ Thị Hồng Quế, Chủ tịch Hội LHPN xã Trà My cho biết, đây là hoạt động nằm trong chương trình hỗ trợ phụ nữ nghèo do hội triển khai nhiều năm qua. Chương trình không chỉ giúp hội viên có điều kiện phát triển kinh tế, mà còn khơi dậy tinh thần tự lực, chủ động vươn lên, góp phần thực hiện hiệu quả công tác giảm nghèo và xây dựng nông thôn mới.

Tại xã Núi Thành, các chi hội phụ nữ cũng tích cực đồng hành với hội viên khó khăn. Chi hội Phụ nữ thôn Vân Trai đã trao sinh kế cho chị Nguyễn Thị Tài, người có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn để chị có thêm thu nhập, ổn định cuộc sống.

Bà Lê Thị Chung, Chủ tịch Hội LHPN xã Núi Thành chia sẻ: “Các hoạt động của hội, từ trao sinh kế, hỗ trợ hội viên đến vận động bảo vệ môi trường, đều gắn liền với đời sống thiết thực của chị em. Mỗi phần quà hay phương tiện sinh kế không chỉ mang giá trị vật chất mà còn là nguồn động viên tinh thần, tiếp thêm nghị lực để phụ nữ vươn lên”.

Hội LHPN phường Hải Vân trao tặng xe nước mía cho các hội viên. Ảnh: TIẾN DŨNG

Tại xã Tiên Phước, câu chuyện của chị Trương Thị Thủy (thôn 4) là minh chứng sinh động cho hiệu quả của chương trình.

Là hội viên phụ nữ đơn thân, thuộc hộ nghèo, nhiều năm qua, chị Thủy phải bươn chải với công việc không ổn định để nuôi con ăn học.

Thấu hiểu khó khăn ấy, Hội LHPN xã Tiên Phước đã trao cho chị 25 con gà giống và 1 bao bột thức ăn chăn nuôi.

Không chỉ dừng lại ở hỗ trợ vật chất, hội còn hướng dẫn kỹ thuật chăm sóc gia cầm, phòng bệnh, vệ sinh chuồng trại, giúp chị chăn nuôi bền vững, nâng cao thu nhập.

Chị Thủy xúc động nói: “Sự quan tâm giúp đỡ của hội rất kịp thời, tạo cơ hội để tôi bắt đầu chăn nuôi, từng bước cải thiện cuộc sống cho hai mẹ con”.

Niềm vui ấy càng nhân lên khi chị Thủy cùng 8 hội viên khác được hỗ trợ xây dựng công trình nhà vệ sinh tự hoại kiên cố với tổng kinh phí 90 triệu đồng, do Hội LHPN xã phối hợp Tổ chức Habitat (Tổ chức Hỗ trợ gia cư) thực hiện. Công trình góp phần nâng cao chất lượng sống người dân và thực hiện Cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch” gắn với xây dựng nông thôn mới.

Nhằm thiết thực hỗ trợ hội viên, Hội LHPN phường Hải Vân vừa phối hợp với Chi hội Phụ nữ Xuân Thiều 15 trao phương tiện sinh kế cho phụ nữ khó khăn, gồm xe nước mía, bàn ghế, ly tách, máy pha cà phê, máy hút bụi và máy ép trái cây, với tổng trị giá 125 triệu đồng. Đây là nguồn động viên giúp hội viên khó khăn có thêm động lực để vươn lên.

Bà Nguyễn Thị Vân Dung, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam phường, Chủ tịch Hội LHPN phường Hải Vân cho biết: “Hoạt động này nằm trong chuỗi mô hình hỗ trợ phụ nữ nghèo, góp phần tạo việc làm ổn định, nâng cao thu nhập các hội viên. Đồng thời, việc trao phương tiện sinh kế không chỉ là sự hỗ trợ vật chất, mà còn là sự gửi gắm niềm tin, tiếp thêm sức mạnh tinh thần để phụ nữ vươn lên, thoát nghèo bền vững”.