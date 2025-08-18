Xã hội Trao quà cho học sinh khó khăn tại tỉnh Quảng Ngãi ĐNO - Trường THPT Trần Phú (thành phố Đà Nẵng) vừa phối hợp UBND xã Ba Vì tổ chức chương trình trao quà tại Trường TH&THCS Ba Ngạc, tỉnh Quảng Ngãi.

Trao quà cho học sinh tại Trường TH&THCS Ba Ngạc.

Dịp này, đoàn đã trao tặng 80 suất quà (mỗi suất trị giá 500.000 đồng), 20 chiếc xe đạp, cùng nhiều phần quà thiết thực khác như: sách giáo khoa, áo quần dài, đồng phục, thuốc men và bánh kẹo cho học sinh.

Đây là nguồn động viên quý báu, giúp các học sinh có hoàn cảnh khó khăn thêm niềm tin, nghị lực để vươn lên trong học tập và cuộc sống. Hoạt động ý nghĩa này không chỉ hỗ trợ thiết thực cho các em học sinh mà còn vun đắp tinh thần nhân ái, trách nhiệm cộng đồng – một trong những giá trị cốt lõi được ngành giáo dục Đà Nẵng phát huy mạnh mẽ trong nhiều năm qua.