Xã hội Trao trả tài sản cho thuyền viên người nước ngoài ĐNO - Trạm Biên phòng cửa khẩu cảng Tiên Sa (Biên phòng cửa khẩu cảng Đà Nẵng) vừa trao trả tài sản cho thuyền viên tàu hàng dăm gỗ AC XIANG HE.

Trao trả tài sản cho thuyền viên WANG JIAN LU.

Trước đó, khoảng 4h30 chiều 12/8, thuyền viên WANG JIAN LU, quốc tịch Trung Quốc, tàu AC XIANG HE cùng 3 người bạn đi thăm thành phố Đà Nẵng và có lên Công ty TNHH INABA RUBBER ở phường Liên Chiểu, thành phố Đà Nẵng thăm bạn. Lúc ra về do bất cẩn nên đã đánh rơi hộ chiếu và đồ cá nhân.

Thuyền viên WANG JIAN LU rất lo lắng và đã liên hệ Trạm Biên phòng cửa khẩu cảng Tiên Sa nhờ hỗ trợ, giúp đỡ.

Nhận được thông tin, Trung úy Nguyễn Thanh Hoài, cán bộ Kiểm tra giám sát, Trạm Biên phòng cửa khẩu cảng Tiên Sa đã báo cáo chỉ huy đơn vị, đồng thời trao đổi, nắm thông tin lịch trình di chuyển của thuyền viên WANG JIAN LU. Đồng thời, liên hệ với công ty TNHH INABA RUBBER để xác minh rõ các địa điểm mà thuyền viên WANG JIAN LU đã đi qua.

Đến 8h sáng ngày 14/8, Công ty TNHH INABA RUBBER đã liên hệ với Trung úy Nguyễn Thanh Hoài thông báo về việc tìm được tài sản của thuyền viên. Ngay lập tức, Trung úy Nguyễn Thanh Hoài đã thông tin cho thuyền viên WANG JIAN LU và tới 9h sáng 14/8, tại Trạm Biên phòng cửa khẩu cảng Tiên Sa, Trung úy Nguyễn Thanh Hoài đã trao trả đầy đủ tài sản cho thuyền viên WANG JIAN LU.

Được biết, thời gian qua, Trạm Biên phòng cửa khẩu cảng Tiên Sa đã nhiều lần hỗ trợ thuyền viên, du khách trong nước và quốc tế tìm lại tài sản thất lạc, hỗ trợ người già, trẻ em đi lạc về với gia đình...