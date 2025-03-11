Thông tin doanh nghiệp Tre Trúc Ngọc Dương – Nơi kiến tạo kiến trúc nhà tre mái lá hàng đầu Việt Nam Trong bối cảnh kiến trúc hiện đại ngày càng đề cao yếu tố “xanh” và bền vững, Tre Trúc Ngọc Dương là một trong những đơn vị tiên phong hàng đầu tại Việt Nam trong lĩnh vực thiết kế - thi công nhà tre mái lá và kiến trúc tre trúc nghệ thuật.

Với hơn 16 năm kinh nghiệm, cùng đội ngũ nghệ nhân lành nghề và kỹ sư chuyên môn cao, Tre Trúc Ngọc Dương đã khẳng định vị thế vững chắc qua hàng nghìn công trình trong và ngoài nước.

Không gian văn phòng và xưởng sản xuất Tre Trúc Ngọc Dương.

Từ làng nghề truyền thống đến thương hiệu dẫn đầu

Xuất phát từ làng nghề tre trúc Vân Lũng – An Khánh – Hà Nội, nơi có lịch sử hàng trăm năm gìn giữ tinh hoa thủ công Việt, Tre Trúc Ngọc Dương mang trong mình sứ mệnh gìn giữ hồn nghề và nâng tầm giá trị tre Việt trên bản đồ kiến trúc hiện đại.

Với xưởng sản xuất quy mô hơn 1.200m², được đầu tư hệ thống máy móc tiên tiến và quy trình xử lý vật liệu hiện đại, công ty đã trở thành một trong số ít đơn vị tại Việt Nam có khả năng thiết kế – sản xuất – thi công trọn gói các công trình tre mái lá ở cả quy mô dân dụng và thương mại.

Từ những ngôi nhà tre uốn cong nghệ thuật, resort sinh thái cao cấp, đến quán cà phê, homestay, không gian nghỉ dưỡng ven sông, Tre Trúc Ngọc Dương luôn được khách hàng tin tưởng nhờ tay nghề tinh xảo, phong cách kiến trúc độc bản và độ bền vượt trội.

Một số công trình kiến trúc nhà tre mái lá đẹp tại Resort 5* PriorBay, Hòa Bình do Tre trúc Ngọc Dương thiết kế và thi công.

Kiến trúc nhà tre mái lá – Biểu tượng giao hòa giữa truyền thống và hiện đại

Từ nguyên liệu tre và mái lá dưới bàn tay nghệ nhân của Tre Trúc Ngọc Dương đã trở thành ngôn ngữ kiến trúc độc đáo - vừa mộc mạc, vừa sang trọng.

Các công trình nhà tranh mái lá do công ty Tre trúc Ngọc Dương thi công mang lại cảm giác gần gũi với thiên nhiên, đồng thời đáp ứng đầy đủ tiêu chuẩn về thẩm mỹ, công năng và độ bền kết cấu.

- Tre được xử lý chống mối mọt, ẩm mốc và chịu thời tiết khắc nghiệt; mái lá cọ, lá guột được chọn lọc kỹ lưỡng, đảm bảo cách nhiệt và giữ trọn vẻ đẹp dân gian.

- Nhà tre mái lá do Tre Trúc Ngọc Dương thi công được ưa chuộng tại các resort, homestay, villa, quán cà phê - tạo không gian thư giãn đậm bản sắc Việt.

- Nhờ vật liệu tự nhiên, công trình nhà tre trúc lợp mái lá mát vào hè, ấm vào đông, thân thiện môi trường và phù hợp xu hướng kiến trúc xanh hiện đại.

Thi công nhà tranh mái lá truyền thống – Mang hồn quê việt vào không gian sống.

Sản phẩm và fịch vụ toàn diện của Tre Trúc Ngọc Dương

Với kinh nghiệm và quy mô sản xuất lớn, Tre Trúc Ngọc Dương cung cấp giải pháp tổng thể về kiến trúc tre trúc, bao gồm:

- Thiết kế và thi công nhà tre mái lá , nhà sàn, chòi nghỉ dưỡng, khu sinh thái.

- Trang trí nội - ngoại thất bằng tre trúc: ốp trần trúc, vách tường tre trúc, lam tre, bình phong, quầy bar tre, dại tre nhà cổ

- Sản xuất đồ nội thất tre trúc: bàn ghế tre, giường tre, tủ, kệ, đèn tre trang trí.

- Cung cấp vật liệu tre trúc, mây, nứa, lá guột và lá cọ lợp nhà chất lượng cao.

- Thi công nhà tre nhà hàng, homestay, resort theo phong cách tre Việt.

Thi công tre trúc trang trí - Kiến tạo không gian đẹp.

Nhờ quy trình khép kín từ thiết kế đến thi công, Tre Trúc Ngọc Dương đảm bảo chất lượng đồng bộ, tiến độ chuẩn xác và giá trị thẩm mỹ vượt mong đợi cho từng công trình.

Thương hiệu của uy tín và sự tận tâm

Điều làm nên tên tuổi Tre Trúc Ngọc Dương nằm ở tay nghề tinh xảo, cùng tinh thần tận tâm và trách nhiệm trong từng dự án.

Mỗi sản phẩm, mỗi công trình đều được xem như một tác phẩm nghệ thuật, thể hiện tâm huyết của đội ngũ nghệ nhân và khát vọng nâng tầm vật liệu tre Việt.

Thi công dại tre nhà cổ - Bảo tồn giá trị truyền thống.

Thương hiệu đã Tre Trúc Ngọc Dương đồng hành cùng hàng trăm dự án lớn nhỏ trên toàn quốc – từ nhà hàng dân gian, homestay vùng cao, đến resort cao cấp và công trình văn hóa.

Nhiều khách hàng quốc tế từ Nhật Bản, Hàn Quốc, châu Âu đã tìm đến Tre Trúc Ngọc Dương để hợp tác, đưa kiến trúc tre mái lá Việt vươn tầm thế giới.

Phát triển bền vững - Giữ hồn Việt trong từng công trình

Tre Trúc Ngọc Dương theo đuổi triết lý “Kiến tạo từ thiên nhiên – Phát triển vì con người.”

Công ty hướng đến lợi ích cộng đồng thông qua việc tạo việc làm cho người dân địa phương, gìn giữ làng nghề truyền thống và thúc đẩy xu hướng kiến trúc xanh tại Việt Nam.

