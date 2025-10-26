Xã hội Trekking mùa mưa: khi đam mê vượt qua giới hạn an toàn ĐNO - Những ngày cuối tháng 10, khi mưa bão liên tiếp tràn về miền Trung, mạng xã hội lan truyền clip nhóm bạn trẻ trekking giữa dòng suối cuộn xiết ở vùng núi Hòa Bắc (Đà Nẵng), khiến nhiều người lo ngại về mức độ nguy hiểm.

Nhóm bạn trẻ tổ chức trekking vào những ngày nắng đẹp tại thác Mây Treo (phường Hải Vân).

Tự phát và mạo hiểm

Đà Nẵng không chỉ có biển Mỹ Khê, bán đảo Sơn Trà hay phố cổ Hội An rực sáng hàng đêm. Ít ai biết, nơi đây còn là “thiên đường của những con thác”, từ thác Mây treo, thác Ba Đờ Phò (Hòa Bắc), thác Khe Lim (Đại Lộc), thác Hòa Phú Thành, thác Làng Vân, đến suối Khe Me, suối Lương…

Tất cả đều là những điểm trekking hấp dẫn, nơi người trẻ tìm về với thiên nhiên hoang sơ, tận hưởng cảm giác băng rừng vượt suối, cắm trại giữa núi rừng yên tĩnh.

Chính sự phong phú này khiến Đà Nẵng trở thành điểm đến lý tưởng cho những ai yêu du lịch trải nghiệm. Thế nhưng, đằng sau những bức ảnh “check-in sống ảo” là hàng loạt nguy cơ tiềm ẩn, nhất là trong mùa mưa bão, khi chỉ một cơn lũ bất ngờ cũng có thể cuốn trôi tất cả.

Theo ghi nhận của phóng viên, phần lớn các nhóm trekking hiện nay được hình thành một cách tự phát. Họ là bạn bè, đồng nghiệp hoặc sinh viên, liên hệ qua mạng xã hội, rủ nhau lên kế hoạch trong vài ngày.

Không có người dẫn đường chuyên nghiệp, không khảo sát địa hình, không chuẩn bị đầy đủ thiết bị bảo hộ… là thực trạng đáng lo ngại.

Thực tế, đã có không ít vụ việc thương tâm xảy ra ở Đà Nẵng và các tỉnh miền Trung khi những nhóm du khách trẻ liều lĩnh vượt suối trong mùa mưa. Nhiều rủi ro, có người mắc kẹt nhiều giờ trong rừng, buộc lực lượng cứu hộ phải vào cuộc.

Võ Xuân Hiếu, sinh viên năm 3, Trường Đại học Duy Tân từng tham gia nhiều chuyến trekking tại khu vực Hòa Bắc, Đại Lộc, chia sẻ: “Nhiều bạn trẻ yêu thích chinh phục và khám phá thiên nhiên, song mùa mưa là thời điểm tiềm ẩn nhiều rủi ro. Không ít người chủ quan, cho rằng chỉ cần áo mưa và balô là đủ. Thực tế, lũ đầu nguồn có thể đổ về bất ngờ, nước dâng nhanh chỉ trong vài phút. Nếu không có người dẫn đoàn chuyên nghiệp, không am hiểu địa hình, hậu quả có thể khôn lường".

Hiếu cho rằng, vào dịp hè khi thời tiết ổn định hơn, việc trekking sẽ an toàn nếu có người kinh nghiệm đi cùng, đồng thời chuẩn bị kỹ lưỡng các dụng cụ như: dây thừng, áo phao, thuốc y tế, bản đồ đường rừng.

“An toàn phải đặt lên hàng đầu, vì hành trình nào cũng chỉ có ý nghĩa khi ta được khám phá và trở về an toàn”, Hiếu nhấn mạnh.

Cảnh báo từ người trong cuộc

Chị Hồng Nhi, nhân viên y tế tại một cơ sở giáo dục ở Đà Nẵng, là người yêu thích du lịch khám phá, thường dành cuối tuần cho các chuyến leo núi, đi rừng.

“Tôi từng chứng kiến nước suối dâng chỉ trong vài phút sau cơn mưa lớn. Dòng nước đục ngầu, chảy xiết, không ai kịp trở tay. Vì vậy, tôi phản đối hoàn toàn việc tổ chức các chuyến trekking trong mùa mưa lũ. Dù có đam mê đến đâu cũng phải tôn trọng thiên nhiên. Chỉ cần một sai lầm nhỏ là có thể trả giá bằng tính mạng”, chị Nhi nói.

“ Người trẻ cần thay đổi suy nghĩ “mạo hiểm mới là trải nghiệm”. Cảm giác mạnh không phải lúc nào cũng đáng thử, nhất là khi thiếu kỹ năng sinh tồn và thiết bị bảo hộ cơ bản. Chị Hồng Nhi

Anh Phạm Hồ, hướng dẫn viên du lịch tại Đà Nẵng có nhiều năm kinh nghiệm dẫn đoàn tham quan các tuyến trekking cho biết, nhiều địa điểm ở vùng núi Hòa Bắc, Hòa Phú, Nam Ô vốn rất đẹp nhưng chỉ nên khai thác vào mùa khô.

“Khi trời mưa, đường trơn, đá phủ rêu, chỉ cần trượt chân là tai nạn xảy ra. Lũ thượng nguồn thường bất ngờ, không ai dự đoán chính xác được. Các công ty du lịch chuyên nghiệp thường dừng hoàn toàn tour trekking từ tháng 9 đến tháng 12 hằng năm, vì sự an toàn của du khách”, anh Hồ chia sẻ.

Anh Hồ cho rằng, nếu chính quyền địa phương và các đơn vị quản lý du lịch tổ chức thêm những khóa hướng dẫn kỹ năng trekking an toàn, hay xây dựng bản đồ du lịch mạo hiểm có kiểm soát, thì đam mê khám phá của giới trẻ sẽ được định hướng đúng đắn hơn.

Bài học từ những hình ảnh “gây sốt” mạng xã hội

Gần đây, vụ việc nhóm bạn trẻ trekking giữa mưa bão được đăng tải trên mạng xã hội khiến “cộng đồng mạng dậy sóng”. Năm nào cũng có những hình ảnh tương tự gây tranh cãi. Dù đa số không xảy ra hậu quả nghiêm trọng, nhưng gióng lên hồi chuông cảnh báo về ý thức an toàn của người trẻ khi tham gia du lịch mạo hiểm.

Không ai cấm việc khám phá thiên nhiên, bởi đó là cách con người kết nối với đất trời, tìm lại cân bằng sau những ngày làm việc căng thẳng. Tuy nhiên, khi đam mê vượt quá giới hạn an toàn, khi bất chấp cảnh báo chỉ để có một bức ảnh “độc”, thì du lịch không còn là trải nghiệm mà trở thành hành động mạo hiểm.

Đà Nẵng đang hướng đến mục tiêu phát triển du lịch sinh thái bền vững, trong đó có các loại hình trekking, cắm trại, khám phá rừng, suối. Nhưng để điều đó trở thành điểm mạnh chứ không là nỗi lo, cần sự chung tay từ cả người dân, du khách và cơ quan chức năng.