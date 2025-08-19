Xã hội Tri ân và giáo dục truyền thống cho đoàn viên thanh niên ĐNO - Ngày 19/8, Đoàn Trường THPT Trần Phú (thành phố Đà Nẵng) tổ chức chuỗi hoạt động ngoại khóa ý nghĩa, gồm: dâng hương tại Nghĩa Trủng Phước Ninh, tham quan Nhà trưng bày Hoàng Sa...

Đoàn viên thanh niên thành kính dâng hương tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ.

Tại Nghĩa Trủng Phước Ninh, nơi yên nghỉ của hàng trăm nghĩa sĩ đã hy sinh trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp cuối thế kỷ XIX, đoàn viên thanh niên thành kính dâng hương tưởng niệm, bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc với những anh hùng đã ngã xuống vì độc lập dân tộc.

Tiếp nối hành trình, đoàn viên thanh niên đến tham quan Nhà trưng bày Hoàng Sa, nơi lưu giữ nhiều tư liệu, bản đồ, hiện vật quý giá khẳng định chủ quyền biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc.

Qua phần giới thiệu và tham quan, các em hiểu rõ hơn về đội Hoàng Sa kiêm quản Bắc Hải, cũng như quá trình xác lập, bảo vệ và thực thi chủ quyền biển đảo của cha ông. Đây là trải nghiệm bổ ích, góp phần khơi dậy ý thức trách nhiệm bảo vệ biển đảo quê hương trong mỗi đoàn viên.

Trong khuôn khổ chương trình là hoạt động workshop làm nến thơm ngay tại không gian Nhà trưng bày Hoàng Sa. Dưới sự hướng dẫn của nhân viên, đoàn viên thanh niên được trực tiếp lựa chọn hương liệu, đổ khuôn, trang trí và sáng tạo sản phẩm thủ công mang dấu ấn cá nhân.

Với sự kết hợp giữa tri ân – tìm hiểu lịch sử – trải nghiệm sáng tạo, chương trình đã để lại nhiều giá trị thiết thực, góp phần giáo dục truyền thống, bồi đắp tình yêu quê hương đất nước cho thế hệ trẻ.