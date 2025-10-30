Thanh thiếu niên Triển khai Chương trình phát triển thanh niên Đà Nẵng giai đoạn 2025 - 2030 ĐNO - UBND thành phố vừa ban hành Kế hoạch số 143/KH-UNND về triển khai thực hiện Chương trình phát triển thanh niên thành phố Đà Nẵng giai đoạn 2025 - 2030.

Kế hoạch đặt mục tiêu hình thành lớp thanh niên Đà Nẵng giàu lòng yêu nước, có ý chí vươn lên, bản lĩnh, kỷ luật và khát vọng cống hiến; có tri thức, đạo đức, sức khỏe, kỹ năng nghề nghiệp và tinh thần sáng tạo, đáp ứng yêu cầu phát triển nhanh, bền vững của thành phố.

Thành phố phấn đấu đến năm 2030, 100% thanh niên trong lực lượng vũ trang, cán bộ, công chức, viên chức được tuyên truyền, học tập pháp luật; 85% thanh niên đạt trình độ THPT.

Ít nhất 7.000 thanh niên được giải quyết việc làm mỗi năm; tỷ lệ thất nghiệp thanh niên đô thị dưới 7%; trên 70% thanh niên được trang bị kiến thức, kỹ năng về sức khỏe sinh sản, tinh thần và phòng tránh tệ nạn xã hội.

Để đạt các mục tiêu đề ra, thành phố tập trung tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy, chính quyền, bảo đảm công tác phát triển thanh niên được thực hiện đồng bộ, gắn trách nhiệm người đứng đầu với kết quả triển khai tại từng cơ quan, đơn vị, địa phương.

Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến chính sách, pháp luật bằng nhiều hình thức phong phú, phù hợp từng nhóm đối tượng; chú trọng giáo dục lý tưởng, đạo đức, lối sống, ý thức pháp luật và trách nhiệm công dân của thanh niên.

Đặc biệt, tăng cường cung cấp các dịch vụ và hoạt động hỗ trợ thanh niên về việc làm, khởi nghiệp, tư vấn hướng nghiệp, đào tạo nghề, chăm sóc sức khỏe, văn hóa và thể thao; đồng thời quan tâm thanh niên công nhân, thanh niên vùng dân tộc thiểu số, miền núi và khu vực đặc biệt khó khăn.

Xã hội hóa và huy động nguồn lực cho phát triển thanh niên, khuyến khích các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân đầu tư cho giáo dục nghề nghiệp, tạo việc làm và xây dựng thiết chế văn hóa - thể thao phục vụ thanh niên.

Phát huy vai trò của Mặt trận, đoàn thể và các tổ chức xã hội trong tuyên truyền, giáo dục, giám sát, phản biện chính sách; biểu dương, nhân rộng các gương thanh niên tiêu biểu; tăng cường hợp tác quốc tế về thanh niên, mở rộng giao lưu, trao đổi kinh nghiệm và tranh thủ nguồn lực hỗ trợ từ các tổ chức quốc tế.