Thủy sản Triển khai đề án quản lý tổng thể cảng cá, chợ đầu mối thủy sản Thọ Quang gắn với du lịch, dịch vụ UBND thành phố Đà Nẵng vừa ban hành Kế hoạch triển khai đề án quản lý tổng thể cảng cá, chợ đầu mối thủy sản Thọ Quang gắn với du lịch, dịch vụ giai đoạn từ năm 2024 - 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Kế hoạch gồm các nhiệm vụ trọng tâm: đầu tư hoàn thiện cơ sở, kết cấu hạ tầng âu thuyền và cảng cá Thọ Quang giai đoạn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; tổ chức quản lý, khai thác cảng cá, chợ đầu mối thủy sản Thọ Quang an toàn, sinh thái, gắn với dịch vụ, du lịch; đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số vào công tác quản lý; bảo đảm an ninh chính trị - trật tự an toàn xã hội, thực hiện hiệu quả công tác bảo vệ môi trường nhằm tạo cảnh quan, môi trường an toàn, thân thiện thu hút khách du lịch.

Nguồn kinh phí thực hiện các nhiệm vụ được trích từ nguồn ngân sách nhà nước bố trí cho các cơ quan, đơn vị, địa phương theo quy định pháp luật về ngân sách nhà nước và đầu tư công; các nguồn kinh phí hợp pháp khác theo quy định (nếu có).