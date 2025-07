Tài chính - Thị trường Triển khai đồng bộ các giải pháp thu ngân sách nội địa Lũy kế thu nội địa 6 tháng năm 2025 trên địa bàn thành phố Đà Nẵng là 23.913,7 tỷ đồng, đạt 57,9% dự toán năm 2025 và bằng 112,2% so với cùng kỳ năm 2024. Đây là kết quả từ sự nỗ lực của các cấp chính quyền và người dân, doanh nghiệp với nhiều giải pháp triển khai đồng bộ ngay từ đầu năm.

Thu ngân sách tăng so với cùng kỳ do hoạt động sản xuất, kinh doanh tiếp đà tăng trưởng năm 2024. Trong ảnh: Hoạt động sản xuất tại Công ty CP Cao su Đà Nẵng. Ảnh: MAI QUẾ

Nhiều sắc thuế tăng thu cao

Theo cơ quan Thuế thành phố Đà Nẵng, lũy kế 6 tháng thu từ 3 khu vực kinh tế (doanh nghiệp nhà nước, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài và khu vực kinh tế ngoài quốc doanh) là 13.466,7 tỷ đồng, đạt 55,6% dự toán và bằng 99,7% so với cùng kỳ.

Trong đó, 3/4 khoản thuế thu từ 3 khu vực kinh tế tăng khá so với cùng kỳ: thuế thu nhập doanh nghiệp tăng 34,6%, thuế tài nguyên tăng 21,2% và thuế giá trị gia tăng tăng 4,8%; riêng thuế tiêu thụ đặc biệt bằng 75% so với cùng kỳ.

Nguyên nhân tăng thu các khoản thuế trên là hoạt động sản xuất kinh doanh của các thành phần kinh tế trên địa bàn tiếp tục đà tăng trưởng của năm 2024; các hoạt động thương mại, du lịch diễn ra sôi động thu hút đông đảo người dân địa phương và du khách đến Đà Nẵng.

Thuế tiêu thụ đặc biệt giảm so với cùng kỳ do thực hiện theo Nghị định số 81/2025/NĐ-CP của Chính phủ về gia hạn thời hạn nộp thuế tiêu thụ đặc biệt đối với ô tô sản xuất hoặc lắp ráp trong nước.

Thu từ thuế, phí, lệ phí và thu khác ngân sách đạt 7.440 tỷ đồng, trong đó thu địa bàn thành phố Đà Nẵng (cũ) 5.633 tỷ đồng, tăng 17% so với cùng kỳ và tỉnh Quảng Nam (cũ) là 1.807 tỷ đồng, tăng 4,3% so với cùng kỳ.

Nguyên nhân tăng thu là quy mô lao động tăng cao nên thuế thu nhập cá nhân từ tiền lương, tiền công đạt 1.688,8 tỷ đồng, tăng 31,4% so với cùng kỳ.

Bên cạnh đó, thị trường bất động sản đang trở nên sôi động, lượng giao dịch tăng nên thu thuế thu nhập cá nhân từ chuyển nhượng bất động sản đạt 942,4 tỷ đồng, tăng 214,5 tỷ đồng và tăng 29,5% so với cùng kỳ.

Thu thuế bảo vệ môi trường đạt 824,8 tỷ đồng, bằng 101,7% so với cùng kỳ do hoạt động vận tải duy trì mức tăng trưởng tích cực cả về vận tải hành khách và vận tải hàng hóa, qua đó đáp ứng tốt nhu cầu đi lại và phục vụ sản xuất của người dân, doanh nghiệp.

Thu lệ phí trước bạ đạt 819,2 tỷ đồng, tăng 34,3% so với cùng kỳ…

Đặc biệt, các khoản thu về đất là 3.446,5 tỷ đồng, đạt 58,2% dự toán và bằng 175,4% so với cùng kỳ. Trong đó, thu từ tiền sử dụng đất 3.006 tỷ đồng, đạt 61,3% dự toán và bằng 239,7% so với cùng kỳ; thu từ tiền cho thuê mặt đất, mặt nước là 440,4 tỷ đồng, đạt 43,2% dự toán và bằng 62% so với cùng kỳ.

Nguyên nhân tăng thu chủ yếu do thu tiền trúng đấu giá quyền sử dụng đất của cá nhân, cấp tái định cư và chuyển mục đích sử dụng đất tại các quận, huyện (cũ) tăng cao…

Nỗ lực để đạt kết quả tốt nhất

Theo đánh giá của cơ quan Thuế thành phố Đà Nẵng, thu nội địa không kể tiền sử dụng đất lũy kế 6 tháng đầu năm 2025 đạt 20.907,6 tỷ đồng và bằng 104% so với kỳ cùng kỳ. Điều này cho thấy tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của thành phố đã có những chuyển biến tích cực.

Tăng thu ngân sách do các hoạt động thương mại, du lịch diễn ra sôi động thu hút đông đảo người dân địa phương và du khách đến Đà Nẵng. Ảnh: MAI QUẾ

Đồng thời, cơ quan thuế đã đẩy mạnh các hoạt động thanh tra - kiểm tra, chống thất thu, thu hồi nợ đọng thuế; giám sát việc sử dụng hóa đơn điện tử, kê khai thuế của các doanh nghiệp, nhất là các doanh nghiệp trọng điểm, doanh nghiệp có rủi ro cao trong một số lĩnh vực ngành nghề.

Tuy nhiên, để bảo đảm hoàn thành vượt dự toán thu ngân sách năm 2025, cơ quan Thuế nỗ lực thực hiện một số giải pháp trọng tâm.

Ông Bùi Khánh Toàn, Trưởng Thuế thành phố Đà Nẵng cho biết, ngành thuế tăng cường quản lý, khai thác tốt các nguồn thu, tiếp tục triển khai các biện pháp chống thất thu, khai thác tăng thu đối với các ngành nghề, lĩnh vực còn rủi ro về thuế theo Kế hoạch số 57/KH-BCĐ của Ban Chỉ đạo chống thất thu ngân sách nhà nước, thu hồi nợ đọng thuế giai đoạn năm 2024 - 2025 trên địa bàn thành phố.

Cơ quan Thuế thành phố phối hợp với các sở, ban, ngành liên quan rà soát các dự án còn vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ xử lý để tăng nguồn thu từ tiền sử dụng đất, bảo đảm hoàn thành dự toán Trung ương giao, nhất là khu đất đã có mặt bằng, kiên quyết xử lý các trường hợp nợ chây ỳ, đề nghị cấp có thẩm quyền lập thủ tục thu hồi chủ trương giao đất và thực hiện kêu gọi đầu tư dự án khác theo quy định.

Ngành thuế tiếp tục tăng cường rà soát thủ tục hành chính trong lĩnh vực thuế, các quy trình giải quyết, xử lý hồ sơ cho người nộp thuế, tham mưu cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính; tăng cường công tác hướng dẫn, hỗ trợ người nộp thuế thực hiện giao dịch thủ tục hành chính với cơ quan thuế bằng phương thức điện tử, nâng cao chất lượng cung cấp dịch vụ công.

Ngành thuế đang rà soát các cơ sở kinh doanh thuộc diện phải triển khai áp dụng hóa đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền, phấn đấu 100% các cơ sở đủ điều kiện thực hiện triển khai theo quy định; rà soát lập bộ thuế đối với các hộ kinh doanh tại từng địa bàn, triển khai xây dựng bản đồ số đối với công tác quản lý hộ, cá nhân kinh doanh; bảo đảm sẵn sàng, chủ động chuyển đổi hộ, cá nhân kinh doanh đang kê khai nộp thuế theo phương pháp khoán chuyển sang kê khai kể từ ngày 1/1/2026.