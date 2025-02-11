Chủ Nhật, 2/11/2025
Triển khai dự án “Xây dựng mô hình thư viện xanh” năm 2025

NGỌC HÀ 02/11/2025 16:22

ĐNO - Trong khuôn khổ chương trình hợp tác với Quỹ Nhi đồng Liên hợp quốc tại Việt Nam (UNICEF tại Việt Nam), ngày 2/11, Thành đoàn Đà Nẵng tổ chức triển khai dự án “Xây dựng mô hình thư viện xanh” năm 2025.

td.jpg
Các đoàn viên, thanh niên tham gia đào tạo kỹ năng xây dựng mô hình thư viện xanh. Ảnh: NGỌC HÀ

Theo kế hoạch, các nội dung của dự án được triển khai với 4 giai đoạn chính gồm: thành lập nhóm, đào tạo kỹ năng, workshop trực tuyến hỗ trợ phát triển dự án và triển khai thực tế dự án tại thư viện các trường học trên địa bàn.

Phó Bí thư Thành đoàn Lê Kim Thường cho biết, dự án “Xây dựng mô hình thư viện xanh” năm 2025 là mô hình hoạt động mới sáng tạo, ý nghĩa do Thành đoàn phối hợp với UNICEF tại Việt Nam tổ chức.

Đây sẽ là hành trình thú vị để thanh thiếu nhi khám phá năng lực bản thân và tăng cường tính sáng tạo trong việc xây dựng các mô hình thư viện xanh thân thiện với môi trường.

