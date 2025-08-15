Văn hóa Triển lãm ảnh “Sắc tộc - Niềm tin và di sản” tại Đà Nẵng ĐNO - Sáng 15/8, tại phường Hội An, Văn phòng Cơ quan thường trực về nhân quyền Chính phủ phối hợp UBND thành phố Đà Nẵng tổ chức triển lãm ảnh “Sắc tộc - Niềm tin và di sản”.

Các đại biểu cắt băng khai mạc triển lãm. Ảnh: HÀ SẤU

Diễn ra từ ngày 15 đến 17/8, triển lãm giới thiệu hàng trăm tác phẩm nhiếp ảnh đặc sắc, ghi lại những khoảnh khắc đời thường, lễ hội, sinh hoạt văn hóa - tín ngưỡng của cộng đồng các dân tộc Việt Nam.

Với hai phần: “Tôn giáo - tín ngưỡng” và “Đồng bào các dân tộc Việt Nam”, mỗi tác phẩm là một lát cắt chân thực của đời sống tinh thần phong phú, từ các đại lễ tôn giáo như Vesak, Hội yến Diêu Trì Cung, lễ hội Chôl Chnăm Thmây, thờ Mẫu Tam phủ… đến các nghi lễ dân gian, lễ cưới truyền thống, nghề thủ công, trò chơi dân gian của các cộng đồng Tày, Mông, Khmer, Dao Đỏ, Xạ Phang...



Một góc triển lãm. Ảnh: HÀ SẤU

Triển lãm nhằm tôn vinh bản sắc văn hóa, tín ngưỡng tôn giáo - dân tộc và khẳng định cam kết của Việt Nam trong việc bảo đảm quyền con người.

Đồng thời, góp phần quảng bá hình ảnh đất nước, con người Việt Nam trong bối cảnh Việt Nam đang là thành viên Hội đồng Nhân quyền Liên hợp quốc nhiệm kỳ 2023 - 2025 và ứng cử nhiệm kỳ tiếp theo 2026 - 2028.

