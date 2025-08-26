Văn hóa Triển lãm mỹ thuật trẻ - Đà Nẵng 2025 ĐNO - Chiều 26/8, Bảo tàng Mỹ thuật Đà Nẵng tổ chức triển lãm mỹ thuật trẻ - Đà Nẵng 2025, thu hút đông đảo công chúng yêu thích hội họa đến xem.

Triển lãm trưng bày 40 tác phẩm của 26 họa sĩ trẻ đến từ thành phố Đà Nẵng và thành phố Huế. Các tác phẩm được sáng tác từ năm 2023 đến nay, thể hiện bằng nhiều ngôn ngữ tạo hình và chất liệu đa dạng như sơn dầu, sơn mài, đồ họa…

Mỗi tác phẩm phản ánh góc nhìn mới mẻ về con người, quê hương, đất nước trong thời kỳ hội nhập và phát triển, đồng thời thể hiện tinh thần lao động nghệ thuật bền bỉ, tình yêu quê hương và khát vọng cống hiến của thế hệ nghệ sĩ trẻ.

Triển lãm thu hút khách nước ngoài đến xem. Ảnh: NGỌC HÀ

Ngoài ra, Bảo tàng Mỹ thuật Đà Nẵng còn tổ chức workshop “Hè vui sáng tạo” dành cho thiếu nhi và khách tham quan với nhiều hoạt động trải nghiệm hấp dẫn như: vẽ tranh trên đá cuội, làm đồ chơi bằng giấy, sáng tạo cùng đất sét tự khô… Tại chương trình, các họa sĩ trẻ tham gia ký họa chân dung, vẽ trên nón lá cho khách tham quan.

Bà Nguyễn Thị Hội An, Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch (giữa) trao chứng nhận cho các họa sĩ tham gia triển lãm. Ảnh: NGỌC HÀ

Triển lãm nằm trong chuỗi sự kiện văn hóa chào mừng kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945 - 2/9/2025); 80 năm Ngày truyền thống ngành Văn hóa (28/8/1945 - 28/8/2025); chào mừng Đại hội lần thứ XXIII Đảng bộ thành phố Đà Nẵng (nhiệm kỳ 2025 - 2030); góp phần phục vụ công chúng và du khách, đưa mỹ thuật trở thành sản phẩm văn hóa, du lịch đặc sắc.