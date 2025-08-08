Văn hóa Triển lãm “Nét đẹp Di sản văn hóa Huế qua nghệ thuật ký họa” tại Đà Nẵng ĐNO - Hơn 150 tác phẩm tranh ký họa về Huế được trích chọn từ bộ sưu tập gần 1.500 tác phẩm được trưng bày tại triển lãm “Nét đẹp di sản văn hóa Huế qua nghệ thuật ký họa” do Bảo tàng Mỹ thuật Huế phối hợp với Bảo tàng Mỹ thuật Đà Nẵng tổ chức, khai mạc tối 7/8 tại Đà Nẵng.

Nghi lễ cắt băng khai mạc triển lãm. Ảnh: ĐẮC MẠNH

Bà Đinh Thị Hoài Trai, Giám đốc Bảo tàng Mỹ thuật Huế chia sẻ: 150 tác phẩm trưng bày đặc sắc, được trích chọn từ bộ sưu tập gần 1.500 tác phẩm ký họa về Huế hiện do Bảo tàng Mỹ thuật Huế lưu giữ và phát triển từ năm 2020 đến nay.

Các đại biểu tham quan triển lãm. Ảnh: ĐẮC MẠNH

Đây là kết quả của hành trình sáng tác miệt mài của nhiều kiến trúc sư, họa sĩ, và người yêu nghệ thuật từ nhóm Ký họa đô thị Hà Nội cùng các nghệ sĩ tạo hình Huế - những tác giả trực tiếp ký họa những nét độc đáo công trình kiến trúc, vẻ đẹp thiên nhiên và con người vùng đất Cố đô.

Qua đó, góp phần quảng bá giá trị hệ thống di sản văn hoá Huế được bảo tồn nguyên vẹn cả vật thể lẫn phi vật thể, từ văn hoá cung đình đến văn hoá dân gian, từ cảnh quan thiên nhiên đến lối sống, phong tục tập quán, con người Huế…

Một góc trưng bày tại triển lãm. Ảnh: ĐẮC MẠNH

Bằng bút pháp trực họa và cảm xúc chân thành, các tác giả đã khắc họa một Huế vừa gần gũi, sâu lắng, vừa lung linh, tươi mới. Mỗi bức tranh ký họa giống như một câu chuyện được kể bằng ngôn ngữ của nét bút, mang trong đó chiều sâu tinh thần và dấu ấn riêng của nghệ sĩ.

Mỗi tác phẩm không chỉ ghi lại vẻ đẹp bên ngoài của di sản, mà còn truyền tải chiều sâu văn hóa - lịch sử, tình cảm và ký ức cá nhân với vùng đất này. Triển lãm kéo dài tới hết ngày 22/8.

Trình diễn áo dài Huế tại triển lãm. Ảnh: ĐẮC MẠNH

Cùng với triển lãm chuyên đề “Nét đẹp di sản văn hóa Huế qua nghệ thuật ký họa”, tại Bảo tàng Mỹ thuật Đà Nẵng dịp này còn diễn ra các hoạt động trưng bày, trình diễn áo dài truyền thống Huế với chủ đề “Áo dài và di sản” và hoạt động tìm hiểu, trải nghiệm in khắc gỗ hoa văn khắc nổi trên Cửu đỉnh Huế, tranh làng Sình Huế.

Trình diễn áo dài Huế. Ảnh: ĐẮC MẠNH

Ảnh: ĐẮC MẠNH

Màn trình diễn áo dài Huế do người mẫu nhí trình diễn tại triển lãm. Ảnh: ĐẮC MẠNH