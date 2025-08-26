An ninh trật tự Triệt phá đường dây “tín dụng đen” siết nợ bằng tài khoản iCloud ĐNO - Phòng Cảnh sát hình sự (PC02) Công an thành phố Đà Nẵng vừa triệt phá một đường dây “tín dụng đen” xuyên quốc gia với thủ đoạn lợi dụng tài khoản iCloud trên iPhone để cho vay lãi nặng, siết nợ và thu lợi bất chính.

Nhóm đối tượng trong đường dây cho vay lãi nặng cùng tang vật được công an thu giữ. Ảnh: Công an cung cấp

Cụ thể, các đối tượng yêu cầu người vay đăng nhập tài khoản iCloud do chúng cung cấp vào iPhone đang sử dụng, đồng thời cung cấp hình ảnh căn cước công dân và giấy tờ cá nhân khác.

Dựa trên đời máy điện thoại, các đối tượng đưa ra các gói vay từ 2 đến 13 triệu đồng, nhưng áp dụng mức lãi suất “cắt cổ” từ 235% đến 608%/năm - cao gấp 11 đến 30 lần mức lãi suất tối đa theo quy định pháp luật. Người vay phải trả góp hằng ngày từ 100 đến 430 nghìn đồng trong thời hạn 28-41 ngày.

Nếu nạn nhân chậm trả, các đối tượng lập tức kích hoạt khóa iCloud từ xa, biến điện thoại thành “cục gạch” vô giá trị. Chúng còn nhắn tin, gọi điện đe dọa, gây áp lực tinh thần để ép buộc trả nợ.

Đường dây này hoạt động có tổ chức, liên quan nhiều địa bàn trên toàn quốc. Để thu hút nạn nhân, nhóm đối tượng lập hàng loạt tài khoản Facebook, Zalo bằng số điện thoại ảo, quảng cáo “cho vay nhanh - giải ngân liền tay”.

Công an khám xét nơi các đối tượng hoạt động cho vay lãi nặng. Ảnh: Công an cung cấp

Trước tình hình phức tạp, ngày 16/8, Giám đốc Công an thành phố Đà Nẵng phê duyệt chuyên án trinh sát mang bí số 825V, huy động sự phối hợp chặt chẽ giữa các lực lượng nghiệp vụ.

Sau thời gian theo dõi, mật phục, ngày 20/8, Ban chuyên án quyết định phá án đồng loạt.

Các tổ công tác khám xét tại Hà Nội, triệu tập 7 đối tượng chủ chốt gồm: Trần Đức Anh (SN 1996), Trần Đức Nhân (SN 2001), là hai kẻ cầm đầu, trực tiếp quản lý, điều hành hoạt động; các đồng phạm gồm: Nguyễn Thành Đạt (SN 2005), Hoàng Anh Tuấn (SN 1998), Tạ Diên Thuận (SN 2006), Nguyễn Quang Vinh (SN 2008), Nguyễn Hoàng Trung Hiếu (SN 2008).

Tang vật thu giữ gồm nhiều máy tính, điện thoại iPhone, Macbook, SIM điện thoại và các chứng cứ liên quan. Các đối tượng khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội, thừa nhận sử dụng iCloud để “siết nợ” nạn nhân.

Theo kết quả điều tra ban đầu, chỉ trong 1 năm (tháng 8/2024 đến tháng 8/2025), nhóm đối tượng cho 2.598 người vay với 8.735 lượt vay, tổng số tiền 43,8 tỷ đồng, thu lợi bất chính gần 9,6 tỷ đồng.

Riêng tại Đà Nẵng có 111 nạn nhân với 294 lượt vay, số tiền cho vay hơn 1,4 tỷ đồng, nhóm đối tượng thu lợi bất chính hơn 300 triệu đồng.