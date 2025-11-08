An ninh trật tự Triệt phá nhóm đối tượng hack Facebook chiếm đoạt hơn 10 tỷ đồng ĐNO - Công an thành phố Đà Nẵng vừa triệt phá thành công một nhóm đối tượng ngoại tỉnh thực hiện hàng loạt vụ lừa đảo tinh vi trên không gian mạng, chiếm đoạt hơn 10 tỷ đồng của nhiều nạn nhân.

Công an làm việc với các đối tượng. Ảnh: Công an cung cấp

Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao vừa phối hợp Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố, Công an phường Hòa Cường đồng loạt bắt giữ 5 đối tượng để điều tra hành vi “xâm nhập trái phép mạng máy tính, mạng viễn thông hoặc phương tiện điện tử của người khác” và “lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Năm đối tượng này gồm: Võ Văn Nhật Quang (SN 1999, cầm đầu), Võ Nguyễn Hoàng Thông (SN 1998), Võ Văn Tường (SN 1998), Võ Văn Quang (SN 2003) và Võ Hoàng Việt Hưng (SN 1991, đều quê Quảng Trị), bị bắt giữ tại trạm ATM Techcombank trên đường Trưng Nữ Vương và căn hộ số 24 Châu Thượng Văn (phường Hòa Cường).

Theo điều tra ban đầu, nhóm đối tượng sử dụng kỹ thuật tinh vi hack hơn 70 tài khoản Facebook, chủ yếu của người Việt Nam sinh sống tại Hàn Quốc, Nhật Bản bằng cách giả mạo các trang bán hàng uy tín để thu thập thông tin, chiếm quyền quản trị qua mã OTP trên WhatsApp.

Sau đó, nhóm đối tượng đổi mật khẩu, khóa truy cập và mạo danh chủ tài khoản nhắn tin lừa mượn tiền, dụ dỗ đầu tư hoặc thực hiện giao dịch chuyển đổi tiền.

Từ tháng 12/2024 đến khi bị bắt, nhóm đối tượng chiếm đoạt hơn 10 tỷ đồng của nhiều bị hại. Riêng Võ Hoàng Việt Hưng thực hiện thêm 12 vụ lừa đảo, chiếm đoạt khoảng 100 triệu đồng.

Khám xét nơi ở tại phường Hòa Cường, lực lượng công an thu giữ nhiều laptop, điện thoại di động, thẻ sim và hàng chục triệu đồng tiền mặt.

Vụ án đang được Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố mở rộng điều tra.