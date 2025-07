TRỌN VẸN NGHĨA TÌNH VỚI NGƯỜI ĐI TRƯỚC Đoàn viên thanh niên xã Nông Sơn chăm sóc, dâng hoa tại phần mộ Nghĩa trang liệt sĩ xã. Ảnh: LAM PHƯƠNG

ĐNO - Thấm nhuần đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, các cấp chính quyền, hội - đoàn thể, đơn vị, doanh nghiệp trên địa bàn thành phố Đà Nẵng đã và đang tri ân gia đình chính sách, người có công cách mạng bằng cả tấm lòng và trách nhiệm.

MÁI ẤM NGHĨA TÌNH

Tháng Bảy này, nhiều mái ấm nghĩa tình tiếp tục được chăm lo chu đáo trên khắp mảnh đất Quảng Đà một thời khói lửa. Nép mình trong xóm nhỏ thuộc thôn Phú Trường (xã Tam Mỹ), ngôi nhà cấp bốn của bà Ngô Thị Hiến (SN 1937) đang hoàn thiện những công đoạn cuối cùng.

Đoàn Thanh niên xã Tam Mỹ hỗ trợ ngày công để xóa nhà tạm, nhà dột nát cho người có công. Ảnh: LAM PHƯƠNG

Bà Hiến là vợ liệt sĩ Nguyễn Trung, hy sinh trong Chiến dịch Tết Mậu Thân năm 1968, lúc cuộc kháng chiến chống Mỹ diễn ra ác liệt trên dải đất miền Trung.

Chồng mất, bà một lòng thờ chồng nuôi con. Hoàn cảnh neo đơn, lớn tuổi lại thường xuyên đau ốm, bà không đủ điều kiện xây nhà mới. Thấu hiểu tâm nguyện, chính quyền địa phương hỗ trợ 80 triệu đồng xây nhà.

Tri ân cống hiến to lớn của gia đình bà Hiến, lực lượng thanh niên và dân quân xã Tam Mỹ đóng góp 15 ngày công tháo dỡ nhà cũ, làm sạch mặt bằng để khởi công xây nhà. “Nhiều năm sống trong ngôi nhà cũ, giờ đây gia đình có nhà mới khang trang để sinh sống, thờ cúng người thân là Bà mẹ Việt Nam anh hùng Lê Thị Tuy và chồng tôi”, bà Hiến xúc động nói.

Cán bộ, chiến sĩ Công an thành phố Đà Nẵng tổ chức chương trình “Tri ân tháng Bảy”, thăm khám sức khỏe và tặng quà người có công phường Hòa Khánh. Ảnh: LAM PHƯƠNG

Ông Nguyễn Mậu Đích (xã Việt An) là thân nhân liệt sĩ. Đầu năm 2025, qua rà soát, ngôi nhà của gia đình được địa phương đưa vào danh sách hỗ trợ xóa nhà tạm theo chủ trương của Nhà nước. Dù được hỗ trợ 60 triệu đồng xây nhà mới, nhưng chi phí vật liệu xây dựng và nhân công tăng cao, gia đình không xoay xở được vốn đối ứng.

Qua tìm hiểu, UBND xã Việt An phối hợp Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội Hiệp Đức hướng dẫn gia đình làm hồ sơ vay 40 triệu đồng từ Chương trình hỗ trợ xóa nhà tạm. Nhờ nguồn vốn vay ưu đãi cùng kinh phí hỗ trợ, ông Đích xây ngôi nhà mới khang trang, vững chãi, chống bão lũ.

Sau hợp nhất, thành phố Đà Nẵng có 83.707 liệt sĩ; 143.000 thân nhân liệt sĩ còn sống; 45.059 thương binh, bệnh binh; 50.284 người tham gia kháng chiến được tặng thưởng huân chương, huy chương; 18.749 người hoạt động cách mạng, tham gia kháng chiến bị địch bắt tù đày; 10.930 người hoạt động kháng chiến và con bị nhiễm chất độc hóa học; 18.747 Bà mẹ Việt Nam anh hùng.

Theo Phòng Người có công, Sở Nội vụ, năm 2025 toàn thành phố có 1.331 hộ gia đình chính sách, người có công cách mạng được hỗ trợ xây mới, sửa chữa nhà ở (354 nhà xây mới, 977 nhà sửa chữa). Tổng kinh phí thực hiện hơn 46,6 tỷ đồng.

Ngoài mức hỗ trợ của Trung ương và thành phố, các địa phương huy động thêm kinh phí, ngày công từ hội - đoàn thể và cộng đồng để người có công cách mạng, thân nhân liệt sĩ sớm xây dựng nhà ở ổn định.

HẾT LÒNG CHĂM SÓC, PHỤNG DƯỠNG

Với đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, những ngày này, đoàn viên thanh niên toàn thành phố đồng loạt triển khai các hoạt động “Đền ơn đáp nghĩa”. Nổi bật là mô hình “Chúng con luôn bên Mẹ”, được Thành đoàn Đà Nẵng phát động và duy trì từ năm 2021 đến nay.

Mẹ Nguyễn Thị Liễu (SN 1934, phường Hội An Tây) nay ngoài 90 tuổi, sống một mình trong căn nhà cấp bốn. Tháng Bảy, đến thăm nhà mẹ Liễu, đoàn viên thanh niên địa phương được nghe mẹ kể về ký ức hào hùng những năm tháng chiến tranh.

Đoàn viên thanh niên phường Hội An Tây chăm sóc di tích lịch sử trên địa bàn. Ảnh: LAM PHƯƠNG Đoàn viên thanh niên phường Hội An Tây chuẩn bị hoa sen dâng mộ liệt sĩ. Ảnh: LAM PHƯƠNG Tuổi trẻ phường Hội An Tây thăm hỏi, tặng quà Bà mẹ Việt Nam anh hùng Nguyễn Thị Liễu (SN 1934, thôn Bàu Ốc). Ảnh: LAM PHƯƠNG

Chị Nguyễn Hà Vi, Bí thư Đoàn phường Hội An Tây cho biết, phường có 4 Bà mẹ Việt Nam anh hùng còn sống. Mô hình “Chúng con luôn bên Mẹ” duy trì thường xuyên dịp lễ, Tết. Đây là cơ hội để thế hệ trẻ chăm sóc và phụng dưỡng các mẹ, bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc trước những cống hiến, hy sinh của thế hệ cha ông.

Không chỉ phụng dưỡng các mẹ còn sống, Đoàn phường Hội An Tây còn “chăm sóc” những người đã khuất. Bà mẹ Việt Nam anh hùng Nguyễn Thị Nhung (khối An Bang) đã mất, không có người thân. Đảm nhận nhiệm vụ trông nom nhà thờ mẹ, Đoàn phường Hội An Tây tổ chức sơn sửa nhà, duy trì viếng hương mẹ.

Đoàn xã Bà Nà phối hợp Đoàn Thanh niên Trung tâm Y tế khu vực Hòa Vang kiểm tra sức khỏe, tặng thuốc bổ cho gia đình chính sách. Ảnh: LAM PHƯƠNG

Phó Bí thư Thành đoàn Đà Nẵng Lê Kim Thường cho biết, hướng đến kỷ niệm 78 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ, tuổi trẻ thành phố không ngừng nối dài hành trình tri ân bằng những việc làm ý nghĩa.

Trong đó, chương trình “Hoa dâng mộ liệt sĩ” đồng loạt triển khai tại nhiều nghĩa trang liệt sĩ, thay mới gần 24.000 cành hoa sen trên phần mộ, mang đến sự ấm áp nơi người nằm xuống. Mỗi cành hoa được thay mới, mỗi nén hương được thắp lên là minh chứng cho lòng biết ơn chân thành, sự tôn kính sâu sắc những anh hùng liệt sĩ.

Theo kế hoạch tổ chức các hoạt động kỷ niệm 78 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ, thành phố chi ngân sách hơn 91 tỷ đồng thăm hỏi, tặng quà hơn 137.000 lượt đối tượng là Bà mẹ Việt Nam anh hùng, thương bệnh binh, thân nhân liệt sĩ. Đồng thời chuyển 95.600 suất quà của Chủ tịch nước tặng gia đình chính sách, người có công cách mạng với tổng kinh phí hơn 29 tỷ đồng.

Toàn thành phố hiện có hơn 320 Bà mẹ Việt Nam anh hùng còn sống và được cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp nhận phụng dưỡng với mức trung bình 1 triệu đồng/mẹ/tháng.

Các đơn vị thường xuyên thăm hỏi, định kỳ thăm khám sức khỏe, cấp phát thuốc bổ; dịp lễ, tết nấu “Bữa cơm tri ân”, “Bữa cơm cúng liệt sĩ” để các mẹ thêm ấm lòng.

Giám đốc Sở Nội vụ Phan Văn Bình cho biết, sau sáp nhập, số lượng người có công, gia đình chính sách của thành phố tăng cao. Các địa phương đang đẩy mạnh hoạt động thăm hỏi, chăm sóc, phụng dưỡng; đồng thời chi trả đầy đủ, kịp thời chế độ cho người có công.

LAM PHƯƠNG - PHẠM HÀO - MINH TẠO