Bạn cần biết Trồng răng Implant và niềng răng tại Nha Khoa Quốc Tế BIK Hệ thống phòng khám Nha khoa Quốc tế BIK được ra đời từ 2013 với tiền thân là Nha Khoa Bảo Việt. Trong nhiều năm qua, BIK đã phục vụ hàng trăm ngàn khách hàng và trở thành địa chỉ trồng răng implant, niềng răng và bọc răng sứ đáng tin cậy.

Với sứ mệnh "Trao nụ cười, nhận tương lai", nha khoa cam kết đem lại trải nghiệm thoải mái và sự hài lòng nhất cho mọi khách hàng để "mỗi khách hàng bước ra từ BIK đều xứng đáng nhận được trải nghiệm tốt nhất".

Hình ảnh chi nhánh phòng khám Nha Khoa Quốc Tế BIK tại 553 Đại Lộ Bình Dương, phường Thủ Dầu Một, TP. Hồ Chí Minh.

Hành trình phát triển và thành tựu nổi bật

- Từ 2013 đến 2017: Hoạt động dưới tên Nha khoa Bảo Việt, xây dựng nền móng với 2 chi nhánh đầu tiên tại Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh.

- Từ 2017 đến 2020: Mở rộng và nâng cấp chi nhánh Kha Vạn Cân, lần đầu tiên có mặt tại Bình Dương và nhận giải "Top 10 Thương hiệu mạnh Quốc gia".

- Từ 2020 đến 2023: Đạt chứng nhận chất lượng quốc tế ISO 9001:2015, tiên phong công nghệ Itero 5D và được vinh danh "Top 10 Thương hiệu dẫn đầu".

- Từ 2023 đến nay: Tập trung nâng tầm trải nghiệm khách hàng bằng công nghệ hiện đại, hướng tới mục tiêu dẫn đầu xu hướng nha khoa thẩm mỹ cá nhân hóa.

Dịch vụ tại Nha khoa Quốc tế BIK

Nha khoa Quốc tế BIK đầu tư cơ sở vật chất và trang thiết bị hiện đại, như máy chụp CT Cone Beam 3D, X-quang kỹ thuật số, công nghệ tẩy trắng răng Luma Cool (USA), và máy hấp dụng cụ vô trùng tiên tiến. Đặc biệt, vào tháng 6/2022, BIK đã ký kết nhận bàn giao máy Scan iTero 5D – thiết bị quét dấu răng hiện đại nhất thế giới, mang lại trải nghiệm niềng răng trong suốt Invisalign chính xác và hiệu quả.

Do đó, nha khoa đáp ứng mọi nhu cầu thăm khám, điều trị và chăm sóc răng miệng của khách hàng gồm:

- Trồng răng Implant : Ứng dụng công nghệ tiên tiến để phục hình răng mất, đảm bảo chức năng nhai và thẩm mỹ tối ưu.

- Niềng răng : Sử dụng công nghệ hiện đại như máy quét iTero 5D, cho phép khách hàng hình dung kết quả niềng răng chỉ sau 60 giây.

- Bọc răng sứ: Bao gồm bọc răng sứ, dán sứ Veneer, giúp khách hàng sở hữu nụ cười tự tin, rạng rỡ.

- Dịch vụ khác: Cạo vôi răng, trám răng, nhổ răng khôn, điều trị tủy răng, điều trị viêm nha chu, điều trị cười hở lợi, đính đá lên răng và nha khoa trẻ em...

Đội ngũ bác sĩ và quản lý giàu kinh nghiệm

Đội ngũ bác sĩ tại Nha khoa Quốc tế BIK được đào tạo chuyên sâu về Răng Hàm Mặt, với nhiều năm kinh nghiệm và tay nghề cao. Đặc biệt, BIK có cố vấn chuyên môn cao cấp là bác sĩ Nguyễn Ngọc Thiện, danh hiệu Thầy thuốc ưu tú, nguyên trưởng khoa Bệnh viện Răng Hàm Mặt Trung ương. Do đó, khách hàng khi thăm khám và điều trị tại BIK luôn có được sự an tâm và tin cậy.

Đồng thời, BIK được dẫn dắt bởi giám đốc điều hành Mrs.Trần Ngọc Duy, là CO và Co-Founder đã gắn bó với nha khoa từ những ngày đầu thành lập cho đến hôm nay. Chị là người đã cống hiến và cũng đã cùng BIK trải qua nhiều thăng trầm trong hành trình mang đến dịch vụ nha khoa tận tâm và chuyên nghiệp cho khách hàng. Chị cũng là người đặt nền móng cho triết lý hoạt động của BIK là luôn "tận tâm, chuyên nghiệp, không ngừng đổi mới, lấy sự hài lòng của khách hàng làm kim chỉ nam để phát triển"

Nha khoa Quốc tế BIK với nhiều hoạt động vì cộng đồng



Nha khoa Quốc tế BIK tài trợ cho chương trình của sinh viên Trường Đại học Giao thông Vận tải.

Bên cạnh hoạt động chuyên môn, Nha khoa Quốc tế BIK còn tích cực triển khai nhiều chương trình ý nghĩa vì lợi ích cộng đồng, các hoạt động tập trung vào việc chăm sóc sức khỏe răng miệng và hỗ trợ giáo dục cho thế hệ trẻ.

Nổi bật là các chương trình Nha khoa học đường, tổ chức thăm khám miễn phí cho hơn 2.000 học sinh tại trường THPT Linh Trung và sinh viên Đại học Giao thông Vận tải (UTC2). Ngoài ra, BIK còn tài trợ cho nhiều sự kiện sinh viên như "Duyên dáng Giao thông", đồng hành cùng các hoạt động của nhà trường. Nha khoa cũng hướng đến cộng đồng rộng lớn hơn qua các sự kiện như “Quốc tế em bé - Hạnh phúc cho bố mẹ” và “Vì sức khỏe người Việt”.

Tầm nhìn và định hướng tương lai



Nha khoa Quốc tế BIK đạt top thương hiệu dẫn đầu Việt Nam năm 2023.

- Tầm nhìn: Dẫn đầu trong lĩnh vực nha khoa hiện đại tại Việt Nam, mang đến những giải pháp chăm sóc răng miệng chất lượng cao, an toàn và được cá nhân hóa.

- Sứ mệnh: Phát triển thành một chuỗi nha khoa đạt chuẩn quốc tế khắp Việt Nam, tập trung vào ba yếu tố cốt lõi: chất lượng điều trị, trải nghiệm khách hàng, và công nghệ tiên tiến để mang đến dịch vụ chăm sóc toàn diện, thân thiện và hiệu quả.

Thông tin liên hệ

CÔNG TY CỔ PHẦN NHA KHOA QUỐC TẾ BIK

- Website: https://nhakhoaquoctebik.com/

- Hotline: 1900 8015

- Chi nhánh 1: 20 - 22 Lê Văn Việt, phường Tăng Nhơn Phú, TP. Hồ Chí Minh

- Chi nhánh 2: 707 Kha Vạn Cân, phường Linh Xuân, TP. Hồ Chí Minh

- Chi nhánh 3: 553 Đại Lộ Bình Dương, phường Thủ Dầu Một, TP. Hồ Chí Minh