Thế giới Trung Quốc khai thác nền “kinh tế bạc” ĐNO - Bốn thập kỷ qua, với tăng trưởng nhanh chóng của Trung Quốc giúp người cao tuổi có mức tiết kiệm khấm khá, cho phép chi tiêu thoải mái hơn so với các thế hệ cao tuổi trước đây vốn sống rất tiết kiệm.

Người cao tuổi sử dụng dịch vụ chia sẻ xe đạp tại thành phố Thượng Hải, Trung Quốc. Ảnh: Reuters

Tăng số người cao tuổi, tăng chi tiêu

Những tháng gần đây, bà Vương Thụ Vân (78 tuổi), hưu trí ở Bắc Kinh, chi 8.000 NDT cho khóa học dinh dưỡng để giảm cân và hạ đường huyết, đồng thời chi 1.200 NDT mua giày Adidas.

Là cựu công chức sống độc thân với mức lương hưu hằng tháng khá cao, 10.000 NDT, bà thường xuyên chi tiêu mạnh tay cho sữa nhập khẩu từ New Zealand. “Tôi tập trung vào cuộc sống tốt đẹp cho bản thân, điều mà tôi coi là mục tiêu quan trọng nhất”, bà Vương chia sẻ.

Bà Vương là một trong khoảng 300 triệu người về hưu ở Trung Quốc được xem là cốt lõi của “nền kinh tế bạc”, hiện được thúc đẩy mạnh mẽ tại quốc gia đông dân thứ hai thế giới với hơn 1,4 tỷ người và là nền kinh tế số 2 toàn cầu.

Năm 2021, Bắc Kinh tuyên bố “kỷ nguyên mới” cho người cao tuổi, trong đó kêu gọi tăng tốc “nền kinh tế bạc”. Kể từ đó, Trung Quốc kêu gọi các công ty cải thiện dịch vụ thực phẩm, y tế và chăm sóc người cao tuổi, cung cấp nhiều sản phẩm tài chính hơn và tập trung vào các mô hình kinh doanh mới.

Theo dữ liệu từ công ty nghiên cứu Euromonitor International, tổng chi tiêu tiêu dùng của các hộ gia đình Trung Quốc do người từ 60 tuổi trở lên làm chủ hộ có thể tăng 129% trong giai đoạn năm 2015 - 2025. Bà Jana Rude, Giám đốc phân tích thị trường toàn của Euromonitor International nói: “Điều này cho thấy người tiêu dùng trưởng thành không chỉ tăng về số lượng mà còn tăng chi tiêu với tốc độ đáng kể.”

Euromonitor International dự báo tổng chi tiêu của người Trung Quốc từ 60 tuổi trở lên tăng hơn ba lần từ năm 2025 đến năm 2040. Khi đó, nhóm người trên 60 tuổi sẽ chiếm 34% tổng chi tiêu tiêu dùng của Trung Quốc, từ mức 24% hiện tại.

Công nghệ “bạc”

Một trong những công ty của Trung Quốc nhắm đến người tiêu dùng cao tuổi gồm công ty trang sức Lao Feng Xiang có lịch sử hàng thế kỷ, tuyên bố chuyển sang công nghệ “bạc” khi ra mắt kính trí tuệ nhân tạo (AI) vào tháng 6 mới đây.

Lao Feng Xiang cho biết, chiếc kính này mang đến trải nghiệm thân thiện với người cao tuổi, hỗ trợ việc đọc mục chữ in nhỏ như nhãn thuốc và thực đơn, hỗ trợ điều hướng bằng giọng nói nếu bị lạc đường và có thể mang đến “cuộc trò chuyện cảm xúc” để bầu bạn.

Người cao tuổi Trung Quốc mua sắm tại cửa hàng trang sức. Ảnh: Reuters

Gã khổng lồ công nghệ Xiaomi cũng nỗ lực bổ sung các tính năng thân thiện với người cao tuổi trên điện thoại và ti vi, cũng như tính năng hỗ trợ từ xa cho phép người trẻ dễ dàng kiểm soát môi trường sống của cha mẹ cao tuổi.

Ping An, tập đoàn bảo hiểm và chăm sóc sức khỏe, ra mắt các dịch vụ và sản phẩm dành cho người cao tuổi như triển khai hàng trăm chương trình phúc lợi chăm sóc người cao tuổi tại nhà, gồm hệ thống AI theo dõi rủi ro về sức khỏe... hiện có mặt tại 75 thành phố tại Trung Quốc.

Trung Quốc đang già hóa dân số nhanh chóng, với số người từ 60 tuổi trở lên dự kiến ​ đạt 400 triệu vào năm 2035 - gần bằng dân số của Mỹ và Italia cộng lại.

