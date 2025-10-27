Chính trị Trung ương khảo sát tình hình thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và mô hình chính quyền 2 cấp tại phường Hải Châu ĐNO - Sáng 27/10, GS.TS Tạ Ngọc Tấn, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Lý luận Trung ương, Trưởng Tiểu ban Chính trị làm Trưởng đoàn, chủ trì buổi khảo sát thực tế về việc thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố Đà Nẵng nhiệm kỳ 2020 - 2025; kết quả, kinh nghiệm thực hiện sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị, xây dựng mô hình chính quyền địa phương 2 cấp tại Đảng bộ phường Hải Châu.

GS.TS Tạ Ngọc Tấn, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Lý luận Trung ương phát biểu tại buổi khảo sát. Ảnh: NGỌC PHÚ



Theo Đảng ủy phường Hải Châu, sau khi hợp nhất, Đảng bộ phường có 249 tổ chức đảng trực thuộc với 5.793 đảng viên.

Ban Thường vụ Đảng ủy phường đã nghiêm túc triển khai Chỉ thị số 45-CT/TW của Bộ Chính trị và Hướng dẫn số 09-HD/TU của Ban Thường vụ Thành ủy; ban hành đầy đủ các kế hoạch, hướng dẫn đến các tổ chức đảng trực thuộc, bảo đảm đúng tiến độ và quy định.

Công tác tuyên truyền, quán triệt được thực hiện đồng bộ qua các phương tiện thông tin đại chúng, các buổi sinh hoạt chi, đảng bộ và tại khu dân cư; tạo sự thống nhất trong toàn Đảng và đồng thuận trong nhân dân, hướng về đại hội đảng các cấp.

Việc xây dựng văn kiện đại hội được thực hiện công phu, chặt chẽ, thể hiện tinh thần dân chủ, trách nhiệm của cán bộ, đảng viên và nhân dân trong việc đóng góp ý kiến vào các dự thảo văn kiện trình Đại hội Đảng bộ phường, Đảng bộ thành phố và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.

Ban Chấp hành Đảng bộ phường Hải Châu khóa I, nhiệm kỳ 2025 - 2030 được chỉ định theo Quyết định số 15238-QĐ/TU ngày 20/6/2025 của Ban Thường vụ Thành ủy, gồm 26 người; Ban Thường vụ Đảng ủy có 11 người, Thường trực Đảng ủy gồm 3 người.

Cơ cấu, độ tuổi, tỷ lệ nữ, tỷ lệ cán bộ trẻ cơ bản đảm bảo quy định; đội ngũ cán bộ có năng lực lãnh đạo, quản lý và chuyên môn phù hợp với vị trí công tác.

Việc thực hiện sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị, xây dựng mô hình chính quyền địa phương 2 cấp được địa phương thực hiện nghiêm túc, đạt nhiều kết quả tích cực.

Bộ máy chính trị phường từng bước được sắp xếp tinh gọn, giảm đầu mối, kiêm nhiệm hợp lý một số chức danh. Hoạt động điều hành, phối hợp giữa các cơ quan, đơn vị ngày càng hiệu quả, rõ nét...

Việc ứng dụng công nghệ thông tin được đẩy mạnh, góp phần nâng cao hiệu quả cải cách hành chính, rút ngắn thời gian giải quyết thủ tục hành chính. Tỷ lệ hồ sơ giải quyết trước và đúng hạn đạt 98,5%, mức độ hài lòng của người dân được nâng cao. Cán bộ, công chức, viên chức và người lao động thể hiện tinh thần trách nhiệm cao, làm việc nghiêm túc, cầu thị.

Quang cảnh buổi khảo sát. Ảnh: NGỌC PHÚ

Tại buổi khảo sát, Đảng ủy phường Hải Châu kiến nghị Trung ương xem xét tách 3 phòng chuyên môn hiện nay (Văn phòng HĐND - UBND, Phòng Kinh tế - Hạ tầng và Đô thị, Phòng Văn hóa - Xã hội) thành 5 phòng, theo hướng tách riêng lĩnh vực văn hóa - xã hội và kinh tế - hạ tầng - đô thị; nhằm giảm tải công việc, nâng cao chất lượng phục vụ nhân dân và bảo đảm tiến độ thực hiện nhiệm vụ được giao.

Đề nghị nghiên cứu, điều chỉnh định biên biên chế, tăng thêm cấp phó và công chức chuyên môn cho các cơ quan Đảng, chính quyền, nhất là ở những địa phương có quy mô dân số lớn, số lượng tổ chức đảng và đảng viên nhiều; tránh tình trạng cào bằng biên chế; sớm ban hành chính sách tiền lương, phụ cấp hợp lý cho cán bộ, công chức phường và người hoạt động không chuyên trách ở tổ dân phố, tạo động lực làm việc khi triển khai mô hình chính quyền 2 cấp.

Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với UBND thành phố Đà Nẵng tích hợp đồng bộ Cổng dịch vụ công quốc gia với Hệ thống quản lý đăng ký kinh doanh quốc gia và Hệ thống một cửa điện tử của thành phố, nhằm thuận lợi cho việc tiếp nhận, xử lý, trả kết quả hồ sơ sớm cho người dân và doanh nghiệp.

Bên cạnh đó, kiến nghị đơn giản hóa các trường thông tin khi nộp hồ sơ trực tuyến trong lĩnh vực hộ tịch, góp phần tăng tỷ lệ người dân sử dụng dịch vụ công trực tuyến.

Lãnh đạo phường Hải Châu báo cáo tại buổi khảo sát. Ảnh: NGỌC PHÚ

Đoàn khảo sát ghi nhận và đánh giá cao những kết quả nổi bật, toàn diện mà Đảng bộ phường Hải Châu đã đạt được trong thời gian qua; nhất là trong việc triển khai thực hiện hiệu quả Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố Đà Nẵng nhiệm kỳ 2020 - 2025, cũng như trong công tác tổ chức, vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp một cách linh hoạt, sáng tạo và hiệu quả.

Đoàn khảo sát ghi nhận các ý kiến, kiến nghị, đề xuất của địa phương về những vấn đề thực tiễn đang đặt ra; qua đó làm cơ sở quan trọng để tham mưu với Bộ Chính trị và Ban Bí thư trong quá trình nghiên cứu, xây dựng, hoàn thiện dự thảo các văn kiện trình Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng; bảo đảm nội dung văn kiện sát thực tế, phù hợp với yêu cầu phát triển của đất nước trong giai đoạn mới.