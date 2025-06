Tòa soạn & bạn đọc Trước thềm chân trời mới... Đi cùng hành trình của tỉnh từ năm 1997 đến nay, Báo Quảng Nam đã ghi nhiều dấu ấn với sứ mệnh là “tiếng nói của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân” tỉnh nhà. Nay đi ra chân trời mới với TP.Đà Nẵng mới, từ 1/7 đổi măng - sét mới, nhưng luôn cần mang theo hành trang là sản phẩm văn hóa của đất và người xứ Quảng...

Trụ sở Báo Quảng Nam. Ảnh: PHƯƠNG THẢO

Nhiều dấu ấn trong 28 năm qua có thể đề cập từ thành tựu nhân lực đội ngũ nhà báo, đến cơ sở vật chất, sự hiện đại hóa phương tiện tác nghiệp, các giải thưởng báo chí…

Như chỉ kể về cơ sở vật chất, năm 1997, vào Tam Kỳ, báo tiếp nhận một cơ sở làm nước khoáng để dựng cơ quan, là ngôi nhà cấp 4 tuềnh toàng, nay thì xây dựng được cả khuôn viên khang trang, đủ nhiều phòng ốc trang bị máy móc hiện đại, lắp đặt phòng thu (studio) để làm báo hình sản xuất các chương trình tọa đàm trực tuyến…

Tuy nhiên, rồi đây cơ ngơi ấy, rất tiếc, cũng đành chuyển làm chuyện khác khi hợp nhất tỉnh, trở thành báo Đà Nẵng. Vậy nên chỉ điểm lại hai dấu ấn sẽ là kỷ niệm đáng nhớ nhất của tờ báo dưới măng - sét “Quảng Nam” ít nhiều còn có giá trị cho tương lai...

Nhiều nhà báo thành danh, thành tài

Khởi đi từ Đà Nẵng vào Quảng Nam chỉ có 14 cán bộ bao gồm lãnh đạo, biên tập viên, phóng viên, nhân viên. Lực lượng quá ít ỏi cho một địa bàn tác nghiệp rộng gấp 10 lần Đà Nẵng.

Vì vậy, gần như ngay khi có quyết định thành lập, Ban Biên tập Báo Quảng Nam (lúc đó chỉ 2 người là anh Hồ Duy Lệ - Tổng Biên tập và Đinh Văn Mãnh - Phó Tổng Biên tập) đã tính việc đi “chiêu hiền đãi sĩ” khắp các ngành, địa phương để bổ sung lực lượng. Không bao lâu, “đợt tuyển quân” này đã nhận được hàng chục tay bút bổ sung, chuyển công tác về báo.

Sau đợt đầu, đến lần 2 “tuyển quân” quy mô lớn là giai đoạn anh Nguyễn Hoàng Minh về làm Tổng Biên tập (2005 - 2008), rồi các đợt tiếp theo là ở giai đoạn Báo Quảng Nam có đủ dàn lãnh đạo Ban Biên tập mới (2009 - 2025) là các anh Lê Văn Nhi - Tổng Biên tập và các Phó Tổng Biên tập Nguyễn Hữu Đổng, Trương Văn Nam.

Qua 28 năm, đã có nhiều người rời đi vì chuyển công tác hoặc nghỉ hưu, đồng thời bổ sung, cho đến thời điểm đầu năm 2025 Báo Quảng Nam có 51 cán bộ. Tỉ mỉ thế là để thấy, như một cái giếng hết lớp nước này trôi đi thì lớp khác nối tiếp, cho nguồn nhân lực tờ báo được tiếp sức, tươi mới, thêm sức sống.

Điều đọng lại là ai ở hay đi từ ngôi nhà Báo Quảng Nam, đều có những thành công nhất định trong nghề nghiệp của mình. Đặc biệt với nghề chữ nghĩa, anh Hồ Duy Lệ về hưu đã hàng chục năm nhưng vẫn viết báo và ra sách gần như đều đặn năm nào cũng có.

Mới năm rồi, ở tuổi 83, anh còn trở lại Báo Quảng Nam để tổ chức ra mắt cuốn sách “Cuộc tình vùng đất lửa”, trong đó có nhiều tác phẩm ký đã được đăng tải trên báo Quảng Nam.

Kể về những người rời đi thì còn có anh Phan Tấn Tu, về làm Phó Tổng Biên tập Tạp chí Kiểm tra; Phạm Tấn Tư - Giám đốc VOV miền Trung; Đinh Văn Dũng, phụ trách Cổng thông tin điện tử Đà Nẵng.

Chuyên nghề viết, trở thành tay bút ở các tờ báo phát hành cả nước, được nhiều bạn đọc mến mộ thì có Lê Trung Việt, Hứa Văn Đông… Những người ở lại thì hầu hết đã trưởng thành, lớp 7X, 8X nay giữ các cương vị chủ chốt của tòa soạn, tổ chức thông tin và biên tập có nghề của Báo Quảng Nam.

“Thời gian như cỏ mọc lên”, năm tháng qua đi nhưng những người đã và đang làm Báo Quảng Nam sẽ lưu ký ức với nghề, với quãng đường thanh xuân đẹp nhất dành trọn cho vùng đất này.

Sản phẩm mang hồn cốt xứ Quảng

Chuyển động của báo chí là không ngừng, nên việc đổi thay nội dung và hình thức để có tác phẩm báo chí chất lượng cao, sẽ là điều đáng kể về dấu ấn Báo Quảng Nam.

Bạn đọc với báo Quảng Nam. Ảnh: PHƯƠNG THẢO

Có thể điểm lại mấy sự kiện đánh dấu thay đổi quan trọng đối với sản phẩm truyền thống là báo in: Năm 2005, từ tờ báo khổ to (như báo Nhân dân) chuyển thành khổ nhỏ (A3) để tiện cho bạn đọc tiếp cận. Nội dung báo in từ thời điểm đó đến nay cũng chuyển động mạnh. Đặc biệt khi thực hiện Đề án phát triển Báo Quảng Nam 2015 - 2020, tiếp giai đoạn 2020 - 2025, tầm nhìn 2030, báo in mở hướng tổ chức thực hiện báo chí phân tích, báo chí giải pháp, đăng tải nhiều loạt bài dài kỳ, chuyên đề chuyên sâu, trang thông tin địa phương…

Tờ Quảng Nam Cuối tuần vẫn giữ vững thương hiệu sản phẩm uy tín, chất lượng nội dung chuyên sâu về văn hóa khá hấp dẫn bạn đọc, nhất là bà con người Quảng xa quê. Hằng năm, báo in duy trì 2 số đặc san (21/6 và đặc san xuân), dày dặn nội dung, trình bày bắt mắt.

Ấn tượng đáng kể về sản phẩm mới mang hồn cốt xứ Quảng rõ nét chính là tờ Văn hóa Quảng Nam, xuất bản mỗi tháng một kỳ, nay đã được 36 số. Ấn phẩm chuyên đề này đã thu hút nhiều chuyên gia, nhà nghiên cứu, nhà báo tên tuổi cộng tác, nên mai đây khi cơ quan báo nhập về Đà Nẵng, thì việc bảo vệ để tiếp tục xuất bản tờ Văn hóa xứ Quảng đã được đặt ra và đồng thuận cao.

Điều đáng ghi nhận nữa là việc phát hành báo in, trong xu thế nhiều nơi chững lại hoặc thu hẹp thì Báo Quảng Nam đã mở rộng, xuất bản, phát hành từ 5-6 nghìn đến 8-9 nghìn bản/kỳ, năm 2024 đạt tới hơn vạn bản/kỳ.

Cùng với thành tựu báo in là Báo Quảng Nam điện tử. Từ 30/5/2016, Báo Quảng Nam điện tử chính thức được cấp phép, trở thành tờ báo điện tử duy nhất của tỉnh. Với 2 phiên bản (máy tính và điện thoại), 4 phụ trang (Nông thôn mới, Người Quảng xa quê, Quảng Nam TV, Quang Nam News).

Tốc độ phát triển báo điện tử nhanh chóng, với định hướng trở thành một kênh thông tin thời sự chủ lực của tỉnh, đáp ứng xu thế sản xuất sản phẩm đa phương tiện, đa ngôn ngữ, đa nền tảng, không chỉ trên giao diện trang mạng chính thức mà còn lan tỏa qua các kênh mạng xã hội.

Sự kiện đáng nhớ nhất là ngày 3/2/2024, Báo Quảng Nam đưa vào vận hành Hệ thống phần mềm tòa soạn hội tụ hiện đại và ra mắt giao diện mới báo điện tử, tích hợp hơn 40 chuyên trang, chuyên mục trên báo in và gần 40 chuyên mục chính, 100 chuyên mục con, liên tục sản xuất nhiều tác phẩm báo chí đa phương tiện, báo chí dữ liệu.

Báo còn tổ chức nhiều chuyên đề chuyên sâu, trang địa phương, mục thu hút đầu tư… được tổ chức sản xuất thường xuyên, chất lượng. Báo Quảng Nam điện tử nay đã vươn lên vào tốp 10 báo Đảng địa phương có lượng truy cập cao nhất (tháng 5/2025 đạt hơn 2,1 triệu lượt truy cập); Fanpage Báo Quảng Nam có “tick xanh” trên nền tảng mạng xã hội Facebook…

Tương lai sẽ còn rộng mở với báo điện tử khi đẩy mạnh chuyển đổi số, sản xuất báo chí đa phương tiện hiện đại, sử dụng công nghệ, trí tuệ thông minh vào vận hành sản xuất. Khi nhập vào Báo & Đài PT-TH Đà Nẵng, Quảng Nam điện tử sẽ đổi măng sét trên giao diện, nhưng với những tính năng hiện đại, công nghệ nổi trội, Báo Quảng Nam điện tử sẽ là nền tảng chính để phát triển dữ liệu, vận hành báo điện tử Đà Nẵng trong không gian phát triển mới, rộng lớn hơn.

Cả hành trình 28 năm không thể gói dấu ấn trong vài câu chuyện của bài báo. Làm sao có thể kể hết dấu ấn với nhiều giải thưởng báo chí chất lượng cao, của quốc gia và của tỉnh (19 mùa giải Huỳnh Thúc Kháng) mà Báo Quảng Nam đã có? Hay như mảng hoạt động xã hội của Báo Quảng Nam với việc duy trì, mở rộng Giải Việt dã truyền thống suốt 27 năm qua cũng là kỳ tích. Hoặc như Quỹ ươm mầm tài năng đất Quảng đã được Báo Quảng Nam sáng lập năm 2010, trao thưởng qua 15 năm cho hàng trăm tài năng vận động viên, sinh viên, học sinh tiêu biểu xuất sắc…

Ngoái nhìn năm tháng đi qua, điểm những gì còn lại trên tay là để kỳ vọng về ngày mai được tiếp nối, phát huy các thành quả ấy. Có như vậy thì dù đổi thay tên gọi, măng - sét, nhưng “hồn cốt Quảng Nam” sẽ còn mãi trong những người bước tiếp cuộc hành trình.