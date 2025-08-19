Quốc phòng - An ninh Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy Đà Nẵng thăm, chúc mừng các đơn vị nhân kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống Công an nhân dân ĐNO - Chiều 18/8, nhân dịp kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống Công an nhân dân (19/8/1945 - 19/8/2025) và 20 năm Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (19/8/2005 - 19/8/2025), Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy Huỳnh Thị Thùy Dung dẫn đầu đoàn công tác đến thăm và chúc mừng Trường Giáo dưỡng số 3 (Bộ Công an) cùng Trung đoàn Cảnh sát cơ động Trung bộ.

Đồng chí Huỳnh Thị Thùy Dung, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy Đà Nẵng tặng quà cho đại diện Trường Giáo dưỡng số 3. Ảnh: THIÊN DUY

Tham gia đoàn có Đại tá Võ Thị Trinh, Phó Giám đốc Công an thành phố Đà Nẵng.

Tại các đơn vị, thay mặt Thường trực Thành ủy, Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy Huỳnh Thị Thùy Dung ghi nhận và biểu dương những thành tựu nổi bật của các đơn vị trong công tác bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, góp phần tạo môi trường ổn định, thuận lợi cho sự phát triển kinh tế - xã hội của thành phố Đà Nẵng.

Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận bày tỏ mong muốn các đơn vị tiếp tục phát huy truyền thống vẻ vang của lực lượng Công an nhân dân với tinh thần “Vì nước quên thân, vì dân phục vụ”. Đồng thời, đề nghị các đơn vị làm tốt công tác tham mưu cho cấp ủy, chính quyền các cấp, tăng cường xây dựng Đảng và lực lượng trong sạch, vững mạnh, xứng đáng là lực lượng nòng cốt trong sự nghiệp bảo vệ an ninh trật tự, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Đoàn công tác thăm, tặng quà Trung đoàn Cảnh sát cơ động Trung bộ. Ảnh: THIÊN DUY

Đại diện lãnh đạo Trường Giáo dưỡng số 3 và Trung đoàn Cảnh sát cơ động Trung bộ bày tỏ lòng tri ân trước sự quan tâm của Thường trực Thành ủy, lãnh đạo thành phố và sự phối hợp hiệu quả của các cấp, các ngành.

Các đơn vị khẳng định quyết tâm phát huy truyền thống đoàn kết, vượt qua khó khăn, xây dựng lực lượng ngày càng vững mạnh, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, góp phần mang lại bình yên cho nhân dân và thúc đẩy sự phát triển bền vững của thành phố.