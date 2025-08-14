Thông tin doanh nghiệp Trường Cao đẳng Công nghệ - Ngoại Thương tuyển sinh đa ngành, cơ hội việc làm cao Trường Cao Đẳng Công nghệ - Ngoại thương tuyển sinh đào tạo 16 ngành đa dạng trong các lĩnh vực Kinh tế, Dịch vụ - Du lịch, Ngôn ngữ, cơ hội việc làm rộng mở và môi trường học tập hiện đại.

Với chương trình đào tạo đa dạng, nhiều ngành nghề “hot”, mang đến thêm lựa chọn học tập và cơ hội việc làm cho các bạn học sinh, sinh viên, Trường Cao đẳng Công nghệ - Ngoại thương là lựa chọn phù hợp cho những bạn trẻ khát khao phát triển sự nghiệp trong lĩnh vực Kinh tế, Dịch vụ - Du lịch, Ngôn ngữ.

Trường Cao Đẳng Công Nghệ - Ngoại Thương đào tạo 16 ngành trọng điểm.

Giới thiệu về Trường Cao đẳng Công nghệ - Ngoại thương

Trường Cao đẳng Công nghệ - Ngoại thương là một trong những đơn vị đào tạo uy tín tại Việt Nam trong lĩnh vực công nghệ và ngoại thương. Với sứ mệnh cung cấp nguồn nhân lực chất lượng cao, nhà trường luôn chú trọng kết hợp giữa kiến thức lý thuyết và kỹ năng thực hành, giúp sinh viên tự tin thích ứng và đáp ứng tốt nhu cầu ngày càng cao của thị trường lao động.

Cao đẳng Công nghệ Ngoại thương đặt mục tiêu đến năm 2030 trở thành trường đa cấp, đa ngành hàng đầu tại khu vực miền Trung và Tây Nguyên. Nhà trường định hướng phát triển toàn diện về đào tạo, nghiên cứu và ứng dụng khoa học công nghệ chất lượng cao, vươn tầm ảnh hưởng trong nước, khu vực và quốc tế.

Với phương châm “Một nghề nghiệp bền vững - Một tương lai vững vàng”, Trường không ngừng đổi mới chương trình đào tạo theo hướng thực tiễn, kết nối doanh nghiệp để tăng cơ hội việc làm. Bên cạnh đó, sinh viên còn được trang bị thêm kỹ năng mềm, tin học, ngoại ngữ chuyên ngành… giúp nâng cao năng lực cạnh tranh và sẵn sàng hội nhập thị trường lao động hiện đại.

Các ngành nghề tuyển sinh nổi bật

Những năm gần đây, Trường Cao đẳng Công nghệ - Ngoại thương liên tục cập nhật xu hướng, mở thêm ngành mới phù hợp nhu cầu xã hội và thị trường lao động. Đồng thời, chất lượng đào tạo được nâng cao, giúp học sinh, sinh viên dễ dàng kết nối với doanh nghiệp và tìm được việc làm ngay sau khi tốt nghiệp. Dưới đây là một số ngành tuyển sinh nổi bật:

Khối ngành Dịch vụ - Du lịch: Sinh viên học trong hệ sinh thái đa dạng gồm khách sạn 5 sao, trung tâm hội nghị, lữ hành, nhà hàng, quán café,...

Khối ngành Công nghệ: Đào tạo chuyên sâu về Điện tử, Cơ khí... với phòng thí nghiệm, trung tâm kỹ thuật hiện đại và liên kết thực hành tại doanh nghiệp.

Khối ngành Ngôn ngữ (Ngôn ngữ Anh, Ngôn ngữ Nhật, Ngôn ngữ Hàn, Ngôn ngữ Trung): Chương trình chú trọng lý thuyết và thực hành, nâng cao kỹ năng biên dịch, phiên dịch, kết hợp đào sâu văn hóa và tư duy phản biện.

Khối ngành Kinh tế: Cung cấp kiến thức nền và kỹ năng chuyên sâu, đào tạo theo hướng ứng dụng, giúp sinh viên sớm tiếp cận nghề và phát triển sự nghiệp lâu dài.

Trường Cao Đẳng Công Nghệ - Ngoại Thương thông báo tuyển sinh các ngành nghề mũi nhọn.

Cơ hội việc làm sau khi tốt nghiệp

Với phương châm “Một nghề nghiệp bền vững - Một tương lai vững vàng”, nhà trường kiên định gắn kết đào tạo với thực tiễn, phối hợp chặt chẽ cùng doanh nghiệp để sinh viên không chỉ có kiến thức, mà còn sẵn sàng bắt nhịp với yêu cầu công việc ngay sau khi tốt nghiệp.

Sinh viên tốt nghiệp tại Trường Cao đẳng Công nghệ - Ngoại thương sẽ mở ra nhiều cơ hội bước vào thị trường lao động. Nhờ được đào tạo bài bản, kết hợp giữa kiến thức chuyên môn và kỹ năng thực hành, sinh viên của trường luôn được các doanh nghiệp đánh giá cao. Cơ hội việc làm trải rộng từ những tập đoàn công nghệ hàng đầu đến các doanh nghiệp kinh doanh quốc tế, mang lại nhiều lựa chọn nghề nghiệp hấp dẫn và tiềm năng phát triển lâu dài.

Không chỉ cung cấp chương trình đào tạo chất lượng, Trường Cao đẳng Công nghệ - Ngoại thương còn chú trọng đồng hành cùng sinh viên trên hành trình nghề nghiệp. Từ tư vấn hướng nghiệp, kết nối thực tập, hợp tác với doanh nghiệp đến tổ chức các khóa rèn luyện kỹ năng mềm, tin học, ngoại ngữ chuyên ngành. Tất cả đều nhằm giúp sinh viên trang bị đầy đủ hành trang để tự tin hội nhập thị trường lao động.

Trường Cao Đẳng Công Nghệ - Ngoại Thương tổ chức tư vấn hướng nghiệp 2025.

Trường Cao đẳng Công nghệ - Ngoại thương thông báo tuyển sinh năm 2025

Sau khi hoàn thành kỳ thi THPT và biết điểm chuẩn, Thí sinh đăng ký xét tuyển trực tuyến tại website: https://cnnt.edu.vn/, đồng thời cung cấp đầy đủ thông tin và điều kiện xét tuyển theo yêu cầu của Nhà trường để được cấp Giấy báo nhập học.

Thí sinh trúng tuyển cần thực hiện bước xác nhận nhập học theo quy định. Sau đó, nhà trường sẽ triển khai kế hoạch nhập học cụ thể và gửi thông tin chi tiết đến thí sinh qua email, điện thoại hoặc giấy báo. Vì vậy, các em cần thường xuyên kiểm tra email và tin nhắn để cập nhật tài khoản nhập học, hướng dẫn thủ tục và thực hiện đúng theo yêu cầu của trường.Khi trúng tuyển và tiến hành nhập học, thí sinh cần chuẩn bị một số giấy tờ và hồ sơ cơ bản sau:

1. Phiếu đăng ký xét tuyển

2. Lý lịch HSSV

3. Bằng tốt nghiệp trình độ cao nhất TC/ CĐ/ ĐH (photo công chứng)

4. Bảng điểm trình độ cao nhất TC/ CĐ/ ĐH (photo công chứng)

5. Bằng Tốt nghiệp THPT (photo công chứng)

6. Học bạ THPT (photo công chứng)

7. Căn cước công dân (photo công chứng)

8. 04 tấm hình 3×4

9. Giấy khai sinh (bản sao)

Thông tin tuyển sinh vui lòng liên hệ:

TRƯỜNG CAO ĐẲNG CÔNG NGHỆ - NGOẠI THƯƠNG

Địa chỉ: 25 Dương Đức Hiền, phường Tây Thạnh, TP. Hồ Chí Minh

Hà Nội: 40 Trần Cung, phường Nghĩa Đô, TP. Hà Nội

Đà Nẵng: 42-44-46 Phan Châu Trinh, phường Hải Châu, TP. Đà Nẵng

Cần Thơ: 138 đường 3/2, phường Tân An, TP. Cần Thơ

Hotline: 0927003003