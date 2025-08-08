Giáo dục - Việc làm Trường Cao đẳng Quảng Nam tọa đàm hợp tác với trường cao đẳng của Philippines ĐNO - Ngày 8/8, đoàn công tác Trung tâm Phát triển phần mềm - Đại học Đà Nẵng và Trường Cao đẳng Western Leyte (Philippines) có chuyến thăm, tọa đàm hợp tác với Trường Cao đẳng Quảng Nam.

Lãnh đạo các đơn vị trao đổi một số nội dung trước phiên tọa đàm. Ảnh: D.L

Tại tọa đàm, TS. Nguyễn Hà Huy Cường, Giám đốc Trung tâm Phát triển phần mềm giới thiệu Trường Cao đẳng Western Leyte hợp tác với Trường Cao đẳng Quảng Nam.

TS. Nguyễn Hà Huy Cường giới thiệu sơ lược hoạt động liên kết, hợp tác giữa Trung tâm Phát triển phần mềm với Trường Cao đẳng Western Leyte; đánh giá kết quả hợp tác giữa trung tâm với Trường Cao đẳng Quảng Nam thời gian qua.

TS. Nguyễn Hà Huy Cường, Giám đốc Trung tâm Phát triển phần mềm bày tỏ tin tưởng về sự hợp tác giữa 3 đơn vị trong thời gian tới. Ảnh: D.L

Đại diện Trường Cao đẳng Western Leyte, bà Cherry, Trưởng khoa Kỹ thuật và Công nghệ máy tính cho biết, nhà trường thành lập cách đây 78 năm, đào tạo nhiều ngành nghề như: kế toán, du lịch khách sạn, sư phạm mầm non, tiểu học, quản trị kinh doanh và hiện tại tập trung phát triển mạnh ngành công nghệ thông tin.

Trường còn đào tạo tiến sĩ, thạc sĩ và cử nhân; cung cấp chứng chỉ nghề với thời hạn 2 năm.

Trường Cao đẳng Western Leyte mong muốn hợp tác với Trường Cao đẳng Quảng Nam về nâng cao năng lực cho giảng viên và đào tạo sinh viên, đặc biệt là hợp tác trong đào tạo ngôn ngữ Anh và chuyển đổi số. Trường sẽ hỗ trợ giảng viên Trường Cao đẳng Quảng Nam sang học tập dài hạn tại Philippines.

Bà Cherry, đại diện Trường Cao đẳng Western Leyte giới thiệu về nhà trường. Ảnh: D.L

PGS-TS. Vũ Thị Phương Anh, Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Quảng Nam khẳng định, mối quan hệ hợp tác với Trung tâm Phát triển phần mềm góp phần nâng cao chất lượng đào tạo của nhà trường trong lĩnh vực chuyển đổi số, ứng dụng công nghệ số trong quản trị và giảng dạy.

Trường Cao đẳng Quảng Nam mong muốn mở rộng quan hệ hợp tác với đối tác nước ngoài như Trường Cao đẳng Western Leyte trong lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp.

PGS-TS. Vũ Thị Phương Anh, Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Quảng Nam mong muốn hợp tác lâu dài với các đối tác Philippines. Ảnh: D.L

Từ năm 2023 đến nay, quan hệ hợp tác giữa Trường Cao đẳng Quảng Nam và các đối tác Philippines được đẩy mạnh. Nhà trường ký kết nhiều biên bản ghi nhớ hợp tác với các trường đại học Philippines, mở ra cơ hội trao đổi sinh viên, giảng viên và nghiên cứu chung.

Định hướng phát triển đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045, Trường Cao đẳng Quảng Nam sẽ là trường chất lượng cao. Trong đó chú trọng nâng cao chất lượng đào tạo và nghiên cứu ứng dụng theo chuẩn quốc tế, xây dựng chuẩn đầu ra theo khung trình độ quốc gia, phát triển chương trình linh hoạt, đẩy mạnh nghiên cứu ứng dụng và hoàn thiện hệ thống đảm bảo chất lượng.

Sau tọa đàm giữa Trung tâm Phát triển phần mềm, Trường Cao đẳng Western Leyte và Trường Cao đẳng Quảng Nam, các bên tiếp tục hoàn thiện biên bản ghi nhớ để ký kết hợp tác thời gian tới.