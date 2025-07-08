Xã hội Trường Chính trị thành phố Đà Nẵng: Bồi dưỡng công chức đáp ứng nhiệm vụ mới Công tác bồi dưỡng công chức không chỉ là nhiệm vụ thường xuyên, mang tính chiến lược mà còn trở thành vấn đề cấp bách trong bối cảnh vận hành chính quyền địa phương 2 cấp.

Trường Chính trị thành phố tổ chức Hội thảo khoa học “Nâng cao chất lượng nghiên cứu khoa học đáp ứng yêu cầu Trường Chính trị thành phố Đà Nẵng đạt chuẩn mức 2” vào tháng 7/2025. Ảnh: L.T.N.L

Trước yêu cầu đó, Trường Chính trị thành phố Đà Nẵng chủ động triển khai nhiều giải pháp căn cơ, sát với thực tiễn, góp phần nâng cao chất lượng đội ngũ công chức, hướng tới xây dựng nền công vụ của thành phố chuyên nghiệp, hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả.

Nâng cao năng lực đội ngũ công chức

Theo thống kê, tính đến ngày 1/7/2025, biên chế công chức trong cơ quan của HĐND, cơ quan, tổ chức hành chính thuộc UBND thành phố Đà Nẵng là 2.692 người; biên chế cán bộ, công chức của chính quyền địa phương cấp xã của thành phố là 5.714 người.

Nhận thức rõ tầm quan trọng của việc xây dựng đội ngũ công chức, Thành ủy, UBND thành phố Đà Nẵng luôn quan tâm đến công tác đào tạo, bồi dưỡng nhằm xây dựng đội ngũ công chức các cấp đủ phẩm chất, năng lực và uy tín.

Hiện nay, đội ngũ công chức thành phố Đà Nẵng nhìn chung đạt chuẩn về trình độ chuyên môn và lý luận chính trị theo quy định. Tuy nhiên, trong bối cảnh mới, công tác bồi dưỡng công chức vẫn cần được quan tâm đúng mức.

Đáng chú ý, trình độ và chất lượng đội ngũ hiện nay cơ bản đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ, song vẫn cần tiếp tục nâng cao để thích ứng với những thay đổi nhanh chóng của thực tiễn. Nhiều công chức đã được đào tạo chuyên môn sâu, phù hợp với nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội; tuy nhiên kỹ năng lãnh đạo, quản lý trong bối cảnh mới rất cần được chú trọng bồi dưỡng...

Theo đó, Trường Chính trị thành phố chú trọng đổi mới cách tiếp cận trong xây dựng chương trình bồi dưỡng trên cơ sở căn cứ vào các quy định pháp luật về tiêu chuẩn, điều kiện đối với từng chức danh công chức, bảo đảm công chức được trang bị đầy đủ kiến thức, kỹ năng cần thiết trước khi bổ nhiệm hoặc giới thiệu ứng cử.

Đồng thời, chuyển từ tư duy bồi dưỡng thuần túy sang phát triển năng lực thực tiễn, bảo đảm tính linh hoạt, gắn với yêu cầu từ cơ quan sử dụng và nhu cầu học tập, nâng cao trình độ của công chức.

Xây dựng đội ngũ công chức có trình độ cao, tư duy nhạy bén, năng lực phản ứng chính sách linh hoạt và khả năng xử lý hiệu quả các vấn đề phát sinh từ thực tiễn.

Nhất là chú trọng bồi dưỡng kỹ năng làm việc trong môi trường quốc tế, khả năng hội nhập và sử dụng công nghệ thông tin hiệu quả trong xử lý công việc trên không gian mạng - những năng lực không thể thiếu trong bối cảnh cải cách hành chính toàn diện và chuyển đổi số mạnh mẽ hiện nay.

Bồi dưỡng trong bối cảnh mới

Dưới sự quan tâm, chỉ đạo sâu sát của Thành ủy Đà Nẵng, sự hướng dẫn chuyên môn toàn diện từ Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh cùng với nỗ lực và quyết tâm cao của tập thể cán bộ, giảng viên, Trường Chính trị thành phố Đà Nẵng đã đạt chuẩn mức 1 theo quy định và đang nỗ lực phấn đấu đạt chuẩn mức 2.

Trong bối cảnh mới, thành phố Đà Nẵng thực hiện điều chỉnh địa giới hành chính, hình thành 94 đơn vị hành chính cấp xã (gồm 23 phường, 70 xã và 1 đặc khu), mở rộng phạm vi quản lý rộng lớn và đặt ra nhiều yêu cầu mới trong quản lý nhà nước, nhất là tại các khu vực miền núi, vùng sâu, vùng xa có điều kiện phát triển không đồng đều.

Trước yêu cầu mới trong công tác phát triển đội ngũ công chức, Trường Chính trị thành phố chú trọng đổi mới nội dung, phương pháp giảng dạy theo hướng gắn kết giữa lý luận và thực tiễn, đào tạo cơ bản với bồi dưỡng chức danh, kỹ năng lãnh đạo, quản lý; tiếp cận với tư duy mới trong điều kiện khối lượng tri thức ngày càng gia tăng, đa dạng và phong phú hơn.

Đồng thời, nhà trường nâng cao trách nhiệm của đội ngũ giảng viên, hướng tới mục tiêu nâng cao chất lượng toàn diện, đáp ứng yêu cầu phát triển của thành phố trong giai đoạn mới.

Tiến sĩ Nguyễn Đình Thuận, Hiệu trưởng Trường Chính trị thành phố Đà Nẵng cho hay, hiện nay nhà trường tập trung bồi dưỡng lý luận chính trị theo quy định; bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng quản lý nhà nước đối với công chức lãnh đạo, quản lý cấp phòng ở cấp xã; bồi dưỡng theo yêu cầu vị trí việc làm chuyên môn, nghiệp vụ.

Chú trọng xây dựng nội dung các chương trình bồi dưỡng có chất lượng cao, tiếp cận với tri thức mới, đáp ứng yêu cầu phát triển đội ngũ trong giai đoạn mới.

Trường cũng chủ động điều chỉnh nội dung chương trình bồi dưỡng phù hợp với định hướng các văn kiện Đảng mới ban hành, nhằm bảo đảm sự thống nhất trong nhận thức và hành động của đội ngũ công chức.

Tiến sĩ Nguyễn Đình Thuận nói: “Để xây dựng nền công vụ chuyên nghiệp, hiệu quả, đội ngũ công chức cần được trang bị không chỉ kiến thức chuyên sâu mà còn phải có kỹ năng thực tiễn, đặc biệt là kỹ năng số và khả năng hội nhập.

Trong thời gian tới, Trường Chính trị thành phố sẽ tiếp tục phát huy vai trò nêu gương của đội ngũ lãnh đạo, quản lý, đồng thời nâng cao chất lượng công tác đào tạo, bồi dưỡng một cách toàn diện, đáp ứng yêu cầu ngày càng cao từ thực tiễn”.