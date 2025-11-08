Chính trị Trường Chính trị thành phố Đà Nẵng phấn đấu đạt chuẩn mức 2 ĐNO - Chiều 11/8, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Đình Vĩnh có buổi làm việc với Trường Chính trị thành phố tại cơ sở 2 (phường Bàn Thạch) về tình hình thực hiện nhiệm vụ năm 2025 và công tác xây dựng trường đạt chuẩn theo Hướng dẫn số 696-HD/HVCTQG ngày 21/7/2025 của Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh.

Lãnh đạo Trường Chính trị thành phố tại cơ sở 2 báo cáo tại buổi làm việc. Ảnh: HOÀNG LIÊN

Tại buổi làm việc, Hiệu trưởng Trường Chính trị thành phố Nguyễn Đình Thuận cho biết, Trường Chính trị thành phố có cơ sở 1 tại địa chỉ tại 34 Hồ Nghinh, phường An Hải và cơ sở 2 tại 18 Lam Sơn, phường Bàn Thạch.

Cả 2 cơ sở đều đảm bảo điều kiện về cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ công tác tổ chức đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, hoạt động của nhà trường.



Năm học 2025, nhà trường được giao 74 biên chế, hiện sử dụng 63 biên chế. Trong đó, viên chức giữ ngạch giảng viên là 50 người; viên chức không giữ ngạch giảng viên là 13 người.

Trong 6 tháng đầu năm 2025, nhà trường tổ chức giảng dạy 28 lớp trung cấp lý luận chính trị; hiện đang giảng dạy tại cơ sở 1 là 11 lớp, cơ sở 2 là 3 lớp.

Nhà trường đã phối hợp với Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy, các đơn vị tổ chức 2 hội thảo khoa học cấp thành phố; 4 hội thảo khoa học cấp trường; đã xuất bản 4 số Bản tin Lý luận và thực tiễn. Đăng ký thực hiện 2 đề tài, đề án cấp thành phố; tiếp tục thẩm định, phê duyệt đối với một số đề tài khoa học cấp cơ sở từ Trường Chính trị tỉnh Quảng Nam (cũ).

Qua rà soát, Trường Chính trị thành phố Đà Nẵng (mới) đạt 54/55 tiêu chí chuẩn mức 1 (tỷ lệ 98,2%) và 1 tiêu chí chưa đạt chuẩn là tiêu chí: “100% giảng viên sau 7 năm giảng dạy tại trường có trình độ cao cấp lý luận chính trị”.

Hiện 98% (49/50) giảng viên sau 7 năm giảng dạy tại trường có trình độ cao cấp lý luận chính trị, 1 trường hợp chưa triển khai học và trường đã đăng ký cử giảng viên đi học tại Học viện Chính trị khu vực III, dự kiến hoàn thành vào 9/2026.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Đình Vĩnh phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc. Ảnh: HOÀNG LIÊN

Tại buổi làm việc, lãnh đạo nhà trường kiến nghị Thường trực Thành ủy chỉ đạo Ban Tổ chức Thành ủy chủ trì, phối hợp với Trường Chính trị tham mưu Ban Thường vụ Thành ủy tổ chức xét thăng hạng giảng viên chính, chuyên viên chính trong năm 2025 10 trường hợp đang giữ ngạch giảng viên, chuyên viên đủ điều kiện, tiêu chuẩn để đảm bảo tỷ lệ trên 80% giảng viên giữ ngạch giảng viên chính hoặc tương đương trở lên theo chuẩn mức 2.

Lãnh đạo Trường Chính trị cũng đề nghị Thường trực Thành ủy chỉ đạo Sở Tài chính xem xét cấp đủ kinh phí không tự chủ cho các hoạt động: giảng dạy vượt giờ, thỉnh giảng; hoạt động ngoại khóa, nghiên cứu khoa học, nội san, mua sách thư viện. Quan tâm hỗ trợ tiền điện nước cho học viên học tập tại trường; hỗ trợ kinh phí học tiến sĩ theo Nghị quyết số 11/2023/NQ-HĐND của HĐND tỉnh Quảng Nam (cũ).

Đồng thời đề nghị Thường trực Thành ủy quan tâm để tiếp tục thực hiện dự án xây dựng và cải tạo Trường Chính trị tỉnh Quảng Nam (cũ) theo phê duyệt tại Quyết định số 2603/QĐ-UBND của UBND tỉnh Quảng Nam (cũ) để xây dựng hoàn thành các hạng mục thiết yếu như: nhà đa năng, nhà ăn cho học viên phòng hội thảo, nhà truyền thống, thư viện điện tử, cải tạo tường rào, đường nội bộ, sân vườn, cảnh quan sư phạm nhằm đảm bảo cơ sở vật chất, trang thiết bị mới phải theo hướng cơ bản, hiện đại, phù hợp với công năng, nhu cầu thiết yếu, đáp ứng mục tiêu xây dựng trường chính trị chuẩn mức 2.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Đình Vĩnh ghi nhận và đánh giá cao những nỗ lực của trường, sự kiện toàn về quy mô, đội ngũ, bộ máy của trường cùng nỗ lực hướng tới xây dựng trường đạt chuẩn mức 2. Đồng thời lưu ý, Trường Chính trị sớm hoàn thiện Đề án “Xây dựng Trường Chính trị thành phố Đà Nẵng đạt chuẩn mức 2”, trình Ban Thường vụ Thành ủy xem xét, ban hành trước ngày 15/9/2025. Ban Giám hiệu có kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng đối với cán bộ lãnh đạo trường hoặc tham mưu Ban Thường vụ Thành ủy cho chủ trương về việc bố trí, bổ nhiệm nhân sự đảm bảo tiêu chuẩn, điều kiện và có trình độ tiến sĩ phù hợp với yêu cầu trường chính trị chuẩn mức 2.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Đình Vĩnh đề nghị Sở Tài chính, Sở Xây dựng điều chỉnh, bổ sung nguồn vốn để tiến hành xây mới 1 khu đa chức năng (thư viện, phòng máy phục vụ thi trực tuyến, phòng học đa phương tiện kết hợp hội nghị, hội thảo (250 người). Chủ trì, xây dựng nội dung, kinh phí thực hiện các nhiệm vụ ưu tiên trong Đề án xây dựng Trường Chính trị thành phố Đà Nẵng đạt chuẩn mức 2. Rà soát cơ sở vật chất, trang thiết bị ở cả 2 cơ sở, đảm bảo cho công tác đào tạo, bồi dưỡng, hoạt động của nhà trường, điều kiện làm việc của cán bộ, viên chức. Đề xuất sửa chữa kịp thời hạng mục xuống cấp, mua sắm thiết bị cần thiết như căn tin, nhà đa năng ở cơ sở 2.

Lãnh đạo thành phố cũng yêu cầu trường có kế hoạch duy tu, bảo dưỡng cơ sở vật chất, trang thiết bị định kỳ hằng năm...