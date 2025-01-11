Thứ Bảy, 1/11/2025
090.505.5367/090.515.8286
Giáo dục - Việc làm

Trường Đại học Sư phạm Đà Nẵng kỷ niệm 50 năm thành lập Khoa Ngữ văn - Truyền thông

THU HƯƠNG - NGỌC OANH 01/11/2025 17:54

ĐNO - Sáng 1/11, Khoa Ngữ văn - Truyền thông Trường Đại học Sư phạm (Đại học Đà Nẵng) tổ chức kỷ niệm 50 năm thành lập (1975 - 2025) với chủ đề “Hành trình gieo hạt”, quy tụ đông đảo sự tham gia của lãnh đạo nhà trường, các thế hệ giảng viên, cựu sinh viên và sinh viên.

983381a0-3cc5-419f-9c4f-da7f6fa53af1.jpg
Trao học bổng cho sinh viên vượt khó học giỏi.

Phát biểu tại buổi lễ, PGS.TS Trần Văn Sáng - Phó Trưởng khoa phụ trách Khoa Ngữ văn - Truyền thông của nhà trường nhấn mạnh, nửa thế kỷ qua, thầy và trò trong khoa bền bỉ vun đắp truyền thống nhân văn, khẳng định uy tín trong đào tạo, nghiên cứu và lan tỏa những giá trị tốt đẹp của tri thức.

Từ tiền thân là Khoa Văn - Nhạc - Đoàn đội thuộc Trường Cao đẳng Sư phạm Quảng Nam - Đà Nẵng (năm 1978), đến khi trở thành Khoa Ngữ văn - Truyền thông năm 2025, đơn vị luôn tiên phong trong đào tạo đa ngành, đa lĩnh vực với hơn 1.600 sinh viên chính quy, 150 học viên cao học và 20 nghiên cứu sinh, trong đó có nhiều học viên quốc tế.

Buổi lễ diễn ra ấm áp, xúc động với các hoạt động tri ân thầy cô, giao lưu cựu sinh viên, nghi thức “Tưới cây gieo mầm xanh” và trao học bổng “Gieo mầm tri thức” cho sinh viên vượt khó.



Bài liên quan
Đọc tiếp
Trường Đại học Sư phạm Đà Nẵng: Kỷ niệm 30 năm thành lập Khoa Tâm lý, Giáo dục và Công tác xã hội

Trường Đại học Sư phạm Đà Nẵng: Kỷ niệm 30 năm thành lập Khoa Tâm lý, Giáo dục và Công tác xã hội

Trường Đại học Sư phạm Đà Nẵng kỷ niệm 50 năm thành lập Khoa Sử - Địa - Chính trị

Trường Đại học Sư phạm Đà Nẵng kỷ niệm 50 năm thành lập Khoa Sử - Địa - Chính trị

Trường Đại học Sư phạm Đà Nẵng  chào đón tân sinh viên năm 2025

Trường Đại học Sư phạm Đà Nẵng  chào đón tân sinh viên năm 2025

(0) Bình luận
x
Đọc tiếp
Trường Đại học Sư phạm Đà Nẵng: Kỷ niệm 30 năm thành lập Khoa Tâm lý, Giáo dục và Công tác xã hội

Trường Đại học Sư phạm Đà Nẵng: Kỷ niệm 30 năm thành lập Khoa Tâm lý, Giáo dục và Công tác xã hội

Trường Đại học Sư phạm Đà Nẵng kỷ niệm 50 năm thành lập Khoa Sử - Địa - Chính trị

Trường Đại học Sư phạm Đà Nẵng kỷ niệm 50 năm thành lập Khoa Sử - Địa - Chính trị

Trường Đại học Sư phạm Đà Nẵng  chào đón tân sinh viên năm 2025

Trường Đại học Sư phạm Đà Nẵng  chào đón tân sinh viên năm 2025

Xem thêm Giáo dục - Việc làm
Nổi bật
Mới nhất
    Xem thêm
    Đọc nhiều
      Giáo dục - Việc làm
      Trường Đại học Sư phạm Đà Nẵng kỷ niệm 50 năm thành lập Khoa Ngữ văn - Truyền thông

      Cơ quan chủ quản: Thành ủy Đà Nẵng.
      Tổng Biên tập: ĐOÀN XUÂN HIẾU
      Địa chỉ: 525 Trần Hưng Đạo, phường An Hải, TP. Đà Nẵng;
      Cơ sở 2, số 58 Hùng Vương, phường Bàn Thạch, TP. Đà Nẵng.
      Chỉ được phát hành lại thông tin từ website này khi có sự đồng ý bằng văn bản của Báo và phát thanh, truyền hình Đà Nẵng.

      Giấy phép Xuất bản số: 77/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 28/3/2024.

      Email tòa soạn:
      [email protected]

      Website: http://baodanang.vn

      Báo giá quảng cáo

      POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO