Trường Đại học Sư phạm Đà Nẵng kỷ niệm 50 năm thành lập Khoa Ngữ văn - Truyền thông

ĐNO - Sáng 1/11, Khoa Ngữ văn - Truyền thông Trường Đại học Sư phạm (Đại học Đà Nẵng) tổ chức kỷ niệm 50 năm thành lập (1975 - 2025) với chủ đề “Hành trình gieo hạt”, quy tụ đông đảo sự tham gia của lãnh đạo nhà trường, các thế hệ giảng viên, cựu sinh viên và sinh viên.

Trao học bổng cho sinh viên vượt khó học giỏi.

Phát biểu tại buổi lễ, PGS.TS Trần Văn Sáng - Phó Trưởng khoa phụ trách Khoa Ngữ văn - Truyền thông của nhà trường nhấn mạnh, nửa thế kỷ qua, thầy và trò trong khoa bền bỉ vun đắp truyền thống nhân văn, khẳng định uy tín trong đào tạo, nghiên cứu và lan tỏa những giá trị tốt đẹp của tri thức.

Từ tiền thân là Khoa Văn - Nhạc - Đoàn đội thuộc Trường Cao đẳng Sư phạm Quảng Nam - Đà Nẵng (năm 1978), đến khi trở thành Khoa Ngữ văn - Truyền thông năm 2025, đơn vị luôn tiên phong trong đào tạo đa ngành, đa lĩnh vực với hơn 1.600 sinh viên chính quy, 150 học viên cao học và 20 nghiên cứu sinh, trong đó có nhiều học viên quốc tế.

Buổi lễ diễn ra ấm áp, xúc động với các hoạt động tri ân thầy cô, giao lưu cựu sinh viên, nghi thức “Tưới cây gieo mầm xanh” và trao học bổng “Gieo mầm tri thức” cho sinh viên vượt khó.