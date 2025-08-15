Giáo dục - Việc làm Trường THPT Phạm Phú Thứ - Gò Nổi: Chăm lo chất lượng giáo dục Trải qua 40 năm, Trường THPT Phạm Phú Thứ - Gò Nổi (xã Gò Nổi) không ngừng chăm lo chất lượng giáo dục, trở thành điểm sáng về môi trường giáo dục thân thiện.

Một giờ dạy - học ở trường. Ảnh: KHẢI KHIÊM

Năm học vừa qua Trường THPT Phạm Phú Thứ - Gò Nổi có 45 cán bộ, công chức, viên chức, nhân viên chăm lo công tác “trồng người” tại 19 lớp với 749 học sinh.

“Chúng tôi xác định làm tốt công tác tổ chức và quản lý trường học là yếu tố quan trọng hàng đầu để nâng cao hiệu quả và chất lượng các hoạt động giáo dục. Nhà trường xây dựng tập thể hội đồng giáo dục đoàn kết, đưa phong trào thi đua đi lên vững chắc; nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện; xây dựng, củng cố môi trường sư phạm, phấn đấu để mọi hoạt động đều có tác dụng thiết thực đối với học sinh”, thầy giáo Lê Ngọc Hưng, Bí thư Chi bộ, Hiệu trưởng nhà trường chia sẻ.

Nhà trường đã dần hoàn thiện mạng lưới trường lớp, tăng cường đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ dạy - học. Thầy Trần Hữu Thịnh, Phó Hiệu trưởng nhà trường cho biết, nhằm nâng cao chất lượng dạy - học, việc đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác quản lý cũng như trong chuyên môn; xây dựng nguồn học liệu mở, nguồn tài nguyên tương đối phong phú, xây dựng ngân hàng đề thi được chú trọng thực hiện.

Mỗi năm học, trường đều tổ chức Hội thi giáo viên dạy giỏi cấp trường, tạo nguồn dự thi cấp tỉnh.

Khen thưởng học sinh năm học 2024 - 2025. Ảnh: KHẢI KHIÊM

Theo thầy Thịnh, năm học 2024 - 2025, đơn vị có 3 giáo viên dự thi và được công nhận “Giáo viên dạy giỏi cấp tỉnh”.

Ưu tiên giáo dục đạo đức và kỹ năng sống cho học sinh, các thầy, cô giáo luôn tâm huyết đầu tư giảng dạy, phụ đạo cho các lớp cuối cấp; quan tâm giúp đỡ học sinh yếu kém bằng cách tổ chức phụ đạo không thu học phí. Tính 4 năm học gần nhất, trường không có học sinh yếu về hạnh kiểm, không có em kém về học lực.

Trường còn quan tâm đầu tư mũi nhọn, bồi dưỡng các đội học sinh giỏi dự thi ở tỉnh. Năm học 2019 - 2020, trường đoạt 12 giải tại kỳ thi học sinh giỏi cấp tỉnh với thành tích cao còn khiêm tốn (1 giải nhì, 2 giải ba cá nhân, 1 giải ba đồng đội) thì năm học 2024 - 2025 có 19 cá nhân đoạt giải (4 giải nhì, 6 giải ba). Các em còn đoạt giải cao tại các cuộc thi, hội thi cấp tỉnh; giải Việt dã truyền thống Báo Quảng Nam mở rộng, game show “Học trò xứ Quảng”…

“Thầy cô yêu trường, chắt chiu từng cơ hội cho học sinh tỏa sáng cùng thành tích học tập ngày càng tốt hơn, môi trường giáo dục thân thiện đã đưa mái nhà chung này trở thành cái nôi để các em chạm tay vào giảng đường mơ ước”, thầy Thịnh nói.