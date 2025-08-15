Giáo dục - Việc làm Trường THPT Phạm Phú Thứ - Gò Nổi: Phát huy truyền thống hiếu học của quê hương Tọa lạc giữa vùng Gò Nổi thuở ban đầu nhiều gian khó, Trường THPT Phạm Phú Thứ (nay là Trường THPT Phạm Phú Thứ - Gò Nổi) đã trải qua 40 năm bồi dưỡng tri thức, nâng cánh ước mơ cho nhiều thế hệ học trò.

Nhà trường trải qua 40 năm hình thành và phát triển. Ảnh: HỮU THỊNH

Chặng đường lịch sử

Nhìn lại lịch sử, thầy giáo Lê Ngọc Hưng, Bí thư Chi bộ, Hiệu trưởng Trường THPT Phạm Phú Thứ - Gò Nổi chia sẻ, sau ngày thống nhất đất nước, con em ở 3 xã của vùng Gò Nổi là Điện Quang, Điện Trung và Điện Phong (Điện Bàn cũ) tốt nghiệp cấp 2 xong, nếu muốn học tiếp lên cấp 3 phải vượt hàng chục cây số mới đến được các cơ sở giáo dục ở Vĩnh Điện, Điện Thọ.

Lúc bấy giờ, hạ tầng giao thông vùng Gò Nổi rất tệ, các em muốn “tầm sư học đạo” phải băng bộ cầu đường sắt Kỳ Lam, cầu Đen (nay là cầu Gò Nổi), hoặc qua sông bằng đò rất nguy hiểm. Thế nên, nhiều học sinh đành bỏ dở ước mơ của mình, tỷ lệ học sinh lên cấp 3 giảm dần.

Trước thực tế trên, địa phương đã kiến nghị lên cấp trên thành lập trường cấp III khu vực Gò Nổi để con em được tiếp tục theo con chữ.

Năm học 1985 - 1986, trường PTTH chính thức hoạt động với cơ sở vật chất gồm khu nhà 2 tầng (12 phòng học), khu hiệu bộ 3 phòng xây dựng theo phương châm “Nhà nước và nhân dân cùng làm”.

Ngày 27/6/2025, Bộ trưởng Bộ GD-ĐT đã ký quyết định tặng Bằng khen cho Trường THPT Phạm Phú Thứ vì đã có thành tích xuất sắc trong quá trình xây dựng và phát triển. Ngày 12/8 vừa qua, Chủ tịch UBND TP.Đà Nẵng ký quyết định tặng Cờ của UBND thành phố ghi nhận thành tích 40 năm xây dựng và phát triển của Trường THPT Phạm Phú Thứ - Gò Nổi (1985 - 2025).

Thầy giáo Lê Ngọc Hưng (đứng giữa) tặng học bổng cho học sinh nghèo vượt khó, học giỏi. Ảnh: CÔNG TÚ

Hiệu trưởng đầu tiên là thầy giáo Phạm Thủy cùng cộng sự đã nỗ lực hết mình bằng nhiệt huyết tuổi trẻ, vượt qua muôn vàn khó khăn, thiếu thốn để xây dựng trường ra trường, lớp ra lớp. Giáo viên và học sinh ngoài giờ lên lớp chính khóa đã cùng nhau lao động đắp đất sân trường, cải tạo cảnh quan...

Phần lớn giáo viên ở xa, trường lại không có nhà ở tập thể nên phải bố trí vào nhà dân, tạm mượn khu ở tập thể của giáo viên cấp 1; dùng 2 phòng học, rồi làm nhà tập thể bằng tranh tre vách nứa bố trí thêm chỗ tạm trú.

Đơn vị còn làm việc với địa phương, hợp tác xã cấp thêm đất cho giáo viên để tăng gia sản xuất, cải thiện đời sống.

Nhọc nhằn là thế, song các thầy, cô giáo vẫn vui vẻ, hăng say truyền đạt kiến thức; tăng cường bám lớp, bám trường vì đàn em thân yêu, khiến phụ huynh càng thêm quý trọng, nể phục.

Nâng cánh ước mơ

Gò Nổi là mảnh đất kiên trung, anh hùng trong các cuộc đấu tranh giành độc lập dân tộc. Gò Nổi cũng là vùng quê có truyền thống hiếu học và học giỏi; nơi sản sinh ra bao bậc hiền tài, điển hình có Hoàng Diệu, Phạm Phú Thứ, Trần Cao Vân, Lê Đình Dương, Phan Thành Tài, Trần Thị Lý, Nguyễn Thị Bình, Hoàng Tụy...

Công tác phát triển đảng trong học sinh được trường đặc biệt quan tâm. Ảnh: CÔNG TÚ

Quảng Nam vốn nổi tiếng với “Ngũ phụng tề phi”, Gò Nổi là quê hương của 3 trong 5 con chim phụng ấy.

“Tọa lạc trung tâm vùng Gò Nổi, vinh dự được mang tên danh thần Phạm Phú Thứ, nhà trường không ngừng phấn đấu, nỗ lực dạy - học để xứng đáng truyền thống anh hùng, hiếu học của quê hương, với niềm tin của các cấp, ngành, bà con nhân dân và thế hệ thầy cô đi trước...”, thầy Hưng chia sẻ.

Trải qua 40 năm, từ một ngôi trường nhỏ, Trường THPT Phạm Phú Thứ đã trở thành một trong những trường THPT có uy tín với đội ngũ cán bộ, giáo viên giàu tâm huyết, cơ sở vật chất khang trang. Hàng nghìn học sinh được nâng cánh ước mơ trên hành trình bước vào đời.

Thầy giáo Lê Văn Dung, Phó Hiệu trưởng nhà trường chia sẻ, thành tích của đơn vị là minh chứng sống động cho sự nỗ lực không ngừng nghỉ ấy.

Học sinh thi đỗ tốt nghiệp năm học 2023 - 2024 đạt tỷ lệ 100%. Năm học 2023 - 2024, trường có 13 em đoạt giải kỳ thi học sinh giỏi lớp 12 cấp tỉnh; năm học 2024 - 2025 có 19 em đoạt giải (4 giải nhì, 6 giải ba).

Học sinh nhà trường đoạt giải ba game show “Học trò xứ Quảng”. Ảnh: HỮU THỊNH



Năm học qua, học sinh nhà trường còn đoạt giải ba tại các cuộc thi “Sáng tạo khoa học kỹ thuật”, hội thi hùng biện “Câu chuyện tình huống đạo đức và pháp luật”, cuộc thi “Ý tưởng khởi nghiệp”, game show “Học trò xứ Quảng”.

Thầy Dung cho biết, giáo dục kỹ năng sống, giáo dục đạo đức và giáo dục thể chất, văn thể mỹ luôn được nhà trường quan tâm triển khai.

Công tác phát triển đảng viên được chú trọng. Năm học 2023 - 2024, chi bộ phát triển được 5 đảng viên là học sinh khối 12 và 1 đảng viên là giáo viên; năm học 2024 - 2025 kết nạp 4 đảng viên là học sinh khối 12 cùng 1 đảng viên là giáo viên.

Tập thể nhà trường đã được nhận Bằng khen của Thủ tướng chính phủ, Bộ GD-ĐT, UBND tỉnh Quảng Nam (cũ). Đặc biệt, năm học 2003 - 2004, trường vinh dự được Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Ba...

Thầy Dung khẳng định, có được những kết quả này là nhờ sự phấn đấu bền bỉ của nhà trường, sự đồng hành của phụ huynh, sự hỗ trợ của chính quyền địa phương, sự quan tâm của bà con đồng hương, nhà hảo tâm và nỗ lực vươn lên của các thế hệ học sinh.