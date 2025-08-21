Giáo dục - Việc làm Trường THPT Phan Bội Châu - 45 năm mạch nguồn bền bỉ Năm học 2025 - 2026, ngôi trường mang tên nhà chí sĩ yêu nước Phan Bội Châu bước sang tuổi 45. Một quãng đường đủ dài để chiêm nghiệm, đủ nhiều trải nghiệm thế nào là bền chí, và đủ sâu yêu thương để gọi là “mái nhà”.

Tập thể thầy cô giáo Trường THPT Phan Bội Châu hiện nay. Ảnh: CTV

Những cột mốc

Khởi đầu ngày 23/9/1980, từ cơ sở PTTH Trần Cao Vân 2, trường Phan Bội Châu ra đời để đáp ứng nhu cầu học tập của con em vùng Tam Kỳ.

Thập niên 1990, do biến động về học sinh trên địa bàn nên Trường PTTH Phan Bội Châu lúc này phải tiếp nhận thêm học sinh cấp II từ hai trường PTCS Lê Văn Tám và Lê Thị Hồng Gấm của thị xã Tam Kỳ. Trong bối cảnh ấy, trường chuyển sang mô hình giáo dục mới: Trường phổ thông cấp II-III.

Tháng 8/1993, thực hiện Nghị quyết TW4 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa VII về việc “xã hội hóa giáo dục” và “đa dạng hóa loại hình giáo dục”, Trường PT cấp II-III Phan Bội Châu thêm một lần chuyển đổi thành Trường PTTH Bán công Phan Bội Châu.

Từ tháng 9/2009 đến nay, theo Luật Giáo dục, hệ thống giáo dục của nước ta chỉ còn tồn tại hai loại hình trường: Đó là hệ công lập và tư thục. Vì thế, ngày 31/8/2009, Trường PTTH Bán công Phan Bội Châu chính thức chuyển đổi sang loại hình trường công lập là Trường THPT Phan Bội Châu.

Hơn 4 thập niên trường đã phải 4 lần chuyển đổi loại hình. Sau mỗi lần chuyển đổi, Trường THPT Phan Bội Châu gặp rất nhiều khó khăn trong công tác tổ chức cũng như tâm lý của đội ngũ cán bộ, giáo viên, học sinh và cả phụ huynh. Đã có lúc mọi người tưởng chừng như không thể vượt qua những thử thách khắc nghiệt ấy.

Thời ở hệ bán công, có những lúc lương tháng không đủ trang trải cho giáo viên, thậm chí nhiều tháng không có nguồn để chi trả. Cơ sở vật chất thì thiếu thốn, lại thêm vướng mắc về cơ chế, như người bị ốm mà không thể chạy chữa.

Hoàn cảnh đã vậy, chất lượng đầu vào của học sinh đầu cấp cũng rất thấp. Sự thua thiệt trong tuyển sinh dẫn đến công tác dạy và học gặp rất nhiều lúng túng.

Khó khăn chồng chất khó khăn, nhưng bằng bản lĩnh và tâm huyết, Hội đồng Sư phạm nhà trường đã vượt qua được những chướng ngại, thử thách. Điều quý nhất của tập thể cán bộ, giáo viên, nhân viên trường Phan Bội Châu là sự đoàn kết, chung sức, đồng lòng để vượt lên chính mình và góp phần xây dựng mái trường phát triển bề thế như ngày hôm nay.

Nhân lực là gốc rễ

Thực tế cho thấy, nhà trường muốn duy trì sự phát triển bền vững thì việc trước tiên phải đầu tư về nhân lực. Vì thế lãnh đạo nhà trường đã rất chú trọng xây dựng đội ngũ cán bộ giáo viên nhân viên có phẩm chất đạo đức và năng lực chuyên môn tốt; có tinh thần trách nhiệm và đoàn kết cao để tương trợ lẫn nhau về mọi mặt.

Học sinh Trường THPT Phan Bội Châu. Ảnh: CTV

Trong đầu tư chất lượng nguồn nhân lực, không thể xem nhẹ vai trò nâng cao trình độ cho giáo viên. Nhà trường đã tạo điều kiện cho các thầy cô giáo trẻ đi học cao học, bồi dưỡng nghiệp vụ, nhờ đó chất lượng đội ngũ ngày càng được nâng cao, góp phần thiết thực trong đổi mới phương pháp, mang lại hiệu quả tích cực trong việc dạy và học.

Hiện đội ngũ của trường có 1 tiến sĩ, 13 thạc sĩ và 66 cử nhân, có phẩm chất đạo đức, năng lực chuyên môn tốt, nhiệt tình, tâm huyết với nghề.

Nhà trường cũng đã có 18 cán bộ giáo viên nhân viên được Thủ tướng Chính phủ, Bộ Giáo dục và Đào tạo tặng bằng khen. Hằng năm nhiều thầy cô đạt danh hiệu chiến sĩ thi đua cấp cơ sở, lao động tiên tiến, được UBND tỉnh, Sở Giáo dục - Đào tạo tặng bằng khen và giấy khen; có 1 giải nhì cấp quốc gia cho nhân viên thư viện giỏi.

Nếu thước đo của một trường phổ thông là sự trưởng thành của học trò, thì Phan Bội Châu có quyền tự hào.

Suốt mười năm gần đây, tỷ lệ tốt nghiệp bình quân đạt 95,7%; năm 2023 - 2024 đạt 100%; năm 2024 - 2025 là 99,75%.

Học sinh bước vào tốp các trường đại học đầu ngành ngày một nhiều. Nhiều học sinh của trường trở thành phó giáo sư, tiến sĩ, thạc sĩ khoa học trong và ngoài nước; một số trở thành những doanh nhân thành đạt.

Từ 2015 đến nay, nhà trường có 262 lượt học sinh giỏi cấp tỉnh đem về bảng vàng thành tích...

Với những thành tựu đó, tập thể nhà trường đã đón nhận nhiều bằng khen của Bộ Giáo dục và Đào tạo, UBND tỉnh Quảng Nam (cũ). Đặc biệt, năm học 2005 - 2006 trường được Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Ba và Bằng khen của Thủ tướng chính phủ năm học 2012 - 2013.

Ngày kỷ niệm 45 năm thành lập trường cũng là dịp tụ hội các thế hệ thầy trò, để ôn lại những kỷ niệm vui buồn của một chặng đường đáng nhớ.

Gần một nửa thế kỷ xây dựng và trưởng thành, ngôi trường mang tên chí sĩ yêu nước Phan Bội Châu luôn gắn liền với những cột mốc quan trọng của ngành giáo dục và sự phát triển chung của cả nước. Mỗi chặng đường đi qua, mỗi thành tựu đạt được đều trở thành mốc son đáng nhớ trong lòng đồng nghiệp, bè bạn gần xa...