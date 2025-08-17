Xã hội Trường THPT Trần Đại Nghĩa kỷ niệm 25 năm thành lập ĐNO - Sáng 16/8, Trường THPT Trần Đại Nghĩa (xã Quế Sơn) tổ chức lễ kỷ niệm 25 năm thành lập (2000 - 2025).

Tri ân các cựu giáo viên nguyên là hiệu trưởng của trường qua các thời kỳ.

Trường THPT Trần Đại Nghĩa tiền thân là Trường THPT Bán công Quế Sơn, thành lập vào ngày 19/6/2000. Đến ngày 31/8/2009 đổi tên thành Trường THPT Trần Đại Nghĩa, trở thành trường công lập trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Quảng Nam (cũ).

Năm học đầu tiên (2000 - 2001), trường chỉ có 5 phòng học cấp bốn, chưa có phòng làm việc, phòng chức năng; chỉ có 9 thầy cô giáo từ Trường THPT Quế Sơn chuyển sang và 8 giáo viên về nhận công tác. Các năm học sau đó, nhà trường liên tục được đầu tư trang thiết bị, cơ sở hạ tầng, tạo điều kiện học tập tốt nhất cho học sinh.

Qua các năm học, tỷ lệ học sinh xếp hạnh kiểm loại khá - tốt luôn đạt hơn 98%; học lực khá - giỏi đạt hơn 77%; tỷ lệ đỗ tốt nghiệp luôn đạt hơn 99%. Nhiều em trúng tuyển vào các trường đại học danh tiếng của cả nước. Học sinh nhà trường giành nhiều huy chương, giải thưởng cao trong các cuộc thi.

Cựu học sinh Trần Văn Tuấn, Chủ tịch Tập đoàn Thái Bảo (bên trái) tài trợ 100 triệu đồng cho buổi lễ kỷ niệm kèm một phần quà cho nhà trường. Ảnh: PHÚC HOÀNG

Cô Trần Thị Hồng Phượng, Hiệu trưởng Trường THPT Trần Đại Nghĩa cho biết: “Thời gian qua, Trường THPT Trần Đại Nghĩa đã đạt những thành tích đáng tự hào nhưng hơn hết là tinh thần đoàn kết, sẻ chia, yêu thương, nâng cao chất lượng dạy và học".

Trường THPT Trần Đại Nghĩa đang được xây dựng mới tại xã Quế Sơn Trung và sẽ đưa vào sử dụng thời gian tới. Ảnh: PHÚC HOÀNG

Trải qua 25 năm thành lập và phát triển, Trường THPT Trần Đại Nghĩa có hơn 7.000 học sinh ra trường. Nhiều cựu học sinh trở thành những người con ưu tú, xuất sắc và đang đóng góp vào sự phát triển của quê hương, đất nước.

Khuôn viên Trường THPT Trần Đại Nghĩa từng là khu Văn Thánh - khu miếu thờ Khổng Tử và ghi công tích học trò vùng đất Quế Sơn trong quá trình xây dựng đất nước từ năm Tự Đức thứ 21 đến năm Khải Định thứ 2. Hiện khu Văn Thánh còn sót lại một tấm bia đá.

Năm 2020, UBND tỉnh Quảng Nam (cũ) đầu tư xây dựng cơ sở mới của Trường THPT Trần Đại Nghĩa tại thôn Phước Thành, xã Quế Thuận, huyện Quế Sơn (nay là xã Quế Sơn Trung, thành phố Đà Nẵng). Ngôi trường gần hoàn thành và sẽ đưa vào sử dụng trong thời gian tới.

Dịp này, doanh nhân Trần Văn Tuấn, Chủ tịch Tập đoàn Thái Bảo, cựu học sinh Trường THPT Trần Đại Nghĩa (niên khóa 2001 - 2004) tài trợ 100 triệu đồng tri ân nhà trường.