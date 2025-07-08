Xã hội Trường THPT Trần Phú công bố quyết định về công tác tổ chức năm học 2025 – 2026 ĐNO - Sáng 7/8, Trường THPT Trần Phú (thành phố Đà Nẵng) đã tổ chức Hội nghị công bố quyết định về công tác tổ chức năm học 2025 - 2026.

Thừa ủy quyền của Giám đốc Sở, Hiệu trưởng Trường THPT Trần Phú Nguyễn Cửu Huy trao Quyết định đến 2 Phó Hiệu trưởng nhà trường.

Tại hội nghị, thừa ủy quyền của Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Đà Nẵng, Bí thư Đảng ủy, công bố và trao các quyết định bổ nhiệm viên chức giữ chức vụ quản lý đối với bà Hồ Thị Thảo Nguyên và bà Phạm Thị Ánh Tuyết.

Đồng thời, công bố và trao quyết định bổ nhiệm các chức vụ Tổ trưởng, Tổ phó các Tổ chuyên môn và Tổ Văn phòng trong nhà trường.

Phát biểu tại hội nghị, Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng Trường THPT Trần Phú Nguyễn Cửu Huy chúc mừng các cán bộ, giáo viên được tín nhiệm và giao trọng trách trong năm học mới. Đồng thời biểu dương, ghi nhận những nỗ lực, cống hiến của đội ngũ giáo viên, nhân viên trong thời gian qua; bày tỏ kỳ vọng các cá nhân được bổ nhiệm sẽ tiếp tục phát huy năng lực, sở trường, tinh thần trách nhiệm, đoàn kết, sáng tạo để cùng nhà trường hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Tại hội nghị, lãnh đạo nhà trường cũng đã quán triệt một số kết quả nổi bật đã đạt được trong năm học vừa qua, chỉ ra những tồn tại, hạn chế cần khắc phục, đồng thời triển khai phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm cho năm học mới.