Thứ Năm, 7/8/2025
090.505.5367/090.515.8286
Xã hội

Trường THPT Trần Phú công bố quyết định về công tác tổ chức năm học 2025 – 2026

KHUÊ TRUNG 07/08/2025 13:29

ĐNO - Sáng 7/8, Trường THPT Trần Phú (thành phố Đà Nẵng) đã tổ chức Hội nghị công bố quyết định về công tác tổ chức năm học 2025 - 2026.

63479a87-2991-4e34-91ce-09db192a28aa.jpg
Thừa ủy quyền của Giám đốc Sở, Hiệu trưởng Trường THPT Trần Phú Nguyễn Cửu Huy trao Quyết định đến 2 Phó Hiệu trưởng nhà trường.

Tại hội nghị, thừa ủy quyền của Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Đà Nẵng, Bí thư Đảng ủy, công bố và trao các quyết định bổ nhiệm viên chức giữ chức vụ quản lý đối với bà Hồ Thị Thảo Nguyên và bà Phạm Thị Ánh Tuyết.

Đồng thời, công bố và trao quyết định bổ nhiệm các chức vụ Tổ trưởng, Tổ phó các Tổ chuyên môn và Tổ Văn phòng trong nhà trường.

Phát biểu tại hội nghị, Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng Trường THPT Trần Phú Nguyễn Cửu Huy chúc mừng các cán bộ, giáo viên được tín nhiệm và giao trọng trách trong năm học mới. Đồng thời biểu dương, ghi nhận những nỗ lực, cống hiến của đội ngũ giáo viên, nhân viên trong thời gian qua; bày tỏ kỳ vọng các cá nhân được bổ nhiệm sẽ tiếp tục phát huy năng lực, sở trường, tinh thần trách nhiệm, đoàn kết, sáng tạo để cùng nhà trường hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Tại hội nghị, lãnh đạo nhà trường cũng đã quán triệt một số kết quả nổi bật đã đạt được trong năm học vừa qua, chỉ ra những tồn tại, hạn chế cần khắc phục, đồng thời triển khai phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm cho năm học mới.

Bài liên quan
Đọc tiếp
Sở Nông nghiệp và Môi trường Quảng Nam công bố quyết định bổ nhiệm lãnh đạo phòng, đơn vị trực thuộc

Sở Nông nghiệp và Môi trường Quảng Nam công bố quyết định bổ nhiệm lãnh đạo phòng, đơn vị trực thuộc

Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy Quảng Nam thành lập 6 phòng chuyên môn và bổ nhiệm cán bộ

Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy Quảng Nam thành lập 6 phòng chuyên môn và bổ nhiệm cán bộ

(0) Bình luận
x
Đọc tiếp
Sở Nông nghiệp và Môi trường Quảng Nam công bố quyết định bổ nhiệm lãnh đạo phòng, đơn vị trực thuộc

Sở Nông nghiệp và Môi trường Quảng Nam công bố quyết định bổ nhiệm lãnh đạo phòng, đơn vị trực thuộc

Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy Quảng Nam thành lập 6 phòng chuyên môn và bổ nhiệm cán bộ

Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy Quảng Nam thành lập 6 phòng chuyên môn và bổ nhiệm cán bộ

Xem thêm Xã hội
Nổi bật
Mới nhất
    Xem thêm
    Đọc nhiều
      Xã hội
      Trường THPT Trần Phú công bố quyết định về công tác tổ chức năm học 2025 – 2026

      Cơ quan chủ quản: Thành ủy Đà Nẵng.
      Tổng Biên tập: ĐOÀN XUÂN HIẾU
      Địa chỉ: 525 Trần Hưng Đạo, phường An Hải, TP. Đà Nẵng;
      Cơ sở 2, số 58 Hùng Vương, phường Bàn Thạch, TP. Đà Nẵng.
      Chỉ được phát hành lại thông tin từ website này khi có sự đồng ý bằng văn bản của Báo và phát thanh, truyền hình Đà Nẵng.

      Giấy phép Xuất bản số: 77/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 28/3/2024.

      Email tòa soạn:
      hopthubaodanang@gmail.com

      Website: http://baodanang.vn

      Báo giá quảng cáo

      POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO