Truy “nóng” nhóm trộm cắp sâm Ngọc Linh

THÀNH CÔNG - TRANG PHƯƠNG 11/08/2025 18:02

ĐNO - Chỉ sau vài giờ nhận tin báo, Công an xã Trà Linh (thành phố Đà Nẵng) đã nhanh chóng truy xét, xác định được đối tượng thực hiện vụ trộm sâm Ngọc Linh trên địa bàn.

Vào sáng 11/8, Công an xã Trà Linh tiếp nhận đơn trình báo của ông Nguyễn Minh T. (SN 1977, trú thôn 2, xã Trà Linh) về việc vườn sâm của gia đình bị kẻ gian đột nhập, lấy trộm nhiều củ sâm Ngọc Linh.

Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, Công an xã Trà Linh lập tức triển khai lực lượng tiếp cận hiện trường, khẩn trương thu thập dấu vết và áp dụng các biện pháp nghiệp vụ để rà soát đối tượng nghi vấn. Đến chiều cùng ngày, công an đã làm rõ thủ phạm gồm: Hồ Văn Dẽ (SN 2008), H.V.V (SN 2010) và N.V.V (SN 2012, cùng trú tại thôn 3, xã Trà Linh).

Tại cơ quan công an, các đối tượng khai nhận đã thực hiện liên tiếp 2 vụ trộm, nhổ tổng cộng 16 củ sâm Ngọc Linh. Tang vật thu giữ gồm 3 củ sâm Ngọc Linh và 2 xe mô tô được sử dụng để đi gây án.

Vụ việc đang được tiếp tục xử lý theo quy định.

