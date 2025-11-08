Kinh tế Tuần lễ tài chính và công nghệ Đà Nẵng năm 2025 diễn ra từ ngày 28 đến 30/8 UBND thành phố Đà Nẵng vừa ban hành kế hoạch tổ chức Tuần lễ tài chính và công nghệ Đà Nẵng năm 2025. Theo đó, sự kiện dự kiến diễn ra theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến.

Đây là diễn đàn kết nối các cơ quan nhà nước, các chuyên gia, nhà khoa học, các tổ chức, doanh nghiệp, nhà đầu tư trong và ngoài nước nhằm hình thành và mở ra không gian thảo luận hợp tác song phương và đa phương giữa Việt Nam với cộng đồng quốc tế trong lĩnh vực tài chính, dịch vụ tài chính, nâng cao vị thế của Trung tâm tài chính quốc tế Việt Nam trong Bảng xếp hạng trung tâm tài chính toàn cầu (GFCI); đề xuất cơ chế, chính sách phát triển Trung tâm tài chính quốc tế tại Việt Nam.

Đồng thời, thúc đẩy ứng dụng công nghệ chuỗi khối blockchain vào các ngành kinh tế chủ chốt tại Việt Nam nói chung và Đà Nẵng nói riêng, như tài chính, y tế, giáo dục, logistics và quản lý nhà nước; tiếp tục ý kiến để hoàn thiện cơ chế thử nghiệm (sandbox) cho tài sản số và công nghệ chuỗi khối; thúc đẩy liên kết R&D - sản xuất thử nghiệm - thương mại hóa, tăng cường hợp tác, chuyển giao công nghệ các dự án ứng dụng công nghệ cao, đặc biệt trong các lĩnh vực đóng gói tiên tiến và chip quang tử.

Chuỗi sự kiện gồm: Diễn đàn tài chính thường niên Việt Nam năm 2025 (ngày 28/8); Ngày hội blockchain Việt Nam 2025 (ngày 29/8); Ngày vi mạch bán dẫn Đà Nẵng năm 2025 (ngày 30/8).

Song song với các sự kiện trên, một số hoạt động bên lề được tổ chức: các buổi tiếp và làm việc của lãnh đạo thành phố với các doanh nghiệp, nhà đầu tư; khảo sát thực địa; triển lãm hình ảnh và thông tin dự án, cơ sở đào tạo, giới thiệu các giải pháp, sản phẩm tài chính, blockchain, công nghệ chip, vi mạch bán dẫn, điện tử…; triển lãm thông tin thành phố; chương trình hội chợ việc làm, kết nối tuyển dụng nhu cầu nhân lực ngành bán dẫn và điện tử.