Quốc phòng Tuổi trẻ hăng hái viết đơn tình nguyện nhập ngũ Hưởng ứng đợt tuyển quân năm 2026, trên địa bàn thành phố nhiều đoàn viên, thanh niên viết đơn tình nguyện nhập ngũ, sẵn sàng lên đường bảo vệ Tổ quốc.

Thanh niên xã Hà Nha hăng hái đăng ký viết đơn tình nguyện nhập ngũ năm 2026. Ảnh: K.H

Tại xã Hà Nha, không khí ngày hội tòng quân sớm lan tỏa. Nhiều bạn trẻ với tinh thần trách nhiệm, lòng yêu nước và niềm tự hào tuổi trẻ đã gác lại công việc, tạm xa gia đình để khoác trên mình màu áo lính.

Ông Nguyễn Thanh Sang, Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự xã Hà Nha cho biết, hiện đã có 10 thanh niên viết đơn tình nguyện nhập ngũ. “Môi trường quân ngũ là điều kiện lý tưởng để thanh niên rèn luyện, trưởng thành và phát triển toàn diện, trở thành hành trang quý báu cho tương lai”, ông Sang nhấn mạnh.

Hội đồng Nghĩa vụ quân sự xã Hà Nha đã tiếp nhận nhiều đơn tình nguyện của thanh niên địa phương. Tiêu biểu như Bùi Viết Thịnh (sinh năm 2003, thôn Vĩnh Phước), Hứa Ngọc Khánh Duy (sinh năm 2007, thôn Phước Lâm), Nguyễn Phi Hoàng (sinh năm 2007, thôn Phương Trung)...

Thanh niên Bùi Viết Thịnh chia sẻ: “Mang trong mình truyền thống quê hương Hà Nha anh hùng, nếu được trúng tuyển, tôi sẽ quyết tâm rèn luyện, học tập để xứng đáng với tên gọi thiêng liêng Bộ đội Cụ Hồ”.

Theo ông Nguyễn Thanh Sang, song song với việc tiếp nhận đơn tình nguyện, Hội đồng Nghĩa vụ quân sự xã Hà Nha đã và đang triển khai nhiều bước chuẩn bị cho công tác tuyển quân năm 2026.

Các nội dung trọng tâm gồm xây dựng kế hoạch đăng ký, quản lý, phúc tra nguồn công dân sẵn sàng nhập ngũ, tổ chức xét duyệt tiêu chuẩn, sơ tuyển sức khỏe nghĩa vụ quân sự, phối hợp với đơn vị nhận quân để thống nhất chỉ tiêu, thời gian, hồ sơ, đồng thời bảo đảm tổ chức lễ tiễn quân trang nghiêm, đúng quy định.

Từ tháng 9 đến tháng 11/2025, địa phương sẽ tiến hành xét duyệt thực lực, tổ chức khám sức khỏe và hoàn chỉnh hồ sơ tuyển quân. Công tác thẩm tra, xác minh chính trị được thực hiện chặt chẽ, đúng quy định, nhằm bảo đảm chỉ tiêu tuyển quân vừa đủ số lượng, vừa đúng chất lượng.

Không chỉ xã Hà Nha, phong trào viết đơn tình nguyện nhập ngũ còn lan tỏa ở nhiều địa phương khác. Tại xã Tiên Phước, anh Võ Phương Nam, Bí thư Chi đoàn khối phố An Trung đã tiên phong viết đơn tình nguyện tham gia nghĩa vụ Công an nhân dân năm 2026.

Anh Võ Phương Nam bày tỏ: “Khoác lên mình màu áo Công an nhân dân là niềm tự hào lớn lao. Tôi mong muốn được rèn luyện, trưởng thành trong môi trường kỷ luật, góp phần giữ gìn bình yên cho quê hương”.

Bí thư Chi đoàn An Trung Võ Phương Nam tiên phong viết đơn tình nguyện nghĩa vụ Công an nhân dân 2026. Ảnh: K.H

Tại xã Xuân Phú, với mong muốn thể hiện trách nhiệm của tuổi trẻ đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, Trần Thị Như Hân (18 tuổi, cư trú tại tổ dân phố Hương An) và Nguyễn Tấn Dũng (18 tuổi, trú tại thôn Trà Đình 1) đã viết đơn tình nguyện nhập ngũ.

Ông Hồ Xuân Phúc, Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự xã Xuân Phú chia sẻ, tính đến ngày 17/8, toàn xã có 6 thanh niên nộp đơn tình nguyện nhập ngũ.

Ông Phúc nhấn mạnh: “Những thanh niên vừa tốt nghiệp THPT đã mạnh dạn xung phong lên đường thể hiện tinh thần trách nhiệm cao, họ chính là những công dân ưu tú, tiêu biểu của Xuân Phú nói riêng và thành phố Đà Nẵng nói chung”.

Bà Nguyễn Thị Thu Thủy, Chủ tịch UBND xã Xuân Phú cho hay: “Với sự vào cuộc quyết liệt của cấp ủy, chính quyền cùng tinh thần xung kích, tình nguyện của các đoàn viên, thanh niên, tin rằng công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 2026 tại xã Xuân Phú sẽ đạt kết quả cao, tiếp tục viết tiếp truyền thống vẻ vang của các thế hệ cha anh đi trước. Đồng thời phát huy vai trò, trách nhiệm của tuổi trẻ trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”.