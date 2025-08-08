Thanh thiếu niên Tuổi trẻ xung kích Phát huy tinh thần xung kích - tình nguyện - trách nhiệm với cộng đồng, Đoàn xã Thăng An đã kích hoạt các đội hình xung kích tình nguyện, góp sức cùng chính quyền trên con đường đổi mới.

Đoàn xã Thăng An chú trọng tổ chức các hoạt động đền ơn đáp nghĩa giáo dục thế hệ trẻ. Ảnh: HỒNG NĂM

Xung phong vào đội hình “Trợ lý số” của Đoàn xã Thăng An, ngày nào chị Nguyễn Thị Lin, Phó Bí thư Đoàn xã Thăng An cũng đi làm sớm và trở về nhà lúc chiều muộn. Nhiệm vụ của chị Lin là hướng dẫn công dân vào đúng ô lĩnh vực của việc cần giải quyết, hỗ trợ đăng nhập nộp hồ sơ lên cổng dịch vụ công trực tuyến...

“Vừa làm tôi vừa hướng dẫn các bạn đoàn viên mới, giúp nhân rộng lực lượng. Qua đó, góp phần nâng cao chất lượng phục vụ, giảm tải công việc cho đội ngũ cán bộ, công chức, đồng thời tạo môi trường thực tiễn để thanh niên rèn luyện, trưởng thành”, chị Lin nói.

Từ ngày 1/7 đến nay, mỗi ngày trung bình Trung tâm Phục vụ hành chính công xã Thăng An đón hơn 100 lượt công dân. Do đó, lực lượng thanh niên xung kích hỗ trợ phân luồng công dân theo từng lĩnh vực, hướng dẫn nộp hồ sơ trực tuyến… là rất cần thiết. Qua đó giúp thiết lập trật tự, giảm tải cho bộ phận tiếp nhận hồ sơ, nâng cao hiệu quả phục vụ vì dân.

Tròn tuổi 60, theo quy định phải cấp lại căn cước công dân nên khi hay tin Công an xã Thăng An thông báo làm tại xã, ông Võ Hoa - thôn Bình Túy nhờ người thân đăng ký số trực tuyến, theo lịch hẹn ông có mặt tại trụ sở Công an xã chờ làm căn cước công dân. Tại đây, ông được lực lượng công an xã và đoàn viên thanh niên hỗ trợ nên công việc diễn ra suôn sẻ, nhanh, gọn.

Những chiếc áo xanh tình nguyện luôn sẵn sàng có ở mọi lúc, mọi nơi tham gia cùng các hoạt động của chính quyền địa phương xã Thăng An. Ảnh: HỒNG NĂM

Chị Phạm Thị Diệu - Bí thư Đoàn xã Thăng An cho biết, chủ động đồng hành với chính quyền, Đoàn xã đã thiết lập đội hình “Trợ lý số” với 6 thành viên hỗ trợ công dân tại Trung tâm Phục vụ hành chính công; gần 20 thanh niên hỗ trợ làm căn cước công dân và định danh điện tử mức 2. Ngoài ra tại 19 thôn, Đoàn xã vẫn đang duy trì hoạt động đội hình công nghệ số cộng đồng.

Cũng theo chị Phạm Thị Diệu, nằm trong chuỗi các hoạt động tình nguyện hè 2025, Đoàn xã Thăng An còn phối hợp tổ chức nhiều hoạt động ý nghĩa hướng về cộng đồng, chăm sóc Bà mẹ Việt Nam anh hùng, gia đình người có công cách mạng; kêu gọi ủng hộ gần 20 triệu đồng giúp một gia đình khó khăn...

“Những hành động cụ thể đó thể hiện rõ vai trò, trách nhiệm vì dân. Chúng tôi luôn sẵn sàng hiện thực hóa phương châm hành động của tuổi trẻ Đà Nẵng trên tinh thần: Đâu cần thanh niên có, đâu khó có thanh niên”, chị Phạm Thị Diệu chia sẻ.