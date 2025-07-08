Thế giới Tương lai của ngành hàng không “sạch” sẽ là máy bay hydrogen Triển lãm hàng không và không gian Le Bourget, Paris (Pháp) mới đây, một lần nữa để các công ty chế tạo máy bay giới thiệu những dự án máy bay “sạch”, tức là phát ra ít khí thải carbon.

Trong số các dự án đầy tham vọng đó, có máy bay chạy bằng hydrogen như chiếc Dragonfly của Blue Spirit Aero, một công ty khởi nghiệp của Pháp, được thành lập vào năm 2020, đặt cơ sở tại khu vực Paris và Toulouse. Dragonfly là loại máy bay 4 chỗ ngồi, ban đầu dành cho các trường dạy lái phi cơ, có 12 động cơ điện, mỗi động cơ chạy bằng pin nhiên liệu hydro.

Dragonfly được quảng cáo là “sạch, êm, bền”, đã chính thức “ra mắt thế giới” ngày 10/6/2025, tại sân bay Le Mans. Olivier Savin, người sáng lập Blue Spirit Aero, nhấn mạnh “đây là chiếc máy bay chạy bằng hydrogen đầu tiên được thiết kế từ đầu”, không giống như hàng chục dự án tương tự khác đang được tiến hành trên khắp thế giới.

Ông nói: “Tất cả các đối thủ cạnh tranh của tôi, vì sự tiện lợi, đều lấy một chiếc máy bay hiện có và loại bỏ động cơ thông thường để chuyển sang động cơ điện và nhiên liệu hydrogen. Tôi tin rằng điều đó không hiệu quả”.

Chuyến bay thử nghiệm đầu tiên của Dragonfly được lên kế hoạch “trong những tháng tới” và ông Savin hy vọng máy bay có thể sẽ được cấp chứng nhận trong những năm 2027 - 2028, và ngay sau đó sẽ được thương mại hóa. Nhà sáng lập Blue Spirit Aero cho biết: “Chúng tôi vẫn đang tìm kiếm các nhà đầu tư”.

Chiếc máy bay nhỏ này sẽ có thể bay 700km với tốc độ 230km/giờ. Nó có khả năng bay cho dù có đến 8 động cơ không hoạt động.

Blue Spirit Aero ban đầu nhắm đến thị trường các trường đào tạo phi công chuyên nghiệp. Theo ông Savin, “600.000 phi công sẽ phải được đào tạo trong 20 năm tới. Vì vậy, cần phải tăng số lượng máy bay có sẵn cho các trường đào tạo và những chiếc máy bay mới này phải thân thiện với môi trường”.

Về lâu dài, Blue Spirit Aero có kế hoạch giải quyết vấn đề vận tải khu vực bằng máy bay 6 chỗ ngồi có tầm bay 1.000km, hoặc thậm chí là máy bay 14 chỗ ngồi.

Cũng tại Triển lãm Le Bourget 2025, LoganAir, hãng hàng không khu vực lớn nhất của Scotland, đã thông báo thiết lập quan hệ đối tác đầy tham vọng với ZeroAvia, một công ty chuyên về động cơ đẩy hydrogen-điện, đưa công nghệ này vào đội máy bay của LoganAir, đánh dấu một bước tiến đáng kể hướng tới các chuyến bay thương mại không phát thải khí carbon.

Dự án chủ lực bao gồm việc sử dụng kiểu máy bay Cessna Caravan làm nền tảng thử nghiệm cho hệ thống đẩy ZA600 của ZeroAvia, một động cơ 600 kilowatt được thiết kế cho máy bay chở từ 10 đến 20 hành khách.

Những doanh nghiệp lớn hơn nhiều, như tập đoàn chế tạo máy bay châu Âu Airbus, từ lâu cũng đã theo đuổi dự án máy bay hydrogen mang tên ZEROe.

Ông Karim Mokaddem, Trưởng bộ phận Nghiên cứu và Phát triển về máy bay tương lai của Airbus, cho biết: “Hydrogen là một loại nhiên liệu trong số những nhiên liệu tổng hợp. Chúng ta có thể sản xuất nó từ nước hay từ nhiên liệu hóa thạch.

Nhưng ý định của chúng tôi là tạo ra một loại hydrogen sạch nhất có thể, một dây chuyền sản xuất hydrogen lành mạnh. Điều đặc biệt duy nhất là nó không chứa carbon. Đó là hydrogen xanh. Tôi thường nói là nhiên liệu tiệm cận, nghĩa là khi không còn gì nữa, chúng ta vẫn có thể sản xuất nhiên liệu này từ Mặt trời và nước.

Ngày nay, lý tưởng nhất để được khả thi về mặt thương mại là máy bay có kích thước bằng một chiếc A320. Tham vọng cuối cùng của chúng tôi là như thế. Lúc đầu, chúng tôi đặt mục tiêu chế tạo một chiếc máy bay 100 chỗ ngồi và tầm bay chỉ dưới 1.800km”.

Tuy còn nhiều thách thức, nhưng hydrogen kết hợp với pin nhiên liệu đáng tin cậy đang dẫn lối cho một kỷ nguyên hàng không không phát thải, yên tĩnh, bền vững hơn. Nếu các cam kết đầu tư đủ mạnh và tiến trình kỹ thuật không bị đình trệ, chúng ta có thể nhìn thấy những chiếc máy bay hydrogen thương mại đầu tiên bay thường nhật trong vòng hai thập kỷ tới.