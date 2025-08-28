Xã hội Tưởng nhớ các chiến sĩ Đặc công - Biệt động thành phố Đà Nẵng ĐNO - Sáng 28/8, tại Khu di tích cách mạng Xóm Chín Chủ - làng Đông Hồ, phường Điện Bàn Bắc, các cựu chiến binh Đặc công - Biệt động quận 1, thành phố Đà Nẵng tổ chức lễ dâng hương tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ và đồng bào đã hy sinh, nuôi giấu cán bộ chiến sĩ Đặc công - Biệt động.

Các cựu chiến binh Đặc công - Biệt động quận 1, thành phố Đà Nẵng bày tỏ thành kính trước Bia tưởng niệm Đặc công - Biệt động thành phố Đà Nẵng

Trước Bia tưởng niệm Đặc công - Biệt động thành phố Đà Nẵng, các cựu chiến binh Đặc công - Biệt động quận 1 thành kính dâng hương tri ân, tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến các đồng chí đã anh dũng hy sinh vì sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước.

Trong các cuộc kháng chiến chống Pháp và Mỹ, lực lượng Đặc công - Biệt động quận 1, Đà Nẵng cùng với Biệt động thành đã lập nên nhiều chiến công vang dội. Các chiến sĩ liên tục tổ chức những trận đánh bất ngờ, đánh thẳng vào các mục tiêu đầu não, kho tàng, cơ sở hạ tầng quan trọng của đối phương.

Những chiến thắng ấy đã trở thành dấu son chói lọi trong lịch sử đấu tranh của quân và dân Đà Nẵng, góp phần làm rạng danh truyền thống vẻ vang của Quân đội nhân dân Việt Nam.

Trung tướng Nguyễn Thanh Tuấn, nguyên Cục trưởng Cục Tuyên huấn, Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam chia sẻ: "Sau ngày đất nước thống nhất, các cựu chiến binh Đặc công - Biệt động quận 1, Đà Nẵng tiếp tục phát huy phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ, hăng hái tham gia xây dựng và phát triển quê hương.

Ban Liên lạc truyền thống được duy trì, củng cố, trở thành cầu nối gắn kết tình đồng chí, đồng đội, đồng thời triển khai nhiều hoạt động nghĩa tình, hỗ trợ nhau trong cuộc sống".

Các cựu chiến binh Đặc công - Biệt động quận 1, thành phố Đà Nẵng dâng hương tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ và đồng bào đã hy sinh, nuôi giấu cán bộ chiến sĩ Đặc công - Biệt động

Trong thời kỳ chống Mỹ, xóm Chín Chủ - nơi hợp lưu của ba dòng sông Cổ Cò, sông Mới và Thanh Quýt từng là căn cứ địa cách mạng, không chỉ là trạm giao liên, cơ quan đầu não quan trọng mà còn là nơi nhân dân nuôi giấu cán bộ, chiến sĩ, góp phần tạo nên sức mạnh bền bỉ của phong trào cách mạng Đà Nẵng.