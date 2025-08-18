Biên giới - Hải đảo Tuyên truyền bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới Ngày 17/8, Đồn Biên phòng Ga Ry phối hợp với Đảng ủy, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Hùng Sơn và Khoa Tâm lý - Giáo dục - Công tác xã hội Trường Đại học Sư phạm Đà Nẵng tổ chức tuyên truyền công tác bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia tại Cột mốc 692.

Cán bộ, chiến sĩ biên phòng cùng người dân, học sinh xã Hùng Sơn thực hiện nghi thức chào cờ mốc quốc giới. Ảnh: ĐĂNG NGUYÊN

Tại chương trình, nhiều hoạt động ý nghĩa, thiết thực được tổ chức như thực hiện nghi thức chào cờ; tuyên truyền ý nghĩa lịch sử Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9.

Đồng thời trao tặng 100 cờ Tổ quốc cho nhân dân tại 12 thôn trên địa bàn xã; nhận hỗ trợ 2 học sinh vượt khó học giỏi thuộc Bản Abưl (huyện Kà Lừm, tỉnh Sê Kông, Lào) và thôn Atu 1 (xã Hùng Sơn), nâng tổng số học sinh được đơn vị nhận hỗ trợ đỡ đầu theo chương trình “Nâng nước em tới trường” và “Con nuôi Đồn Biên phòng” lên 7 trường hợp (trong đó có 3 học sinh Lào).

Ngoài ra, các đơn vị phối hợp tổ chức chương trình “Mùa hè xanh” tại thôn Arooi, tặng quà hơn 200 gia đình khó khăn trên địa bàn; tặng khu vui chơi trẻ em và thư viện sách cho Trường Mẫu giáo liên xã Ga Ry - Ch’Ơm; trao học bổng 30 học sinh có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn. Tổng trị giá chương trình gần 100 triệu đồng.

Chương trình nhằm khơi dậy tinh thần yêu nước, lòng tự hào dân tộc; nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cán bộ, nhân dân, học sinh, sinh viên, cùng với lực lượng Bộ đội Biên phòng làm tốt công tác quản lý, bảo vệ toàn vẹn chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia, xây dựng nền biên phòng toàn dân, thế trận biên phòng toàn dân vững chắc trong tình hình mới.

Trước đó, các đơn vị tổ chức nhiều hoạt động thiện nguyện, sinh hoạt truyền thống cho học sinh và người dân biên giới khó khăn trên địa bàn xã Hùng Sơn.