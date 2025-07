Giáo dục - Việc làm Tuyết Phương với “cú đúp” học bổng toàn phần Tốt nghiệp đại học với vị trí thủ khoa ngành, giành học bổng toàn phần từ hai ngôi trường danh tiếng ở châu Âu, có nhiều thành tích nổi bật trong học tập và công tác đoàn. Đó là những điều đáng nhớ về Lê Khả Tuyết Phương - cô sinh viên xuất sắc đến từ Trường Đại học Kinh tế, Đại học Đà Nẵng.

Lê Khả Tuyết Phương (phải) và TS. Phạm Thị Bé Loan nhận giải Nhất cuộc thi sinh Sinh viên nghiên cứu khoa học thành phố Đà Nẵng năm 2024. Ảnh: NVCC

Vừa hoàn thành bảo vệ khóa luận tốt nghiệp chuyên ngành Ngoại thương của Khoa Kinh doanh quốc tế (Trường Đại học Kinh tế, Đại học Đà Nẵng), sinh viên Lê Khả Tuyết Phương đón nhận tin vui lớn khi giành được hai học bổng toàn phần từ những ngôi trường danh tiếng tại châu Âu.

Đầu tiên là học bổng toàn phần do Chính phủ Đan Mạch cấp qua trường Copenhagen Business School, nơi Phương dự định theo học chương trình MSc EBA in Supply Chain Management. Suất học bổng này bao gồm toàn bộ học phí và sinh hoạt phí trong 2 năm học, ước tính khoảng 1,6 tỷ đồng. Cạnh đó là học bổng toàn phần từ University of Trento (Ý) với tổng trị giá khoảng 700 triệu đồng.

Vượt qua hàng nghìn ứng viên để giành “cú đúp” học bổng toàn phần không phải là điều dễ dàng. Nhớ lại thời gian này, Phương không khỏi xúc động.

Giai đoạn chuẩn bị hồ sơ gửi đến các trường cũng là lúc cô sinh viên năm cuối xoay vần với áp lực bài vở và kỳ thi học kỳ I. “Thời gian đó, nhờ có sự đồng hành của gia đình, bạn bè và thầy cô và nỗ lực quản lý thời gian mà em vượt qua được từng chặng một và dần chạm tới ước mơ”, Phương cho biết.

Mới đây Phương chính thức trở thành thủ khoa chuyên ngành Ngoại thương của Khoa Kinh doanh quốc tế. Điểm trung bình GPA của em đạt tuyệt đối với mức 4.0/4.0, đồng thời đạt IELTS 8.0.

Trước đó, cô sinh viên Đà Nẵng sở hữu “bảng vàng” thành tích đáng nể trong học tập, nghiên cứu khoa học và phong trào đoàn hội như: giải Nhất cuộc thi Sinh viên Nghiên cứu khoa học các cấp khoa, cấp trường và thành phố và giải Ba cuộc thi cấp bộ Giáo dục và Đào tạo năm 2024; đạt “Best Paper Award” tại hội nghị Quốc tế Sinh viên Nghiên cứu Khoa học các trường đại học Kinh tế và Kinh doanh 2024; học bổng khuyến khích học tập 6 kỳ liên tiếp; học bổng “The Best of MB Chasing” 2 năm liên tiếp; tham gia tham luận tại Hội thảo khoa học quốc tế dành cho các nhà khoa học trẻ khối Kinh tế và Kinh doanh 2024…

Một trong những người sát cánh mà Phương nhắc đến trong hành trình chạm tới ước mơ là TS. Phạm Thị Bé Loan.

Suốt 4 năm Phương theo học tại Khoa Kinh doanh quốc tế rồi đến ngày em chuẩn bị hồ sơ du học, chị Loan là người đồng hành khi tìm hiểu học bổng, lựa chọn ngành và trường học uy tín, chỉnh sửa hồ sơ, viết thư giới thiệu… Mong ước của chị là có thể giúp hội đồng các trường nhận thấy ở Phương sự nghiêm túc, ý chí cầu tiến và tiềm năng phát triển học thuật.

Trong cảm nhận của TS. Phạm Thị Bé Loan, Phương là sinh viên năng động, có tinh thần cầu tiến trong học tập và luôn chủ động tiếp nhận kiến thức mới.

Thành công của em cũng có sự đóng góp quan trọng từ chương trình đào tạo bài bản ở Khoa Kinh doanh quốc tế của Trường Đại học Kinh tế với nội dung kết hợp chặt chẽ giữa lý thuyết và thực tiễn, luôn cập nhật theo tiêu chuẩn quốc tế. Đó là một trong những yếu tố nền tảng để Phương và các bạn tự tin hội nhập, chinh phục ước mơ quốc tế.

Những ngày này, Phương đang hối hả cho lễ tốt nghiệp đại học và chuẩn bị cho chặng đường sắp tới của mình ở trời Âu. Hành trang sắp tới của em bên cạnh kiến thức còn có sự sáng tạo, tinh thần tích cực và không ngừng cố gắng của một người trẻ năng động từ thành phố bên sông Hàn.