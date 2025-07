Thể thao U21 SHB Đà Nẵng và U21 Quảng Nam dự giải U21 quốc gia 2025 Từ ngày 9 đến 14-7, U21 SHB Đà Nẵng và U21 Quảng Nam dự vòng loại giải U21 quốc gia 2025. Ngoài hai đại diện của bóng đá thành phố, giải có sự góp mặt của 22 đội trên cả nước.

Các đội chia thành 5 bảng thi đấu vòng tròn tính điểm chọn đội xuất sắc vào vòng chung kết. Bảng A gồm: Hà Nội, Hoài Đức, PVF-Công an nhân dân, Thể Công Viettel. Bảng B gồm: Công an Hà Nội, Đông Á Thanh Hóa, Sông Lam Nghệ An, Trung tâm Bóng đá Đào Hà, PVF. Bảng C (do Hoàng Anh Gia Lai đăng cai) gồm: Quảng Nam, Huế, SHB Đà Nẵng, Hoàng Anh Gia Lai. Bảng D gồm: An Giang, Bình Định, Đồng Tháp, Vĩnh Long, Thành phố Hồ Chí Minh. Bảng E gồm: Đắk Lắk, Đồng Nai, Hoàng Anh Gia Lai II, Tây Ninh, CLB bóng đá Thành phố Hồ Chí Minh.

Các bảng có 5 đội (B, D, E) thi đấu từ ngày 4-14/7; trong khi hai bảng có 4 đội (A, C) thi đấu từ ngày 9 đến 14-7.

Vòng loại U21 quốc gia 2025 là cơ hội để kiểm tra chất lượng đào tạo, thử nghiệm chiến thuật và phát hiện những nhân tố nổi bật cho đội tuyển U23 quốc gia cũng như các cấp độ tuyển trẻ.

Mục tiêu của U21 SHB Đà Nẵng và U21 Quảng Nam tại giải năm nay là giành vé dự vòng chung kết.

Cùng với sân chơi dành cho lứa U21, vòng chung kết giải bóng đá U13 quốc gia 2025 đang diễn ra sôi nổi. U13 SHB Đà Nẵng kết thúc vòng bảng với 7 điểm giành vé vào tứ kết.

Trong khi đó, đáng tiếc cho U13 Quảng Nam khi có chiến thắng hủy diệt 8-0 trước Navy Phú Nhuận (Thành phố Hồ Chí Minh) lượt cuối, nhưng chỉ có được 4 điểm, dừng bước ở vòng bảng.

4 trận tứ kết của giải diễn ra ngày 9-7 gồm: U13 Sông Lam Nghệ An - Hồng Lĩnh Hà Tĩnh, U13 SHB Đà Nẵng - U13 Thành phố Hồ Chí Minh, U13 Nam Định - U13 PVF, U13 LP Bank Hoàng Anh Gia Lai - U13 Haduwaco Hải Dương.