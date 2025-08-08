Thể thao U22 Singapore không dự SEA Games 33 Hội đồng Olympic quốc gia Singapore (SNOC) vừa công bố danh sách vận động viên và các đội tuyển được chọn tham dự SEA Games 33 tại Thái Lan vào cuối năm nay, với tổng cộng 762 vận động viên ở 42 môn thể thao được chọn tạm thời.

Đáng chú ý, Singapore cử đội hình đông đảo nhất từ trước đến nay tham dự đại hội nhưng lại không có đội tuyển bóng đá nam U22 quốc gia.

Đây là lần đầu tiên kể từ năm 1969, Singapore không tham dự môn bóng đá tại Đại hội Thể thao Đông Nam Á.

Singapore lần đầu tiên tham dự giải bóng đá nam SEA Games vào năm 1965 trước khi vắng mặt vào các năm 1967 và 1969. Kể từ đó, họ có mặt ở tất cả các kỳ đại hội, giành 3 huy chương bạc và 4 huy chương đồng.

Nguyên nhân không cử đội bóng tham SEA Games lần này là do đội tuyển U22 Singapore không đủ khả năng để cạnh tranh huy chương.

Ở SEA Games 2023, U22 Singapore bị loại từ vòng bảng với thành tích một trận hòa và 3 trận thua, trong đó tệ nhất là thất bại 0-7 trước Malaysia.

Theo quy định, các hiệp hội thể thao Singapore có thời hạn đến ngày 15/8 để kiến nghị cho các vận động viên của mình về việc tham dự SEA Games 33.