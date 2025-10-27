Xã hội UBND thành phố Đà Nẵng yêu cầu tập trung ứng phó và khắc phục hậu quả do mưa lũ, sạt lở đất đá ĐNO - Ngày 27/10, UBND thành phố Đà Nẵng ban hành công văn số 3261/UBND-PTDS về việc tập trung ứng phó và khắc phục hậu quả do mưa lũ, sạt lở đất đá.

UBND thành phố yêu cầu các cơ quan chức năng, chính quyền địa phương khẩn trương khắc phục sạt lở đất do mưa lũ. Ảnh: HÒA KHÁNH

Dự báo tình hình mưa, lũ còn diễn biến rất phức tạp trong những ngày đến, UBND thành phố yêu cầu các đơn vị lực lượng vũ trang, các sở, ban, ngành, UBND các xã, phường, đặc khu và các đơn vị liên quan tổ chức trực ban, theo dõi chặt chẽ các bản tin dự báo, cảnh báo thiên tai, tình hình mưa, lũ.

Kịp thời thông báo tình hình thiên tai đến nhân dân để chủ động ứng phó; triển khai phương án phòng, chống thiên tai; tiếp tục triển khai thực hiện, đảm bảo các nội dung theo chỉ đạo của Chủ tịch UBND thành phố tại Công điện số 07/CĐ-UBND ngày 17/10/2025 về chủ động ứng phó với thiên tai trong thời gian 10 ngày tới và xu hướng thời tiết từ nay đến hết năm 2025 và Công điện số 08/CĐ-UBND ngày 21/10/2025 về việc chủ động ứng phó với mưa rất lớn và bão số 12.

Báo cáo công tác ứng phó và tình hình thiệt hại do thiên tai gây ra về Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự thành phố Đà Nẵng (thông qua: Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố - cơ quan thường trực), Sở Nông nghiệp và Môi trường (cơ quan tham mưu về công tác phòng, chống thiên tai) trước 6 giờ và 15 giờ hằng ngày để kịp thời tổng hợp, báo cáo Thường trực Thành ủy, UBND thành phố và cơ quan Trung ương.

Chủ tịch UBND các xã, phường, đặc khu tiếp tục duy trì triển khai các hoạt động ứng phó với mưa lớn, lũ, lũ quét, sạt lở đất...

Chủ động kiểm tra, rà soát các khu vực không đảm bảo an toàn, nhất là các khu vực bị ngập sâu, chia cắt, vùng trũng thấp ven sông, suối, khu vực nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất; bố trí lực lượng canh gác, chốt chặn, nghiêm cấm người và phương tiện đi lại trên những tuyến đường bị ngập sâu, nước chảy xiết, ngầm, tràn, trên các sông, suối, hồ chứa nước, các khu vực có nguy cơ cao xảy ra sạt lở đất, lũ quét.

Tiếp tục duy trì, tăng cường các hoạt động sơ tán nhân dân đảm bảo an toàn; nhất là tại các khu vực nguy hiểm, đảm bảo lương thực, thực phẩm cho nhân dân vùng bị ngập lụt, sạt lở đất và tại các địa điểm sơ tán dân; không để người dân bị thiếu đói, mưa rét...

Giao Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp với lực lượng quân đội và các địa phương xử lý ngay các tuyến giao thông bị sạt lở không lưu thông được; lắp đặt hệ thống biển cảnh báo nguy hiểm, rào chắn tại các tuyến đường bị sạt lở. Nghiên cứu và đề xuất các giải pháp khắc phục lâu dài, phù hợp và bền vững.

Sở Nông nghiệp và Môi trường phối hợp với UBND các xã, phường, đặc khu khẩn trương xác định các điểm sạt lở và nguy cơ sạt lở có khả năng ảnh hưởng đến nhà ở của người dân. Tham mưu các giải pháp xử lý trước mắt và lâu dài, chú trọng đề xuất các dự dán di dân vùng thiên tai đưa vào kế hoạch trung hạn giai đoạn 2026-2030.

Sở Giáo dục và Đào tạo, UBND các xã, phường tùy tình hình thực tế diễn biến của mưa lũ và đặc điểm của từng địa phương (đặc biệt lưu ý các địa phương có nguy cơ sạt lở) để chủ động quyết định cho học sinh nghỉ học.

Sở Tài chính chủ trì, tham mưu, đề xuất UBND thành phố nguồn kinh phí để các sở, ngành, địa phương khắc phục thiệt hại do thiên tai gây ra.

Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố chủ trì, phối hợp Công an thành phố, Ban Chỉ huy Bộ đội biên phòng thành phố và các đơn vị liên quan triển khai lực lượng để hỗ trợ các địa phương ứng phó, khắc phục hậu quả do thiên tai gây ra.