Y tế Ứng dụng công nghệ EOB-MRI hiện đại trong chẩn đoán sớm ung thư gan ĐNO - Gần 200 bác sĩ chuyên ngành Chẩn đoán hình ảnh, Ngoại tổng quát, Tiêu hóa - Gan mật và ung bướu cùng các kỹ thuật viên hình ảnh đang công tác tại Đà Nẵng và khu vực lân cận đã tham gia hội thảo “Đột phá trong chẩn đoán hình ảnh bệnh lý u gan - vai trò quan trọng của EOB-MRI” do Thiện Nhân Hospital phối hợp cùng Hội Y học thành phố Đà Nẵng và Công ty TNHH Bayer Việt Nam tổ chức tại Đà Nẵng chiều 8/8.

Đại biểu tham dự hội thảo. Ảnh: ĐẮC MẠNH

Hội thảo tập trung làm rõ vai trò nổi bật của MRI sử dụng chất tương phản đặc hiệu gan - mật (EOB-MRI) trong việc phát hiện sớm ung thư biểu mô tế bào gan (HCC), đánh giá di căn, hỗ trợ ghép gan và phân biệt các tổn thương lành tính như FNH với Adenoma, u mạch máu...

Theo các chuyên gia từ Bệnh viện Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh, việc ứng dụng EOB-MRI không chỉ tăng độ chính xác trong chẩn đoán mà còn giúp tiết kiệm chi phí điều trị và cải thiện tiên lượng cho người bệnh.

Đại biểu tham gia thảo luận tại hội thảo. Ảnh: ĐẮC MẠNH

Cùng ngày, Thiện Nhân Hospital tổ chức buổi đào tạo thực hành chuyên sâu về kỹ thuật chụp và phân tích hình ảnh EOB-MRI nhằm giúp đội ngũ kỹ thuật viên của Thiện Nhân nắm vững quy trình triển khai kỹ thuật hiện đại, nâng cao tay nghề, từ đó tối ưu hóa hiệu quả chẩn đoán và hỗ trợ lâm sàng.