Thứ Sáu, 8/8/2025
090.505.5367/090.515.8286
Y tế

Ứng dụng công nghệ EOB-MRI hiện đại trong chẩn đoán sớm ung thư gan

ĐẮC MẠNH 08/08/2025 19:38

ĐNO - Gần 200 bác sĩ chuyên ngành Chẩn đoán hình ảnh, Ngoại tổng quát, Tiêu hóa - Gan mật và ung bướu cùng các kỹ thuật viên hình ảnh đang công tác tại Đà Nẵng và khu vực lân cận đã tham gia hội thảo “Đột phá trong chẩn đoán hình ảnh bệnh lý u gan - vai trò quan trọng của EOB-MRI” do Thiện Nhân Hospital phối hợp cùng Hội Y học thành phố Đà Nẵng và Công ty TNHH Bayer Việt Nam tổ chức tại Đà Nẵng chiều 8/8.

QUANG CANH
Đại biểu tham dự hội thảo. Ảnh: ĐẮC MẠNH

Hội thảo tập trung làm rõ vai trò nổi bật của MRI sử dụng chất tương phản đặc hiệu gan - mật (EOB-MRI) trong việc phát hiện sớm ung thư biểu mô tế bào gan (HCC), đánh giá di căn, hỗ trợ ghép gan và phân biệt các tổn thương lành tính như FNH với Adenoma, u mạch máu...

Theo các chuyên gia từ Bệnh viện Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh, việc ứng dụng EOB-MRI không chỉ tăng độ chính xác trong chẩn đoán mà còn giúp tiết kiệm chi phí điều trị và cải thiện tiên lượng cho người bệnh.

TRAO DOI
Đại biểu tham gia thảo luận tại hội thảo. Ảnh: ĐẮC MẠNH

Cùng ngày, Thiện Nhân Hospital tổ chức buổi đào tạo thực hành chuyên sâu về kỹ thuật chụp và phân tích hình ảnh EOB-MRI nhằm giúp đội ngũ kỹ thuật viên của Thiện Nhân nắm vững quy trình triển khai kỹ thuật hiện đại, nâng cao tay nghề, từ đó tối ưu hóa hiệu quả chẩn đoán và hỗ trợ lâm sàng.

Bài liên quan
Đọc tiếp
Ứng dụng công nghệ tiên tiến trong chẩn đoán và điều trị ung thư

Ứng dụng công nghệ tiên tiến trong chẩn đoán và điều trị ung thư

Cập nhật những tiến bộ mới nhất trong chẩn đoán, điều trị và phòng ngừa ung thư

Cập nhật những tiến bộ mới nhất trong chẩn đoán, điều trị và phòng ngừa ung thư

(0) Bình luận
x
Đọc tiếp
Ứng dụng công nghệ tiên tiến trong chẩn đoán và điều trị ung thư

Ứng dụng công nghệ tiên tiến trong chẩn đoán và điều trị ung thư

Cập nhật những tiến bộ mới nhất trong chẩn đoán, điều trị và phòng ngừa ung thư

Cập nhật những tiến bộ mới nhất trong chẩn đoán, điều trị và phòng ngừa ung thư

Xem thêm Y tế
Nổi bật
Mới nhất
    Xem thêm
    Đọc nhiều
      Y tế
      Ứng dụng công nghệ EOB-MRI hiện đại trong chẩn đoán sớm ung thư gan

      Cơ quan chủ quản: Thành ủy Đà Nẵng.
      Tổng Biên tập: ĐOÀN XUÂN HIẾU
      Địa chỉ: 525 Trần Hưng Đạo, phường An Hải, TP. Đà Nẵng;
      Cơ sở 2, số 58 Hùng Vương, phường Bàn Thạch, TP. Đà Nẵng.
      Chỉ được phát hành lại thông tin từ website này khi có sự đồng ý bằng văn bản của Báo và phát thanh, truyền hình Đà Nẵng.

      Giấy phép Xuất bản số: 77/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 28/3/2024.

      Email tòa soạn:
      hopthubaodanang@gmail.com

      Website: http://baodanang.vn

      Báo giá quảng cáo

      POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO